ETV Bharat / state

भाईचारे की मिसाल: काशीपुर के उमर बेचते हैं हिंदू देवी-देवताओं की मूर्ति, बोले-मिलता है प्यार और सम्मान

रामनगर: उत्तराखंड में कई धर्मों के लोग रहते हैं. अक्सर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं और किसी न किसी तरह भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए एक अनोखा उदाहरण पेश करते हैं. इसी तरह उधम सिंह नगर के काशीपुर के रहने वाले बुजुर्ग मोहम्मद उमर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बेचकर एक मिसाल पेश कर रहे हैं.

हिंदू धर्म में शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, बैकुंठ चतुर्दशी पर बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं. मंदिरों में कई दिनों की पूजा, अनुष्ठान के अलावा मेले भी आयोजित किए जाते हैं. इन मेलों में कई तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं. खास बात है कि इन स्टॉल में सभी धर्म के व्यापारी, काश्तकार और कारीगर अपने हाथ के हुनर से बनाए गए कारीगरी को बेचते हैं. इससे भाई चारे का एक अनोखा उदाहरण पेश होता है.

नैनीताल जिले के रामनगर में भी भाई चारे का एक अनोखा उदाहरण उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रहने वाले बुजुर्ग मोहम्मद उमर पेश कर रहे हैं. वे पिछले कई सालों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बेचते आ रहे हैं और अक्सर धार्मिक आयोजन पर लगने वाले मेलों में बेचा करते हैं. इसके अलावा दूर-दूर से ऑर्डर के अलावा, उनके पास दूर-दूर से लोग मूर्तियां खरीदने भी पहुंचते हैं.