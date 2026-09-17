ETV Bharat / state

'मोदी युग का भारत', PM के जन्मदिन पर बिहार के लेखक ने दिया नायाब तोहफा

पटना : आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. देश-दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से लगातार लोग बधाई दे रहे हैं. तरह तरह के तोहफे भी भेजे जा रहें है. इसी बीच बिहार के एक लेखक ने पीएम नरेंद्र मोदी को शब्दों का तोहफा दिया है. लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर अपनी नई किताब का विमोचन किया है.

इस किताब में पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 साल प्रधानमंत्री रहते किस-किस क्षेत्र में विकास किया है उसका जिक्र है. 'मोदी युग का भारत' नाम से लिखी इस किताब में कुल 432 पेज और 12 अध्याय हैं. जिसमें नरेंद्र मोदी के कामों को विस्तार से बताया गया है. पूरी किताब के पन्ने रंगीन हैं. रंगीन तस्वीरों के साथ टेक्स्ट और भी आकर्षक दिख रहे हैं. ईटीवी भारत ने लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव से खास बात की.

'दस्तावेज के रूप में रहेगी ये किताब'

किताब 'मोदी युग का भारत' के लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव कहते हैं किसी भी पुस्तक को लिखने के पीछे वर्कआउट किया जाता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश दुनिया में काम किया है, उसको सहेजकर रखने की आवश्यक्ता है. एक जगह सभी चीजों को इकट्ठा करके रखने से फायदा यह होगा कि आने वाली पीढ़ी को यह पता चलेगा उन्होंने क्या-क्या किया है. यह पुस्तक लाइब्रेरी में रहेगी तो एक तरह का दस्तावेज रहेगा. इसलिए मैंने इस पर काम करना शुरू किया था.

लेखक मुरली मनोहर श्रीवास्तव से खास बातचीत (ETV Bharat)

''12 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई काम किए हैं. उसमें धारा 370, तीन तलाक, डिजिटल इंडिया के अलावा कई आयाम हैं, जिसको उन्होंने छूने का काम किया है. यह सभी चीज जब-जब इंप्लीमेंट हुई तो कैसे उस पर काम किया गया, किस साल में कौन सा काम किया गया है, उसको एक जगह समेटने की हमने कोशिश की है. लिखने-पढ़ने और प्रतियोगिता की तैयारी करने वाले सभी लोगों के लिए यह किताब काफी उपयोगी होगी.''- मुरली मनोहर श्रीवास्तव, लेखक

100 साल का भारत कैसा होगा

मुरली मनोहर श्रीवास्तव कहते हैं कि इस पुस्तक में मैंने कई आयामों को समेटा है. जैसे धारा 370 में क्या-क्या हुआ? तीन तलाक के लिए किस तरह से लड़ाइयां लड़ी गई? ऑपरेशन सिंदूर कैसे किया गया? यहां तक कि 2047 तक भारत कैसा होगा? 100 का भारत कैसा होगा? वहां तक मैंने इसमें चर्चा की है. इन तमाम चीजों के लिए मैंने डेढ़-दो महीने लगातार काम किया है और यह किताब पूरी हुई है.