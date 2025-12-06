ETV Bharat / state

बूंदी में 125 मॉडिफाइड साइलेंसर्स को रोड रोलर से कुचलकर किया नष्ट

जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि सड़कों पर रात-दिन बाइकर्स मॉडिफाइड साइलेंसर से आमजन का जीना दूभर कर रहे थे. उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करते हुए 125 अवैध व मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोड रोलर से कुचलकर नष्ट किया गया. एसपी ने बताया कि इस दौरान पुलिस लाइन में साइलेंसरों की लंबी कतारें बिछाई गई. फिर रोड रोलर ने एक-एक कर उन्हें ऐसा रौंदा कि उनका नामोनिशान मिट गया. कार्रवाई के दौरान एसपी राजेंद्र कुमार मीणा मौजूद रहे.

बूंदी: शहर की सड़कों पर शोर मचाने वाले फटाखा साइलेंसर बाइकर्स पर पुलिस ने एक्शन लिया है. पुलिस ने शनिवार को अब तक का सबसे बड़ा एक्शन चलाते हुए 125 अवैध व मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोड-रोलर से कुचलकर नष्ट किया.

पढ़ें: भरतपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर के खिलाफ पुलिस सख्त, 105 साइलेसरों पर चला बुलडोजर

एसपी ने बताया कि अभियान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमा शर्मा के सुपरविजन और यातायात प्रभारी उप निरीक्षक बहादुर सिंह के नेतृत्व में चलाया गया. टीम ने शहर में दबिश देकर मॉडिफाइड फटाखा साइलेंसर बाइकों को मौके पर ही जब्त किया और उनके अवैध साइलेंसर वहीं उतारकर चालान की कार्रवाई की. एसपी ने कहा कि बाइकों में लगाए जाने वाले यह फटाखा साइलेंसर सिर्फ कानून का उल्लंघन ही नहीं, बल्कि ध्वनि प्रदूषण का भी कारण हैं. इनके पटाखे मरीजों, विद्यार्थियों, बुजुर्गों और आम नागरिकों के लिए असहनीय परेशानी बन चुके हैं. एसपी ने कहा कि स्टंटबाजी और इस तरह के साइलेंसर लगाना अपराध की श्रेणी में आते हैं.

पढ़ें: दुपहिया के मॉडिफाइड साइलेंसरों पर पुलिस एक्शन: जब्त साइलेंसर के बनवाए बैरिकेड, रोड रोलर चला किया चकनाचूर

लगातार जारी रहेगी कार्रवाई: एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि शहर की सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण फैलाकर शहर की शांति भंग करने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी. यातायात प्रभारी बहादुर सिंह ने बताया कि एसपी के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में टीम बनाकर कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए थे. जिस पर कार्रवाई करते हुए शनिवार को 125 अवैध व मॉडिफाइड साइलेंसरों को रोड रोलर से कुचलकर नष्ट किया गया.