पीएम मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, तोड़ा पंडित नेहरू का रिकॉर्ड, यूपी में बीजेपी मना रही जश्न
पीएम की उपलब्धि के मौके पर मंदिर में पूजन पाठ, दीर्घायु होने की कामना की जा रही.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 12:15 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 12:21 PM IST
लखनऊ: भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने 12 साल का सफर पूरा कर लिया है. सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने वाले पंडित जवाहर लाल नेहरू के रिकॉर्ड को नरेंद्र मोदी ने तोड़ दिया है. जिसके उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी सहित कई मंत्री और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्वाचित प्रधानमंत्री के तौर पर रिकॉर्ड तोड़ने के मौके पर शहर के विभिन्न मंदिरों में पूजन अर्चन किया. प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा की. उपमुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने दिल्ली में मंदिर में पूजा की.
प्रदेश अध्यक्ष वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अपने कार्यकाल में भारत को दुनिया का सबसे अग्रणी देश में शामिल किया है, वह अपने आप में दुनिया भर के नेताओं के लिए एक मिसाल है. प्रधानमंत्री ने 'सबका साथ सबका विकास' के कम पर आगे चलते हुए, भारत की 140 करोड़ जनता के लिए काम किया है.
उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री बनने के दिन पर श्री शुभ सिद्धि विनायक मंदिर दिल्ली में उनके दीर्घायु, स्वास्थ और अनवरत देश की सेवा करने के लिए भगवान से प्रार्थना की. साथ में वीरेंद्र सचदेवा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी दिल्ली, विजेंद्र धामा, जिला अध्यक्ष मयूर विहार दिल्ली, रोहित मल्होत्रा मंडल अध्यक्ष धर्मेंद्र धामा मंडल महामंत्री एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
इन नेताओं ने भी किया पूजन-
- बुद्धेश्वर महादेव मंदिर, बुद्धेश्वर चौराहा, लखनऊ (पश्चिम विधानसभा) में डॉ. नीरज सिंह वरिष्ठ भाजपा नेता और आनंद द्विवेदी, भाजपा महानगर अध्यक्ष ने पूजा की.
- हनुमान मंदिर, 8 नंबर चौराहा, निरालानगर, भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय के सामने लखनऊ (उत्तर विधानसभा), डॉ. नीरज बोरा (विधायक) ने पूजन किया.
- भूतनाथ मंदिर, बी-ब्लॉक, इंदिरानगर, लखनऊ (पूर्व विधानसभा), ओ.पी. श्रीवास्तव विधायक ने पूजा की.
- छाछी कुआं, सुभाष मार्ग, याहियागंज (मध्य विधानसभा में बृज लाल, सांसद ने भगवान की अर्चना की.
- मौनी बाबा मंदिर, आलमबाग (कैंट विधानसभा) पंकज सिंह (प्रदेश उपाध्यक्ष एवं नोएडा विधायक) ने पूजा की.
- महाकालेश्वर महादेव मंदिर, सेक्टर-एफ विस्तार, सरोजनीनगर (सरोजनीनगर विधानसभा) से रामचन्द्र प्रधान (एमएलसी) ने पूजा की.
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