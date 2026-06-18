मोदी ट्रंप मुलाकात वसुधैव कुटुंबकम की भावना,दुनिया के हर देश से रिश्ते बना रहे पीएम मोदी- विजय बघेल
पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को दुर्ग सांसद विजय बघेल ने सकारात्मक पहल बताया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 18, 2026 at 2:49 PM IST
दुर्ग :प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 16 महीने बाद हुई पहली द्विपक्षीय बैठक को लेकर दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सभी देशों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं और उनकी विदेश नीति का मूल आधार वसुधैव कुटुंबकम की भावना है.
वैश्विक रुप से मजबूत हो रहा भारत
सांसद विजय बघेल ने कहा कि भारत और रूस के संबंध हमेशा से मजबूत और मित्रतापूर्ण रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के हर देश के साथ सकारात्मक और सहयोगात्मक रिश्ते बनाने का प्रयास कर रहे हैं.उनका मानना है कि भारत को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित करने में प्रधानमंत्री की विदेश नीति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
दोनों नेता एक-दूसरे का सम्मान करते हैं. दोनों देशों के बीच यह संवाद भारत-अमेरिका संबंधों को और अधिक मजबूती प्रदान करेगा.मजबूत अंतरराष्ट्रीय संबंध किसी भी देश के विकास, व्यापार, निवेश और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होते हैं. भारत आज जिस प्रकार विश्व के प्रमुख देशों के साथ संतुलित और सकारात्मक संबंध बना रहा है, उससे देश को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा - विजय बघेल, सांसद
भारत की बात गंभीरता से सुन रही दुनिया
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंधों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत की संस्कृति पूरी दुनिया को एक परिवार मानने की रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी विचारधारा को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आगे बढ़ रहे हैं. यही वजह है कि आज भारत की बात दुनिया गंभीरता से सुन रही है और वैश्विक मुद्दों पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है.सांसद विजय बघेल ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा कि भारत के विश्व के सभी देशों के साथ संबंध हमेशा मजबूत और मधुर बने रहें तथा वैश्विक स्तर पर शांति, सहयोग और भाईचारे का वातावरण कायम रहे.
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