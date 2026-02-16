भाईचारे की मिसाल: काशीपुर के उमर बेचते हैं हिंदू देवी-देवताओं की मूर्ति, बोले-मिलता है प्यार और सम्मान
नैनीताल के रामनगर में काशीपुर के मोहम्मद उमर हिंदू देवी देवताओं की मूर्तिया बेचकर भाई चारे की मिसाल पेश कर रहे.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 16, 2026 at 11:48 AM IST
रामनगर: उत्तराखंड में कई धर्मों के लोग रहते हैं. अक्सर एक दूसरे की मदद के लिए आगे आते हैं और किसी न किसी तरह भाईचारे की मिसाल पेश करते हुए एक अनोखा उदाहरण पेश करते हैं. इसी तरह उधम सिंह नगर के काशीपुर के रहने वाले बुजुर्ग मोहम्मद उमर भी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बेचकर एक मिसाल पेश कर रहे हैं.
हिंदू धर्म में शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, दुर्गा पूजा, बैकुंठ चतुर्दशी पर बड़े धार्मिक आयोजन किए जाते हैं. मंदिरों में कई दिनों की पूजा, अनुष्ठान के अलावा मेले भी आयोजित किए जाते हैं. इन मेलों में कई तरह के स्टॉल लगाए जाते हैं. खास बात है कि इन स्टॉल में सभी धर्म के व्यापारी, काश्तकार और कारीगर अपने हाथ के हुनर से बनाए गए कारीगरी को बेचते हैं. इससे भाई चारे का एक अनोखा उदाहरण पेश होता है.
नैनीताल जिले के रामनगर में भी भाई चारे का एक अनोखा उदाहरण उधम सिंह नगर जिले के काशीपुर के रहने वाले बुजुर्ग मोहम्मद उमर पेश कर रहे हैं. वे पिछले कई सालों से हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां बेचते आ रहे हैं और अक्सर धार्मिक आयोजन पर लगने वाले मेलों में बेचा करते हैं. इसके अलावा दूर-दूर से ऑर्डर के अलावा, उनके पास दूर-दूर से लोग मूर्तियां खरीदने भी पहुंचते हैं.
70 वर्षीय मोहम्मद उमर कहते हैं कि, वे राम दरबार, शिव परिवार, मां दुर्गा, खाटू श्याम, गणपति महाराज सहित कई देवी-देवताओं की सुंदर मूर्तियां बेचते हैं. इन मूर्तियों को मथुरा, आगरा और मेरठ जैसे शहरों से लाकर मेलों और बाजारों में बेचते हैं. उनकी दुकान में 100 रुपये से लेकर 1200 रुपये तक की मूर्तियां उपलब्ध हैं, जिन्हें श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा के साथ खरीदते हैं.
मोहम्मद उमर का कहना है कि उन्हें यह काम करते हुए कई साल हो चुके हैं और वह हर धर्म का सम्मान करते हैं. उन्होंने कहा कि उन्हें भाईचारे के साथ रहना पसंद है और इस काम से उन्हें आत्मिक खुशी मिलती है. उनके अनुसार उनके पास आने वाला हर इंसान बेहद सम्मान और प्यार से उनसे मूर्ति खरीदता है.
