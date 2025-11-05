लक्सर विधायक ने महिला विधायक पर की टिप्पणी, सदन में लगे जमकर ठहाके, देखें वीडियो

ETV Bharat / state

उन्होंने कहा, वह देख रहे थे कि भाजपा विधायक आशा नौटियाल की विधानसभा केदारनाथ है. और उनके घर से जो शादी का कार्ड आया है, उसमें एड्रेस देहरादून के जोगीवाला का है. इस पर पूरा सदन हंस पड़ा. अपना उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि, वह पहले दिन जिस विधानसभा से लड़े थे, आज भी उनका घर उस विधानसभा में है और वहीं से चुनाव लड़ते हैं.

मूल निवास और पहाड़ के अन्य ज्वलंत मुद्दों पर मोहम्मद शहजाद ने सदन में कहा कि हमें पूरे उत्तराखंड की बात करनी चाहिए. पर्वत पर पलायन कम कैसे हो? इस पर चर्चा करनी चाहिए. पहाड़ में छोटे और लघु उद्योग कैसे लगे? इस पर चर्चा करनी चाहिए. इस बीच उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि सदन के सदस्य ठहाके लगाने लगे.

देहरादून: उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती पर उत्तराखंड विधानसभा में आयोजित किया जा रहे विशेष सत्र में उत्तराखंड के मूल निवास, डेमोग्राफी चेंज, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर मैदानी क्षेत्रों के विधायकों ने अपनी बात रखी. इस क्रम में लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने डेमोग्राफी चेंज और मूल निवास पर अपनी बात रखी. उनके भाषण के दौरान पहाड़ के सभी विधायक असहज नजर आए.

हालांकि उनकी इस बात का जवाब केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने सदन के भीतर ही दिया. उन्होंने कहा कि शादी विवाह परिवार का बेहद निजी फैसला होता है. लेकिन उनका घर केदारनाथ में भी है और ऊखीमठ में भी है. उन्होंने मोहम्मद शहजाद को केदारनाथ विधानसभा में अपने आवास पर आने का निमंत्रण भी दिया.

मैदान के जिलों में भी मूल निवास जरूरी: मोहम्मद शहजाद ने आगे कहा, मूल निवास का मुद्दा केवल पहाड़ों में नहीं, मैदानों में भी है. हरिद्वार के लोगों को भी अपना मूल निवास चाहिए. युवा जब नौकरी के लिए जाते हैं तो उनके मूल निवास और स्थाई निवास प्रमाण पत्र की वजह से काफी फर्क पड़ता है. आज पूरे हरिद्वार जिले में युवा प्रशासनिक अधिकारी नहीं बन पा रहे हैं. पिछले लंबे समय से हरिद्वार जिले से पीसीएस या पीपीएस पद पर नियुक्त नहीं हुआ है.

हरिद्वार के लोगों का बहुत बड़ा दिल: लक्सर विधायक मोहम्मद शहजात ने कहा कि हरिद्वार जिले के साथ बहुत अन्याय हो रहा है. हरिद्वार जिले ने प्रदेश को पहाड़ी मूल के तीन-तीन सांसद त्रिवेंद्र, निशंक, हरीश रावत दिए हैं. इसके अलावा एक विधायक अनुपमा के रूप में दिया है, जो दिखता है कि हरिद्वार के लोगों का दिल कितना बड़ा है. उन्होंने कभी पहाड़ और प्लेन में भेदभाव नहीं किया है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य के गठन से उत्तराखंड में रह रहे निवासी को मूल निवासी मानना चाहिए.

प्राइवेट स्कूल लूटने का काम कर रहे: लक्सर विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि आज प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था का बुरा हाल है. पूरे प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों द्वारा माफिया की तरह शिक्षा पर कब्जा किया गया है. आज गरीब आदमी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहा है. हॉस्टल जबरदस्ती अभिभावकों पर थोपा जा रहा है. आज सरकार के शिक्षा विभाग को इस पर अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो बताना चाहिए कि आखिर सरकार इन स्कूलों को मान्यता क्यों दे रही है. यह सब सरकार का फेलियर है. सरकार केवल बड़ी-बड़ी बातें करके अपनी बातों में उलझाना चाहती है.

