नक्सल प्रभावित जिलों में बिछेगा सड़कों का जाल, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, सीएम साय ने जताया आभार
केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित जिलों में सड़कों के निर्माण को लेकर बड़ा फैसला किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : March 9, 2026 at 8:52 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग के जिलों में सड़क नेटवर्क का विस्तार तेज गति से होगा. केंद्र सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरियाज (RCPLWEA) की अवधि 31 मार्च 2027 तक बढ़ा दी है. इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY-I) की अवधि को 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की मंजूरी भी दे दी है. इस फैसले से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में लंबित सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में नई गति मिलेगी.
बस्तर में बिछेगा सड़कों को नेटवर्क
मोदी सरकार के इस फैसले से प्रदेश के दूरस्थ और संवेदनशील क्षेत्रों में सड़क संपर्क को और सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी. योजनाओं के तहत पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के शेष कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों तक बेहतर आवागमन की सुविधा सुनिश्चित की जा सके.
सीएम साय ने केंद्र के फैसले का किया स्वागत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने केंद्र सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है. मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला होती है. सड़क बनने से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बाजार तक पहुंच आसान होती है और विकास की गति तेज होती है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है. केंद्र सरकार वहां के लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लगातार संवेदनशील और प्रतिबद्ध है- विष्णुदेव साय, सीएम, छत्तीसगढ़
सीएम साय ने कहा कि इन योजनाओं की अवधि बढ़ने से बस्तर सहित राज्य के दूरस्थ और आदिवासी अंचलों में सड़क निर्माण कार्यों को पूरा करने में तेजी आएगी. बस्तर में बेहतर सड़क नेटवर्क से न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक पहुंच भी मजबूत होगी. इससे लोगों के जीवन में कई पॉजिटिव बदलाव आएगा.