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'मोहम्मद' दीपक जमानत पर रिहा, व्यापारी को धमकाने के मामले में हुई थी गिरफ्तारी

व्यापारी के साथ हुए घटनाक्रम की जानकारी मिलने पर व्यापार मंडल के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में व्यापारी कोतवाली पहुंचे. व्यापारियों ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर कोतवाली परिसर में धरना दिया. व्यापार मंडल पदाधिकारियों ने कहा कि किसी व्यापारी को धमकाने की घटना स्वीकार नहीं की जाएगी.

क्या था मामला? दरअसल, कोटद्वार के कपड़ा व्यापारी संजीव टांक ने 1 अक्टूबर को कोतवाली कोटद्वार में शिकायत दर्ज कराई थी. उनका आरोप था कि उन्होंने दीपक कुमार की सोशल मीडिया पर डाली गई एक पोस्ट पर टिप्पणी की थी. इससे नाराज होकर दीपक उनकी दुकान पर पहुंचा और कथित तौर पर उनके साथ अभद्रता करते हुए धमकी दी. व्यापारी ने विरोध किया तो जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया.

1 अक्टूबर को पुलिस ने किया था गिरफ्तार: वहीं, प्रदर्शन के दौरान कुछ व्यापारियों ने सोशल मीडिया पर हिंदू समाज से जुड़े कथित विवादित पोस्ट किए जाने का भी आरोप लगाया. उनका कहना था कि ऐसे मामलों से शहर के सामाजिक माहौल पर असर पड़ने की आशंका रहती है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 1 अक्टूबर को 'मोहम्मद' दीपक को गिरफ्तार कर लिया.

एसडीएम कोर्ट से मिली जमानत: बीती गुरुवार रात पुलिस ने क्षेत्र में फ्लैग मार्च भी किया और लोगों से शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की. शुक्रवार यानी 2 अक्टूबर को भी पुलिस की ओर से क्षेत्र में सतर्कता बरती गई. देर शाम आरोपी दीपक कुमार को उपजिलाधिकारी संदीप कुमार की अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया.

कोटद्वार में पुलिस का मार्च (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

मुस्लिम व्यापारी का बचाव कर सुर्खियों में आए थे दीपक कुमार: गौर हो कि इसी साल 26 जनवरी को बजरंग दल से जुड़े कुछ युवक एक मुस्लिम बुजुर्ग की दुकान पर पहुंचे थे. जहां उन्होंने दुकान के नाम 'बाबा स्कूल ड्रेस एवं मैचिंग सेंटर' को लेकर हंगामा शुरू कर दिया. उन्होंने दुकानदार पर दबाव बनाते हुए युवकों ने नाम बदलने को लेकर हंगामा कर दिया था. उनका कहना था कि कोटद्वार में सिद्धबली बाबा हिंदुओं के आराध्य देवता हैं. ऐसे में समुदाय विशेष बाबा नाम नहीं रख सकता.

इसी हंगामे के बीच अचानक एक युवक यानी जिम ट्रेनर दीपक आ गया. उन्होंने बाबा विवाद में बजरंग दल का विरोध किया. दीपक का कहना था कि बाबा शब्द किसी एक धर्म की बपौती नहीं है. इस बीच बहस बढ़ती गई और माहौल गर्म हो गया. इसी बीच बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दीपक से उसका नाम पूछ लिया. जिस पर दीपक ने 'मेरा नाम मोहम्मद दीपक है...' कह दिया. यह जवाब सुनते ही माहौल और गर्मा गया. देखते ही देखते मोहम्मद दीपक देशभर में छा गए.

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