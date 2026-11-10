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रामपुर में CRPF कैंप पर आतंकी हमले के मामले में बरी मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए थे हमलावर

मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या. ( Photo Credit; Rampur Police )

रामपुर : सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के मामले में दोषी ठहराए गए मोहम्मद शरीफ की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया, जब मोहम्मद शरीफ खजुरिया थाना क्षेत्र में मौजूद था. बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. हत्या की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की. आखिर हमलावर कौन थे और किस रंजिश के चलते मोहम्मद शरीफ की हत्या की गई? फिलहाल इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है.

दरअसल, पूरा मामला रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि हमलावर सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे. गंभीर हालत में मोहम्मद शरीफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मोहम्मद शरीफ का नाम साल 2007 में रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में सामने आया था.

मृतक के भाई ने बताया, हमलावार दो थे. (Photo Credit; ETV Bharat) मामले में रामपुर की सेशन कोर्ट ने उसे मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई थी. हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उसकी फांसी की सजा रद्द कर दी थी, जिसके बाद वह जेल से रिहा हो गया था. हत्या की सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. मृतक के भाई गुलफाम ने बताया कि वह घर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान उन्हें फोन आया कि उनके भाई को गोली मार दी गई है. जब वह अस्पताल पहुंचे तो उन्हें भाई की मौत की जानकारी मिली.