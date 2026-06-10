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पीएम मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, तोड़ा पंडित नेहरू का रिकॉर्ड, यूपी में बीजेपी मना रही जश्न

प्रधानमंत्री ने निर्वाचित कार्यकाल के तौर पर, तोड़ा पंडित नेहरू का रिकॉर्ड, भाजपा के नेताओं ने किया पूजन. ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 12 साल का सफर पूरा कर लिया है. सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले पंडित जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है. जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित कई मंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड तोड़ने के मौके पर शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजन अर्चन किया. प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा की. उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने दिल्ली में मंदिर में पूजा की.

भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया पूजन (Video Credit; ETV Bharat)

प्रदेश अध्यक्ष वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने कार्यकाल में भारत को दुनिया का सबसे अग्रणी देश में शामिल किया है, वह अपने आप में दुनिया भर के नेताओं के लिए एक मिसाल है. प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ सबका विकास' के कम पर आगे चलते हुए, भारत की 140 करोड़ जनता के लिए काम किया है.