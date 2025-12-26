ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश से मोदी का गहरा लगाव, 2025 में हर मन की बात में एमपी का जिक्र

मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व, शहडोल के फुटबॉलर्स से छिंदवाड़ा की महुआ कुकीज तक, मोदी ने एमपी की हर छोटी-बड़ी चीज का नाम लेकर सराहा

MODI LOVES MADHYA PRADESH
मध्य प्रदेश से मोदी का गहरा लगाव (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 26, 2025 at 2:40 PM IST

|

Updated : December 26, 2025 at 2:48 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल : मध्य प्रदेश विकास की रफ्तार में देश के कई राज्यों की पीछे छोड़ रहा है. 2025 भी प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित हुआ है, शायद यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मध्य प्रदेश के फैन हो गए हैं. पीएम मोदी को मध्य प्रदेश से कितना लगाव है, इस बात का सबूत हैं इस साल उनके द्वार किए गए 'मन की बात' कार्यक्रम और उनमें मध्य प्रदेश का जिक्र. वर्ष 2025 की शुरुआत से लेकर अबतक पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रमों में छह बार से ज्यादा मध्य प्रदेश को याद किया और हर छोटी-बड़ी उपलब्धि को सराहा.

19 जनवरी 2025, रातापानी टाइगर रिजर्व और ग्वालियर का जिक्र

'मन की बात' कार्यक्रम के 118वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश का नाम लेते हुए रातापानी टाइगर रिजर्व का जिक्र किया. दिसंबर 2024 में रातापानी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल (2025) पर अपने पॉडकास्ट में इसका जिक्र किया. उन्होंने कहा, '' हमारी संस्कृति और विरासत हमें अपने आस-पास के वन्य जीवों और पक्षियों के साथ प्यार से रहने की सीख देती है. देश में दो नए टाइगर रिजर्व प्रारंभ होने से पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं के साथ हमारा रिश्ता और मजबूत होगा.''

MODI MAN KI BAAT PODCASTS ON MP
रातापानी टाइगर रिजर्व का भी जिक्र कर चुके पीएम (Getty Images)

इसके साथ ही मन की बात के इस एपिसोड में प्रधानमंत्री ने भारत में डेवलप किए जा रहे नए स्टार्टअप सेंटर्स में शामिल शहरों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर का भी नाम लिया.

23 फरवरी 2025, मध्य प्रदेश के देव कुमार मीना की तारीफ

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2025 के मन की बात कार्यक्रम में खेलो इंडिया अभियान का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने सबसे कम उम्र के राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारकों में से एक पोल वॉल्टर देव कुमार मीना की तारीफ की. मध्य प्रदेश के 19 साल के देव कुमार भारत के एक पोल वॉल्टर खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इतनी सी उम्र में कई बार पुरुषों के पोल वॉल्ट खेल में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़े हैं.

30 मार्च 2025, मन की बात में छिंदवाड़ा के महुआ कुकीज

इस मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने देश वासियों को महुआ फूल के नए स्टार्टअप के बारे में बताया. पीएम ने बताया कि कैसे राजखो गांव की चार बहनों ने महुआ के फूल से कुकीज बनाने का स्टार्टअप शुरू किया है, जिसकी जबर्दस्त डिमांड हो रही है. पीएम मोदी ने कहा, '' कुछ फूल पेड़-पौधों पर खिलते हैं, तो कुछ मंदिरों तक जाते हैं. कुछ घर को सुंदर बनाते हैं, तो कुछ परफ्यूम में मिलाकर सुगंध फैलाते हैं. लेकिन मैं आपको फूलों के एक और सफर के बारे में बताऊंगा.'' पीएम ने कहा, '' आपने महुआ के फूलों के बारे में तो जरूर सुना होगा. हमारे गांवों के लोग और खासकर आदिवासी समुदाय इसके महत्व को बहुत अच्छी तरह जानते हैं. देश के कई हिस्सों में महुआ के फूलों को अब नई दिशा मिली है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में महुआ के फूलों से कुकीज बनाई जा रही हैं.''

mahua cookies man ki baat
30 मार्च 2025 को मन की बात में छिंदवाड़ा के महुआ कुकीज का जिक्र (Etv Bharat)

पीएम ने कहा, '' राजखो गांव की चार बहनों की कोशिशों से ये कुकीज बहुत पॉपुलर हो रही हैं. इन महिलाओं के जुनून को देखकर एक बड़ी कंपनी ने उन्हें फैक्ट्री में काम करने की ट्रेनिंग दी. उनसे प्रेरणा लेकर गांव की कई महिलाएं उनके साथ जुड़ गई हैं और अब उनके बनाए महुआ कुकीज की डिमांड तेजी से बढ़ रही है.''

29 जून 2025, बालाघाट की सुमा उइके को सराहा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में अपने मन की बात कार्यक्रम में बालाघाट की सुमा उइके की तारीफ. पीएम ने यहां के कटंगी ब्लॉक की सुमा उइके का जिक्र किया और बताया कि कैसे कटंगी ब्लॉक के भजियापार गांव की रहने वाली सुमा उइके एक सेल्फ-हेल्प ग्रुप से जुड़ीं, मशरूम की खेती और पशुपालन की ट्रेनिंग ली और अब थर्मल थेरेपी और 'दीदी केंद्र' कैंटीन के जरिए आत्म निर्भर बनी हैं और एक्स्ट्रा इनकम भी कमा रही हैं..

31 अगस्त 2025, मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों पर पीएम की खास नजर

देश के पहले खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर भी पीएम मोदी की नजर थी. उन्होंने इस बात का जिक्र अगस्त के मन की बात कार्यक्रम में किया. श्रीनगर की डल झील में आयोजित खेलो इंडिया वॉटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भारत के 800 से ज्यादा एथलीट्स ने हिस्सा लिया था, जिसमें से मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने सबसे ज्यादा मेडल जीते थे. यहां भी पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश और उसके एथलीट्स की जमकर तारीफ की.

pm modi fan of shahdol football
जब पीएम ने सुनाई शहडोल के फुटबॉलर्स की कहानी (Etv Bharat)

जब पीएम ने सुनाई शहडोल के फुटबॉलर्स की कहानी

31 अगस्त 2025 के ही मन की बात कार्यक्रम में पीएम ने बताया कि कैसे उन्होंने शहडोल के फुटबॉलर्स की कहानी मन की बात कार्यक्रम में की थी और ये जर्मनी के एक फुटबॉल कोच तक जा पहुंची. पीएम ने बताया कि मन की बात कार्यक्रम में शहडोल के फुटबॉल प्रेम की बात सुनकर जर्मनी के फुटबॉल कोच ने इंडियन एम्बेसी से संपर्क किया और एक लेटर लिखकर कहा कि इस मुद्दे और खिलाड़ियों की मदद के लिए भारत से जुड़ना चाहता हैं. पीएम ने बताया कि जर्मनी के फुटबॉल खिलाड़ी और कोच डिडमार बायर डार्फड ने शहडोल के कुछ खिलाड़ियों को जर्मनी की एक ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग देने की पेशकश की.

फुटबॉल लवर्स शहडोल जरूर जाएं : पीएम मोदी

पीएम मोदी ने शहडोल के फुटबॉल क्रेज और जर्मन कोच का जिक्र करते हुए आगे कहा, '' मुझे यह देखकर भी बहुत खुशी हो रही है कि भारत में फुटबॉल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है. मैं फुटबॉल प्रेमियों से अपील करता हूं कि जब भी उन्हें समय मिले, वे शहडोल जरूर जाएं और वहां हो रही खेल की इस क्रांति को करीब से देखें.''

यह भी पढ़ें-

पीएम मोदी द्वारा बार-बार मन की बात कार्यक्रमों में मध्य प्रदेश का जिक्र निश्चित ही उनके एमपी प्रेम को दर्शाता है. खुद प्रधानमंत्री भी अपनी सभाओं में ये नारा लगा चुके हैं कि एमपी के मन मोदी है और मोदी के मन में एमपी. और ये बात साल 2025 के उनके ज्यादातर मन की बात पॉडकास्ट में साफ सुनाई दी.

Last Updated : December 26, 2025 at 2:48 PM IST

TAGGED:

MAN KI BAAT
MP IN MAN KI BAAT
MODI MAN KI BAAT PODCASTS ON MP
MADHYA PRADESH NEWS
MODI LOVES MADHYA PRADESH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.