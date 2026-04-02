ETV Bharat / state

सीएम बोले- 'माय भारत' से मिल रही नई दिशा, 17 लाख से अधिक युवाओं ने कराया पंजीयन

प्रदेश में 'माय भारत' डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित भारत के विजन को साकार करने में युवा शक्ति की भूमिका निभा रहा है.

CM Meeting
सीएम भजनलाल की बैठक (Source : Rajasthan CMO)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 7:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित 'माय भारत' डिजिटल प्लेटफॉर्म की महत्वपूर्ण बैठक में युवाओं की भूमिका को लेकर व्यापक चर्चा हुई. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' के विजन को साकार करने में युवा शक्ति सबसे अहम कड़ी है. उन्होंने बताया कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से युवाओं की ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग करते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाया जा रहा है.

17 लाख से अधिक युवाओं का इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण : मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि राजस्थान में अब तक 17 लाख से अधिक युवाओं ने इस प्लेटफॉर्म पर पंजीयन कराया है, जो इसकी लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में प्लेटफार्म से जुड़ी गतिविधियों को और तेज किया जाए, ताकि अधिक से अधिक युवाओं को इससे जोड़ा जा सके. साथ ही, युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति को रोकने के लिए नशा मुक्ति अभियान भी इस प्लेटफॉर्म के जरिए संचालित करने पर जोर दिया गया.

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन, सोलर ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल्स जैसे क्षेत्रों में रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध हैं. 'माय भारत' डिजिटल प्लेटफॉर्म इन क्षेत्रों में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है. इस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध डेटा के माध्यम से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध हो रहे हैं. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 'फिट राजस्थान, हिट राजस्थान' के विजन को गांव-गांव और शहर-शहर तक पहुंचाने के लिए फिटनेस, सामाजिक जागरूकता और नशा मुक्ति से जुड़े अभियान चलाए जाएं.

पढ़ें : सीएम भजनलाल बोले- भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति, जिसे सही दिशा देने की आवश्यकता है

युवा नीति-2026 के माध्यम से सर्वांगीण विकास : मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राजस्थान युवा नीति-2026 के माध्यम से सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है. युवाओं को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि वे उद्यमिता की दिशा में आगे बढ़ सकें और रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार देने वाले बनें. इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, मां वाउचर योजना और गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना जैसी पहलों के जरिए युवाओं और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त किया जा रहा है.

भर्ती प्रक्रियाओं पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि अब सरकारी भर्तियां पूरी पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से आयोजित की जा रही हैं. उन्होंने बताया कि सरकार पांच वर्षों में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने के लक्ष्य पर कार्य कर रही है, जिसमें से अब तक 1.25 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और 1 लाख से अधिक पदों के लिए भर्ती कैलेंडर जारी किया जा चुका है.

TAGGED:

VISION OF A DEVELOPED INDIA
MY BHARAT DIGITAL PLATFORM
YOUTHS NEW DIRECTIONS
युवा शक्ति
CM MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.