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मोदीनगर रेलवे स्टेशन का बदला स्वरूप, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मिला आधुनिक रूप

मोदीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से क्षेत्र के लाखों रेल यात्रियों को सुरक्षित, सुगम व आधुनिक यात्रा अनुभव का लाभ मिलेगा.

मोदीनगर रेलवे स्टेशन का स्वरूप
मोदीनगर रेलवे स्टेशन का स्वरूप (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 13, 2026 at 7:52 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली/गाजियाबाद: उत्तर रेलवे के दिल्ली मंडल के अंतर्गत आने वाले गाजियाबाद के मोदीनगर रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत व्यापक पुनर्विकास पूरा हो गया है. उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि स्टेशन का पुनर्विकास 25.75 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है. इस परियोजना का उद्देश्य यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्टेशन की पहुंच, कनेक्टिविटी व यात्रा अनुभव को बेहतर बनाना है.

उन्होंने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है. इसके तहत देशभर के रेलवे स्टेशनों का चरणबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जा रहा है. योजना का लक्ष्य स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करना, यात्रियों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराना तथा रेलवे स्टेशनों को आसपास के क्षेत्रों के विकास से जोड़ना है. इसके तहत स्टेशन परिसरों तक पहुंच आसान बनाने के लिए सड़क, फुटपाथ व अन्य बुनियादी ढांचे का भी विकास किया जा रहा है.

बदला मोदीनगर रेलवे स्टेशन का स्वरूप

हिमांशु शेखर उपाध्याय के मुताबिक मोदीनगर रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्टेशन भवन का पूर्ण नवीनीकरण किया गया है. स्टेशन पर 12 मीटर चौड़ा नया फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) बनाया गया है, जिससे यात्रियों की आवाजाही अधिक सुरक्षित और सुगम होगी. इसके अतिरिक्त नया पार्किंग क्षेत्र और सर्कुलेटिंग एरिया विकसित किया गया है. इससे स्टेशन परिसर में वाहनों व यात्रियों की आवाजाही व्यवस्थित हो सकेगी.

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत मिला आधुनिक रूप

उन्होंने बताया कि स्टेशन पर नया प्रतीक्षालय व आधुनिक शौचालय ब्लॉक भी तैयार किया गया है. प्लेटफॉर्म शेल्टर का विस्तार करने के साथ-साथ प्लेटफॉर्म की सतह में भी सुधार किया गया है, जिससे यात्रियों को हर मौसम में बेहतर सुविधाएं मिल सकें. स्टेशन भवन पर आकर्षक फसाड लाइटिंग की व्यवस्था की गई है तथा परिसर को सुंदर बनाने के लिए व्यापक स्तर पर भूदृश्यीकरण (लैंडस्केपिंग) का कार्य भी किया गया है.

मोदीनगर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास से रेल यात्रियों को लाभ

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि पुनर्विकास कार्य में दिव्यांगजनों व वरिष्ठ नागरिकों की जरूरतों का विशेष ध्यान रखा गया है. स्टेशन पर एंट्री रैंप, टैक्टाइल पाथवे, सुगम्य शौचालय, वाटर बूथ, दिव्यांग अनुकूल पार्किंग सहित कई सुविधाएं विकसित की गई हैं. इसके अतिरिक्त दो नई लिफ्ट भी स्थापित की गई हैं, जिनसे बुजुर्गों, दिव्यांगजनों व अन्य यात्रियों को प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में काफी सुविधा मिलेगी.

उन्होंने कहा कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किए जा रहे ऐसे विकास कार्यों से रेलवे स्टेशनों का स्वरूप बदल रहा है और यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में भारतीय रेलवे लगातार आगे बढ़ रहा है. मोदीनगर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी इसी प्रयास का हिस्सा है, जिससे क्षेत्र के लाखों रेल यात्रियों को सुरक्षित, सुगम व आधुनिक यात्रा अनुभव का लाभ मिलेगा.

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