क्रिकेट के बाद अब राजनीति की पिच पर उतरेंगे मोहम्मद शमी? जानिए अमरोहा की जनता और विश्लेषकों की राय
मोहम्मद शमी के 2027 में अमरोहा से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं. देखिए पैतृक गांव सहसपुर अलीनगर से बच्चन सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 29, 2026 at 4:45 PM IST
अमरोहा: क्रिकेट के मैदान पर अपनी तेज गेंदबाजी से पहचान बनाने वाले अमरोहा के मोहम्मद शमी इन दिनों क्रिकेट से इतर वजह से चर्चा में हैं. राष्ट्रीय लोकदल अध्यक्ष जयंत चौधरी से उनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव में शमी के उतरने की अटकलें तेज हुई हैं.
मीडिया रिपोर्टों में अमरोहा सदर सीट से उनके संभावित चुनाव लड़ने की चर्चा भी हो रही है. हालांकि, शमी की ओर से चुनाव लड़ने या किसी राजनीतिक दल में शामिल होने की अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है.
जयंत चौधरी से मुलाकात के बाद बढ़ी चर्चा: यानी फिलहाल इसे शमी की आधिकारिक राजनीतिक एंट्री नहीं, बल्कि चुनावी अटकलों के तौर पर देखा जा रहा है. इसी चर्चा की जमीनी हकीकत जानने के लिए ETV भारत की टीम शमी के पैतृक गांव सहसपुर अलीनगर पहुंची. हमने ग्रामीणों से बात की और यह जानने की कोशिश की कि अगर शमी भविष्य में चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो उनसे गांव और क्षेत्र के लोग क्या उम्मीद रखते हैं. ग्रामीणों की बातचीत में सबसे ज्यादा जोर विकास और युवाओं से जुड़े मुद्दों पर दिखाई दिया.
कई ग्रामीणों ने कहा कि मोहम्मद शमी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बनाकर अमरोहा का नाम रोशन किया है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर शमी राजनीति में आते हैं तो उनसे गांव, युवाओं और पूरे क्षेत्र के विकास की उम्मीद रहेगी. कुछ ग्रामीणों ने यह भी कहा कि अगर शमी चुनाव लड़ते हैं तो वे उन्हें समर्थन देना चाहेंगे. हालांकि, ये स्थानीय लोगों की व्यक्तिगत राय हैं और इन्हें पूरे क्षेत्र के मतदाताओं की राय नहीं माना जा सकता.
गांव में विकास सबसे बड़ा मुद्दा: सहसपुर अलीनगर में लोगों से बातचीत के दौरान यह भी सामने आया कि स्थानीय स्तर पर सड़क, रोजगार, शिक्षा और युवाओं के लिए अवसर जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हैं. ग्रामीणों के मुताबिक, शमी ने खेल के जरिए गांव को पहचान दिलाई है, इसलिए उनसे क्षेत्र के विकास की उम्मीद होना स्वाभाविक है. लेकिन चुनाव लड़ने की स्थिति में स्थानीय मुद्दों पर उनका रुख क्या होगा, यह अभी सामने नहीं आया है. इसी वजह से गांव में शमी की संभावित राजनीतिक पारी को लेकर उत्सुकता जरूर है, लेकिन तस्वीर अभी साफ नहीं है.
शमी के संभावित राजनीतिक कदम के बीच हसीन जहां का बयान भी चर्चा में आ गया है. हालिया मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, हसीन जहां ने कहा है कि अगर शमी या उनके परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो वह भी चुनाव मैदान में उतरेंगी. उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर वह निर्दलीय चुनाव लड़ सकती हैं. हालांकि, यह उनका व्यक्तिगत राजनीतिक बयान है और इससे शमी के चुनाव लड़ने की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं होती.
हसीन जहां के बयान से कहानी में नया मोड़: हसीन जहां के बयान के बाद अमरोहा की संभावित चुनावी चर्चा में एक और नाम जुड़ गया है. वहीं, शमी की ओर से अभी तक चुनाव लड़ने को लेकर कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है. इसी तरह किसी राजनीतिक दल से टिकट मिलने या किसी सीट पर उम्मीदवार बनाए जाने की भी आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई है. ऐसे में फिलहाल इन सभी चर्चाओं को संभावनाओं और बयानों के स्तर पर ही देखना होगा.
20 सितंबर 2026 के आसपास सामने आई शमी और जयंत चौधरी की मुलाकात की तस्वीर ने इस चर्चा को तेज किया. इसके बाद मीडिया रिपोर्टों में शमी के अमरोहा से चुनाव लड़ने की संभावना पर खबरें सामने आईं. लेकिन किसी नेता से मुलाकात और चुनाव लड़ने का फैसला, दोनों अलग-अलग बातें हैं. जब तक शमी खुद राजनीतिक मैदान में उतरने की घोषणा नहीं करते, तब तक इसे आधिकारिक राजनीतिक एंट्री नहीं कहा जा सकता.
अमरोहा में क्रिकेट और राजनीति का पुराना रिश्ता: अमरोहा के लिए क्रिकेट और राजनीति का रिश्ता नया नहीं है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान अमरोहा से दो बार लोकसभा सांसद रहे और बाद में उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी सक्रिय रहे. 2017 में वह न केवल विधानसभा चुनाव जीते, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी बने. इसलिए शमी के संभावित राजनीतिक कदम की चर्चा में चेतन चौहान का राजनीतिक सफर भी स्थानीय संदर्भ में याद किया जा रहा है.
हालांकि, किसी क्रिकेटर की लोकप्रियता और उसकी राजनीतिक भूमिका को एक ही नजर से नहीं देखा जा सकता. चुनावी राजनीति में स्थानीय मुद्दे, संगठन, उम्मीदवार की राजनीतिक सक्रियता और मतदाताओं की पसंद जैसे कई कारक होते हैं. इसलिए क्रिकेट की लोकप्रियता का चुनावी समर्थन में कितना असर होगा, यह पहले से तय नहीं किया जा सकता. इसका वास्तविक आकलन चुनावी प्रक्रिया और परिणाम सामने आने के बाद ही किया जा सकेगा.
बीजेपी को राजनीतिक लाभ मिल सकता है: शमी की संभावित चुनावी एंट्री को लेकर वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और भाजपा तथा व्यापारी सुरक्षा फोरम से जुड़े जिला अध्यक्ष डॉ. राजीव शुक्ला एडवोकेट ने भी अपनी राय रखी. डॉ. शुक्ला का कहना है कि अगर मोहम्मद शमी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं और भाजपा के साथ आते हैं, तो उनके आकलन में इससे भाजपा को राजनीतिक लाभ मिल सकता है. उन्होंने अपनी इच्छा भी जाहिर की कि शमी भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ें. यह उनका व्यक्तिगत राजनीतिक आकलन है, आधिकारिक पार्टी घोषणा नहीं.
डॉ. शुक्ला ने शमी की क्रिकेट लोकप्रियता का हवाला देते हुए यह भी कहा कि मुस्लिम मतदाताओं के एक हिस्से में उनकी स्वीकार्यता हो सकती है. हालांकि, किसी पूरे समुदाय के मतदान व्यवहार को पहले से तय मानना उचित नहीं है. किसी उम्मीदवार को कितना समर्थन मिलेगा, इसका वास्तविक पता मतदाताओं की राय और चुनावी नतीजों से ही चलता है. इसलिए इस तरह के दावों को राजनीतिक विश्लेषण के रूप में ही देखा जाना चाहिए.
अब सवाल शमी के अगले कदम का इंतजार: अमरोहा में फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोहम्मद शमी वास्तव में क्रिकेट के बाद राजनीति की पिच पर उतरेंगे. जयंत चौधरी से मुलाकात ने चर्चाओं को जरूर तेज किया है. शमी के गांव में भी लोगों की उम्मीदें और राय सामने आ रही हैं, जबकि हसीन जहां के बयान ने इस चर्चा को एक नया मोड़ दिया है. लेकिन शमी की ओर से चुनाव लड़ने की आधिकारिक घोषणा अभी सामने नहीं आई है.
अब कई सवाल हैं - क्या शमी खुद चुनाव लड़ेंगे? क्या उनके परिवार से कोई दूसरा चेहरा चुनाव मैदान में आएगा? अगर ऐसा होता है तो किस दल के साथ? फिलहाल इन सवालों के जवाब सामने नहीं हैं. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अगर शमी खुद राजनीति में आने का ऐलान करते हैं, तभी इन अटकलों को आधिकारिक रूप मिलेगा. तब तक अमरोहा में यह कहानी एक संभावित राजनीतिक पारी की चर्चा है, कोई अंतिम फैसला नहीं.
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