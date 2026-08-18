अलीगढ़ के मोटर मैकेनिक के बेटे मोहम्मद शादाब को स्विट्जरलैंड में WHO ने किया सम्मानित
अभावों से अंतरराष्ट्रीय मंच तक, सीमित संसाधनों में देश का मान बढ़ाया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 18, 2026 at 2:00 PM IST
अलीगढ़: एक साधारण परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने वाले मोहम्मद शादाब को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO), स्विट्जरलैंड की ओर से सम्मानित किया गया. बताया जा रहा है कि उनके कार्यों और उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें विशेष रूप से स्विट्जरलैंड आमंत्रित किया गया, जहां उन्हें सम्मानित किया गया. शादाब की इस उपलब्धि से अलीगढ़ सहित उनके परिवार और परिचितों में खुशी का माहौल है.
संघर्ष की कहानी: मोहम्मद शादाब का जीवन संघर्ष और मेहनत की ऐसी कहानी है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने वाले युवाओं को प्रेरित करती है. वह अलीगढ़ के एक सामान्य परिवार से आते हैं और उनके पिता मोटर मैकेनिक रहे हैं. आर्थिक रूप से साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद शादाब ने अपनी प्रतिभा, मेहनत और निरंतर प्रयासों के बल पर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई.
कई अवार्ड मिल चुके हैं: शादाब की उपलब्धियां किसी एक सम्मान तक सीमित नहीं हैं. उन्हें पूर्व में राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार भी मिल चुका है. वह विभिन्न मंचों के माध्यम से बच्चों और युवाओं को शिक्षा, मेहनत, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच के लिए प्रेरित करते रहे हैं. उनका मानना है कि परिस्थितियां व्यक्ति की राह में चुनौती जरूर बन सकती हैं, लेकिन दृढ़ इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयास से उन्हें बदला जा सकता है.
भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं: मोहम्मद शादाब भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए कई देशों की यात्रा कर चुके हैं. तुर्की, अमेरिका, सऊदी अरब और श्रीलंका समेत विभिन्न देशों में आयोजित कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी रही है. इन मंचों पर उन्होंने भारतीय प्रतिभा, संस्कृति और सकारात्मक सोच को प्रस्तुत करने का प्रयास किया.
बच्चों और युवाओं पर फोकस: शादाब का विशेष फोकस बच्चों और युवाओं को आगे बढ़ाने पर रहा है. वह युवाओं से बड़े सपने देखने, शिक्षा को प्राथमिकता देने और अपने लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत करने की अपील करते हैं. उनका कहना है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे समाज और आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलनी चाहिए.
स्विट्जरलैंड में WHO द्वारा सम्मानित किए जाने को उनके अंतरराष्ट्रीय सफर की महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है. हालांकि, इस सम्मान की सटीक श्रेणी और कार्यक्रम से संबंधित आधिकारिक विवरण सामने आने पर इसकी पूरी तस्वीर और स्पष्ट होगी. अलीगढ़ के लिए शादाब की उपलब्धि इसलिए भी खास है क्योंकि साधारण परिवार से निकलकर उन्होंने अंतरराष्ट्रीय मंच तक का सफर तय किया है. उनका सफर युवाओं को यह संदेश देता है कि प्रतिभा और मेहनत के लिए बड़े शहर या बड़े संसाधन जरूरी नहीं हैं. सही दिशा, निरंतर प्रयास और दृढ़ संकल्प के साथ छोटे शहर से निकला युवा भी देश-दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बना सकता है.
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