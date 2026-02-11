ETV Bharat / state

मोहम्मद शमीम को 15 साल की सजा, कवर्धा स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला

पुलिस में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक 19 फरवरी 2024 को चिल्पी थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, कि एक ट्रक में मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है. सूचना मिलते ही पुलिस ने एनएच-30 स्थित आबकारी चेकपोस्ट के पास घेराबंदी कर यूपी 82 टी 1127 नंबर के ट्रक को रोका. गाड़ी की तलाशी के दौरान ज्वार की बोरियों के बीच छुपाकर रखी गई 13 बोरियों से कुल 334.640 किलो गांजा बरामद हुआ.

कवर्धा: नशे के खिलाफ कबीरधाम में लगातार कार्रवाई जारी है. इसी कड़ी में कोर्ट ने गांजे की तस्करी करने वाले दोषी को 15 साल की कठोर सजा सुनाई है. आरोपी का नाम मोहम्मद शमीम है. कवर्धा स्पेशल कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाए जाने पर सजा सुनाई. सजा के साथ साथ आरोपी पर 1 लाख 50 हजार का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है.

चिल्फी पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा

ट्रक के साथ आरोपी मोहम्मद शमीम (44 वर्ष), निवासी किदवई नगर, जिला एटा (उत्तरप्रदेश) के खिलाफ थाना चिल्पी में अपराध क्रमांक 13/2024 दर्ज किया गया. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संदीप केशरी ने जब्ती पंचनामा, रासायनिक परीक्षण रिपोर्ट और गवाहों के बयान कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए, जिन्हें न्यायालय ने विश्वसनीय माना. बचाव पक्ष की दलीलों को अदालत ने अस्वीकार कर दोषी को 15 साल की सजा सुनाई. सजा के साथ साथ 1 लाख 50 हजार का जुर्माना भी लगाया.

अदालत ने यह भी आदेश दिया कि 20 फरवरी 2024 से 6 फरवरी 2026 तक न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि धारा 428 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत सजा में समायोजित (जोड़ी) जाएगी. जुर्माना न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. फैसला नशे के खिलाफ सख्त संदेश माना जा रहा है.

विशेष न्यायालय में सुनाय फैसला (ETV Bharat)

क्या है एनडीपीएस एक्ट

14 नवंबर 1985 को पारित कानून है. यह नशीले पदार्थों के भंडारण, उपभोग, परिवहन, खेती, कब्ज़ा, बिक्री, खरीद और विनिर्माण को नियंत्रित करता है. एनडीपीएस अधिनियम इन पदार्थों को परिभाषित करता है और उल्लंघन के लिए गंभीर दंड लगाता है. इसे 1988, 2001, 2014 और 2021 में चार बार संशोधित किया गया था. एनडीपीएस (संशोधन) अधिनियम 2021 29 दिसंबर 2021 को पारित किया गया था.

