भारत-पाक बॉर्डर पर पकड़ा गया तेलंगाना का युवक, सुरक्षा एजेंसियों ने शुरु की जांच
भारत-पाकिस्तान की सीमा से सटी जैसलमेर में बीएसएफ ने एक युवक को गिरफ्तार किया है.
Published : February 17, 2026 at 12:20 PM IST
जैसलमेर: भारत-पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे जैसलमेर जिले के सीमावर्ती इलाके में मंगलवार सुबह एक संदिग्ध युवक को पकड़ लिया गया. म्याजलार क्षेत्र के गुंजनगढ़ गांव के पास प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में घूमते पाए जाने पर ग्रामीणों ने उसे रोककर पूछताछ की. संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उसे सीमा सुरक्षा बल (BSF) के हवाले कर दिया गया. युवक की पहचान मोहम्मद अशफाक हुसैन (38) के रूप में हुई है, जो तेलंगाना का निवासी बताया जा रहा है. उसके पास से भारतीय पासपोर्ट भी बरामद हुआ है.
प्रतिबंधित सीमा क्षेत्र में घूमता मिला युवक : जानकारी अनुसार, सुबह ग्रामीणों ने एक अनजान व्यक्ति को खेतों और सीमा से लगे प्रतिबंधित रेतीले इलाके में घूमते देखा. उसकी गतिविधियां संदिग्ध लगने पर ग्रामीणों ने उसे रोककर पूछताछ की, लेकिन स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने पर उसे वहीं पकड़ लिया गया. बाद में पोछीणा स्थित बीएसएफ चौकी को सूचना देकर युवक को सुरक्षा बलों को सौंप दिया गया.
इसे भी पढ़ें: बीएसएफ ने दिखाई मुस्तैदी, भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर पकड़ा गया संदिग्ध युवक
तलाशी में मिला पासपोर्ट, जांच तेज : बीएसएफ टीम मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर तलाशी ली, जिसमें उसके पास से भारतीय पासपोर्ट बरामद हुआ. सीमावर्ती संवेदनशील इलाके में बाहरी राज्य के व्यक्ति का बिना अनुमति पहुंचना सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का विषय माना जा रहा है.
खुफिया एजेंसियां भी जांच में जुटी : सीमा क्षेत्र की संवेदनशीलता को देखते हुए बीएसएफ के साथ खुफिया एजेंसियों ने भी जांच शुरू कर दी है. यह पता लगाया जा रहा है कि युवक तेलंगाना से जैसलमेर के इस दूरस्थ सीमा क्षेत्र तक किन परिस्थितियों में पहुंचा. साथ ही उसके किसी स्थानीय संपर्क या अन्य संभावित कारणों की भी जांच की जा रही है.