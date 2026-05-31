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मोहब्बत बिहारी कृष्ण की परिक्रमा से होती है विवाह की मनोकामना पूरी, 175 साल पुराना है मंदिर

भीतरी शहर की संकरी गली में स्थित यह मंदिर करीब 175 साल पुराना है. तत्कालीन राजा तख्त सिंह के पांचवें पुत्र महाराज कुंवर मोहब्बत सिंह के जन्म पर मंदिर का निर्माण हुआ था, इसीलिए इसका नाम मोहब्बत बिहारी रखा गया. इस मंदिर के पुजारी महंत देवकीनंदन ने बताया कि महाराज तख्त सिंह ने इस मंदिर को उनकी पांच पीढ़ी पहले इनायत किया था. तब से उनका परिवार ही पूजा पाठ कर रहा है.

जोधपुर : शहर में शादी विवाह की मन्नत पूरी करने के लिए लोग 'इश्किया गजाननजी' के मंदिर जाते हैं. यह मंदिर करीब 100 साल पुराना है, जिसे गुरु गणपति के नाम से भी जाना जाता है. हालांकि, जोधपुर में बहुत कम लोगों को पता है कि भीतरी शहर में एक कृष्ण मंदिर भी है, जहां मान्यता है कि शादी-सगाई की मुराद भगवान की मूर्ति की परिक्रमा करने पर पूरी होती है. भगवान के इस मंदिर का नाम 'मोहब्बत बिहारी जी का मंदिर' है, जो प्रेम से जुड़ा है.

पुजारी ने बताया कि सैकड़ों वर्ष पुरानी मूर्ति है, इसे जागृत मान्यता दी गई है. मान्यता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मनोकामना लेकर यहां आता है और परिक्रमा करता है तो उसकी इच्छा पूरी होती है. जिनकी शादी नहीं हो रही होती है, उनकी इच्छा भी यहां पूरी होती है. यह क्रम लंबे समय से चला आ रहा है. यहां पर आने वाले चुपचाप परिक्रमा करते हैं. कुछ समय से इश्किया गजानंद मंदिर की ओर लोगों का रुझान ज्यादा हो गया है, जिसके चलते यहां लोग कम आते हैं. दो सदी पुराने इस मंदिर में पत्थर पर महीन नक्काशी से झरोखे व मेहराब बनाए गए हैं. उचित रखरखाव नहीं होने से अब भव्यता नहीं रही.

मंदिर के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

गुरुवार को परिक्रमा करते हैं : शहर के धीरज पुरोहित ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता है कि यहां हर प्रकार की इच्छापूर्ति होती है. खास तौर से शादी विवाह की मनोकामना पूरी होती है. इश्किया गजानंदजी इनके बाद का मंदिर है. पुरोहित ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता है कि गुरुवार के दिन यहां आकर कोई व्यक्ति मंदिर में परिक्रमा करता है तो उसकी मनोकामना पूरी होती है. इस दिन चने की दाल का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है. यहां लोग चुपचाप आकर अपनी मनोकमना के लिए परिक्रमा देना पसंद करते हैं. परिक्रमा की संख्या निर्धारित नहीं है.

मोहब्बत बिहारी कृष्ण की मूर्ति (ETV Bharat Jodhpur)

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महाराज तख्त सिंह ने करवाया निर्माण : जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह ने अपने राज के दौरान मोहब्बत बिहारी मंदिर का जिर्णोद्धार करवाकर करीब 175 साल पहले सदरुनाथजी महाराज को इनायत में दिया था. इसके बाद से वर्तमान पुजारी इस मंदिर की पूजा पाठ करने वाले परिवार की पांचवीं पीढ़ी है. इसका उल्लेख यहां लगे शिलालेख में हैं, जो पूरी तरह से संस्कृत में लिखा गया है. जोधपुर राज परिवार की ओर से शहर में ऐसे कई मंदिरों का निर्माण उस दौर में करवाया गया था. इनमें से एक है मोहब्बत बिहारीजी का मंदिर.

संस्कृत में लिखा गया शिलालेख (ETV Bharat Jodhpur)

करीब 175 साल पुराना मंदिर (ETV Bharat Jodhpur)

इश्किया गजानंदजी है प्रसिद्ध : भीतरी शहर में ही एक गली के अहाते में छोटा गणेशजी का मंदिर है, जिसे इश्किया गजानंदजी के नाम से जाना जाता है. वैसे तो इस मंदिर का नाम गुरु गणपति है, लेकिन यहां पर युवक-युवतियां शादी की मनोकामना लेकर आने लगे, जिसके बाद इसका नाम धीरे-धीरे इश्क करने वालों के गजानंदजी के नाम से इश्किया गजानंदजी पड़ गया. बुधवार को इस मंदिर में लोगों की भीड़ उमड़ती है. शादी विवाह के अतिरिक्त लोगों की अन्य मनोकामनाएं पूरी होने की यहां की मान्यता है.