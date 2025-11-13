ETV Bharat / state

मोदी की गारंटी में उद्योपतियों को मिली छत्तीसगढ़ में एंट्री की इजाजत: अमित जोगी

अमित जोगी ने कहा, मेरे पिता ने नगरनार स्टील प्लांट स्थापित किया. आज उसी का निजीकरण किया जा रहा है.

NAGARNAR STEEL PLANT
अमित जोगी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 7:34 PM IST

3 Min Read
रायपुर: छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने गुरुवार को प्रेस कांफ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की. प्रेस वार्ता में अमित जोगी ने नगरनार स्टील प्लांट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया. अमित जोगी ने कहा कि ''मोदी की गारंटी में छत्तीसगढ़ की जनता को यह गारंटी मिली कि प्रदेश में उद्योगपतियों की एंट्री कर दूंगा''.

अमित जोगी का आरोप: अमित जोगी ने कहा कि ''मेरे पिता अजीत जोगी ने नगरनार में स्टील प्लांट स्थापित करने का शिलान्यास किया था. लेकिन आज इस स्टील प्लांट का निजीकरण करने के साथ ही विदेशी कंपनी को बेचा जा रहा है. इसे छत्तीसगढ़ की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी. इसकी जांच सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय से करानी चाहिए अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ में जन आंदोलन किया जाएगा''.

अमित जोगी (ETV Bharat)



प्लांट के निजीकरण किए जाने का लगाया आरोप: छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने मोदी की गारंटी को लेकर कहा, "एनएमडीसी का स्टील प्लांट मेरे पिताजी अजीत जोगी ने नगरनार में स्थापित करने का काम किया था. उसको कौड़ियों के दाम एक विदेशी कंपनी को बेचने और निजीकरण करनी की कोशिश की जा रही है. इस प्रकार से ग्रैंड डिजाइन हो चुका है. जिसमें तीन स्टेट गवर्नमेंट और तीन सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग शामिल है. जिसमें आंध्र प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की स्टेट गवर्नमेंट इंवॉल्व है. इसके साथ ही इसमें तीन केंद्रीय मंत्रालय जिसमें एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मंत्रालय स्टील मंत्रालय और माइंस का मंत्रालय भी इंवॉल्व है."

29 अक्टूबर से लेकर 9 नवंबर 2025 तक इन 11 दिनों में इस कंपनी को दी गई. प्रधानमंत्री ने नगरनार की भूमि में घोषणा की थी कि कभी इसका निजीकरण नहीं होगा यह हमेशा भारत की छत्तीसगढ़ की जनता की संपत्ति रहेगी. एनएमडीसी ने जो 29 अक्टूबर 2025 को अपनी एजीबीएम की मीटिंग की थी, जिसमें प्रधानमंत्री की इस बात का खंडन किया था. छत्तीसगढ़ की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते कुछ और हैं और उनकी सरकार कुछ और कर रही है: अमित जोगी, छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष

निशाने पर केंद्र और राज्य सरकार: छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने आगे कहा कि "हमारी आंखों के सामने धूल झोंकी जा रही है. कौन सी कंपनी है जिसको 11 दिनों के अंदर छह सरकार जिसमें तीन सेंट्रल गवर्नमेंट और तीन स्टेटगवर्नमेंट स्वीकृति एक के बाद एक प्रदान कर दी. ताकि उसको एनएमडीसी को बेचा जा सके. जो कंपनी प्रॉफिट में थी उसको लॉस पर लाया जा रहा है. इसे छत्तीसगढ़ की जनता कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. जब तक की निर्णय वापस नहीं लिया जाता. जब तक सीबीआई की जांच नहीं होती है. जब तक एनएमडीसी के CMD को बस्तर क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे. एक जन आंदोलन करेंगे. लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ही छत्तीसगढ़ की संपत्ति की मालिक रहेगी."

