फॉर्म-7 के दुरुपयोग से मतदाता सूची से नाम काटने का आरोप, मोहम्मद अकबर ने जांच की मांग
मोहम्मद अकबर ने निर्वाचन आयोग से पूछे सवाल, कहा- गलत शिकायत पर एक साल तक की जेल या जुर्माने का प्रावधान
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 25, 2026 at 8:53 PM IST
कवर्धा: छत्तीसगढ़ में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर फिर गंभीर आरोप लगे हैं. पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकबर ने फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग से मतदाताओं के नाम काटे जाने की बात कही है. साथ ही निर्वाचन आयोग से पूरी प्रक्रिया की जांच और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है.
करीब 25 लाख नाम काटे गए
मोहम्मद अकबर ने जारी बयान में दावा किया कि वर्ष 2023 से अब तक राज्य में मतदाताओं की संख्या में 24 लाख 99 हजार की कमी आई है, जबकि इस दौरान आबादी बढ़ी भी है. उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कम कैसे हो गए? उनके मुताबिक, ड्राफ्ट सूची जारी होने के बाद भी प्रदेश के 33 जिलों में 1,08,807 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं. इनमें रायपुर के 31,028, कोरबा के 15,187, दुर्ग के 7,209 और कबीरधाम के 2,234 नाम शामिल हैं.
ड्राफ्ट के बाद भी फॉर्म-7 के जरिए या अन्य माध्यमों से ये नाम हटाए गए हैं, चुनाव आयोग को इस बात को स्पष्ट करना चाहिए- मो. अकबर, पूर्व मंत्री
किस आधार पर काटे गए नाम
अकबर ने निर्वाचन आयोग से पूछा कि हटाए गए नामों में कितने फॉर्म-7 के आधार पर काटे गए? क्या आपत्तिकर्ताओं के बयान दर्ज किए गए और जिन मतदाताओं के नाम हटाने की मांग की गई, उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिला? उन्होंने यह भी पूछा कि कितनी शिकायतें झूठी पाई गईं और ऐसे मामलों में संबंधित आवेदकों के खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं.
सभी पक्षों को सुनवाई का मिले मौका
पूर्व मंत्री ने कहा कि केवल फॉर्म-7 दाखिल होने से किसी मतदाता का नाम स्वतः नहीं काटा जा सकता. नियमानुसार आपत्ति की जांच और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर देना जरूरी है. उन्होंने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 का हवाला देते हुए कहा कि जानबूझकर गलत घोषणा करने पर एक साल तक की कैद, जुर्माना या दोनों का प्रावधान है.
अकबर ने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के बीच जीत-हार का अंतर 6 लाख 32 हजार वोटों का रहा है, जबकि मतदाताओं की संख्या में बताई जा रही कमी इससे कई गुना अधिक है. उन्होंने निष्पक्ष चुनाव के लिए नाम कटने की प्रक्रिया की समीक्षा कर पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने की मांग की.