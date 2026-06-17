पीलीभीत में नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई, विधिक कार्रवाई की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 10:53 AM IST
पीलीभीत: पीलीभीत के सुनगढ़ी थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय मासूम बच्ची को बहला-फुसलाकर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस उससे पूछताछ कर जेल भेज रही है.
घटना रविवार को हुई जब कक्षा चार की छात्रा अपने पिता के साथ भिखारीपुर बाजार गई थी. चप्पल खरीदने के दौरान 65 वर्षीय मोहम्मद उमर उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया. जब पिता अकेले घर लौटे तो परिवार को बच्ची के लापता होने की जानकारी लगी. दो दिनों की तलाश के बाद मंगलवार दोपहर बच्ची बदहवास हालत में मिली.बच्ची ने अपने परिजनों को बताया कि आरोपी ने उसे कुछ खाने को दिया था, जिसे खाने के बाद वह बेहोश हो गई थी.
इसी दौरान आरोपी के गांव के कुछ लोगों द्वारा एक आपत्तिजनक वीडियो सामने आया, जिसमें 65 वर्षीय मोहम्मद उमर बच्ची के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहा था. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. जांच में दुष्कर्म की पुष्टि हुई. पीड़ित परिवार ने सुनगढ़ी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. मामले की संवेदनशीलता और वीडियो वायरल होने के कारण क्षेत्र में आक्रोश फैल गया.
घटना जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर सुनगढ़ी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. पुलिस के अनुसार– बच्ची रविवार दोपहर भिखारीपुर बाजार गई थी। पिता अपनी दुकान पर काम कर रहे थे, जबकि बच्ची पास की एक दुकान में चप्पल खरीदने गई थी पुलिस मामले की जांच कर रही है.
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