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अलीगढ़ के मोटर मैकेनिक के बेटे मोहम्मद शादाब को स्विट्जरलैंड में WHO ने किया सम्मानित

अलीगढ़ से स्विट्जरलैंड तक का सफर! ( Photo Credit: ETV Bharat )

अलीगढ़: एक साधारण परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले मोहम्मद शादाब को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), स्विट्जरलैंड की ओर से सम्मानित किया गया. बताया जा रहा है कि उनके कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें विशेष रूप से स्विट्जरलैंड आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें सम्मानित किया गया. शादाब की इस उपलब्धि से अलीगढ़ सहित उनके परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है. संघर्ष की कहानी: मोहम्मद शादाब का जीवन संघर्ष और मेहनत की ऐसी कहानी है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने वाले युवाओं को प्रेरित करती है. वह अलीगढ़ के एक सामान्य परिवार से आते हैं और उनके पिता मोटर मैकेनिक रहे हैं. आर्थिक रूप से साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद शादाब ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और निरंतर प्रयासों के बल पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई. मोहम्मद शादाब को स्विट्जरलैंड में WHO ने किया सम्मानित (Photo Credit: ETV Bharat) कई अवार्ड मिल चुके हैं: शादाब की उपलब्धियां किसी एक सम्मान तक सीमित नहीं हैं. उन्हें पूर्व में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिल चुका है. वह विभिन्न मंचों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को शिक्षा, मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करते रहे हैं. उनका मानना है कि परिस्थितियां व्यक्ति की राह में चुनौती जरूर बन सकती हैं, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास से उन्हें बदला जा सकता है.