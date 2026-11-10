रामपुर में CRPF कैंप पर आतंकी हमले के मामले में बरी मोहम्मद शरीफ की गोली मारकर हत्या, बाइक से आए थे हमलावर
हमलावर सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 11:10 PM IST|
Updated : November 10, 2026 at 11:20 PM IST
रामपुर : सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले के मामले में दोषी ठहराए गए मोहम्मद शरीफ की मंगलवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई है. बाइक सवार दो बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया, जब मोहम्मद शरीफ खजुरिया थाना क्षेत्र में मौजूद था. बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए. हत्या की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल की. आखिर हमलावर कौन थे और किस रंजिश के चलते मोहम्मद शरीफ की हत्या की गई? फिलहाल इन सवालों के जवाब तलाशने में पुलिस जुटी हुई है.
दरअसल, पूरा मामला रामपुर के खजुरिया थाना क्षेत्र का है. बताया जा रहा है कि हमलावर सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर सवार थे और उन्होंने अपने चेहरे ढक रखे थे. गंभीर हालत में मोहम्मद शरीफ को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. मोहम्मद शरीफ का नाम साल 2007 में रामपुर सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर पर हुए आतंकी हमले में सामने आया था.
मामले में रामपुर की सेशन कोर्ट ने उसे मृत्युदंड यानी फांसी की सजा सुनाई थी. हालांकि बाद में हाईकोर्ट ने उसकी फांसी की सजा रद्द कर दी थी, जिसके बाद वह जेल से रिहा हो गया था. हत्या की सूचना मिलने पर परिवार के लोग मौके पर पहुंचे. मृतक के भाई गुलफाम ने बताया कि वह घर से बाहर गए हुए थे. इसी दौरान उन्हें फोन आया कि उनके भाई को गोली मार दी गई है. जब वह अस्पताल पहुंचे तो उन्हें भाई की मौत की जानकारी मिली.
गुलफाम के मुताबिक, प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दो लड़के सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल पर आए थे. दोनों ने अपने चेहरे ढक रखे थे. हालांकि परिवार के लोग हमलावरों को पहचान नहीं सके और न ही बाइक का नंबर पता चल पाया. गुलफाम ने बताया कि मोहम्मद शरीफ का परिवार पिछले करीब 14 से 15 वर्षों से इस पूरे मामले को लेकर परेशानियों का सामना कर रहा था. उनका एक बेटा भी है. परिवार ने हत्या के पीछे किसी रंजिश की आशंका से इनकार नहीं किया है. किसी पर सीधे तौर पर आरोप नहीं लगाया है.
अपर पुलिस अधीक्षक अनुराग सिंह ने बताया, हत्या की जांच की जा रही है, टीम गठित कर दी गई है. हमलावरों की पहचान करने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य साक्ष्यों की पड़ताल की जा रही है. आखिर मोहम्मद शरीफ की हत्या के पीछे पुरानी रंजिश है या कोई दूसरी वजह, इसका खुलासा पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगा.
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