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फॉर्म-7 के दुरुपयोग से मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप, मोहम्मद अकबर ने जांच की मांग

फॉर्म-7 के दुरुपयोग से मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

कवर्धा: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर फिर गंभीर आरोप लगे हैं. पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग से मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात कही है. साथ ही निर्वाचन आयोग से पूरी प्रक्रिया की जांच और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.

मोहम्मद अकबर ने निर्वाचन आयोग से पूछे सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH) करीब 25 लाख नाम काटे गए मोहम्मद अकबर ने जारी बयान में दावा किया कि वर्ष 2023 से अब तक राज्य में मतदाताओं की संख्या में 24 लाख 99 हजार की कमी आई है, जबकि इस दौरान आबादी बढ़ी भी है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कम कैसे हो गए? उनके मुताबिक, ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद भी प्रदेश के 33 जिलों में 1,08,807 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. इनमें रायपुर के 31,028, कोरबा के 15,187, दुर्ग के 7,209 और कबीरधाम के 2,234 नाम शामिल हैं.