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अमेरिकी दबाव में देश की कैशलेस इकोनॉमी को खत्म करने की तैयारी, मोदी सरकार पर बरसे पवन खेड़ा

इंदौर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा, इस फैसले का असर सीधे तौर पर ग्राहकों पर पड़ेगा. सिद्धार्थ माछीवाल की रिपोर्ट.

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कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रवक्ता पवन खेड़ा (IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 11:02 PM IST

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इंदौर: कैशलेस ट्रांजेक्शन पर 0.4% शुल्क की घोषणा के बाद जहां टैक्स की मार जनता पर पड़ने वाली है. वहीं कांग्रेस ने इस फैसले को देश की कैशलेस इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया है. शुक्रवार को इंदौर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार ने यह फैसला अमेरिकी दबाव में लिया है जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए घातक सिद्ध होगा.

अमेरिका के दबाव में सरकार व्यापारियों पर 0.4% का एमडीआर टैक्स लगा रही

दरअसल राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में शामिल होने इंदौर पहुंचे कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज एमडीआर पर चर्चा करते हुए कहा "10 साल पहले खुद मोदी जी ने 500 और 1000 के नोट बंद करके देश में कैशलेस इकोनॉमी स्थापित करने का दावा किया था. लेकिन अब अचानक अमेरिका के दबाव में सरकार व्यापारियों पर 0.4% का एमडीआर टैक्स लगा रही है."

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रवक्ता पवन खेड़ा (ETV Bharat)

उन्होंने कहा "पहले कहते थे, कैशलेस इकोनॉमी होगी. अब कहते हैं कैशलेस पेमेंट करेंगे तो टैक्स लगेगा. यह हर किसी के लिए समझाना मुश्किल है." उन्होंने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा "सरकार अमेरिका के दबाव में अपने ही इनिशिएटिव को जिसे नंदन नीलकेणी और मनमोहन सिंह ने स्थापित किया था, उन्हें इसका श्रेय देने की जगह इसे खुद का बता दिया था. लेकिन अब देश की कैशलेस इकोनॉमी को खत्म करने का काम भी मोदी सरकार कर रही है."

एक ही प्रोडक्ट पर तीन बार टैक्स लेकर जनता को लूटा जा रहा

उन्होंने कहा "देश में टैक्स को लेकर हैरानी की बात यह है कि पहले एक प्रोडक्ट पर जीएसटी लगता है, फिर इस पेमेंट को खरीदने के लिए जो पेमेंट प्लेटफॉर्म का उपयोग होता है उस पर भी टैक्स लगेगा. और जो टैक्स लिया जा रहा है उस पर भी जीएसटी देना पड़ रहा है. यानी एक ही प्रोडक्ट पर तीन बार टैक्स लेकर जनता को लूटा जा रहा है. यह टैक्स जिस ट्रेडर्स पर लगाया है, वह देश के व्यापार की रीढ़ की हड्डी है. इसलिए तीन तरह के टैक्स झेल जाए यह संभव नहीं है."

पवन खेड़ा ने कहा "इस फैसले का असर सीधे तौर पर ग्राहकों पर पड़ेगा क्योंकि यह टैक्स भी ग्राहकों की जेब पर ट्रांसफर हो जाएगा. मोदी सरकार अमेरिका के सामने झुकने को भी तैयार हो जाती है और 100% टैरिफ लगाने की बात भी स्वीकार कर लेती है और रूस से तेल नहीं खरीदने पर भी सहमत हो जाती है. लेकिन अब अमेरिका के दबाव में एमडीआर का फैसला बहुत घातक सिद्ध होगा."

रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए

कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इंदौर में कहा "उनकी पीढ़ी ने जो परिस्थितियां देखीं, उन्हें बर्दाश्त किया जा सकता है, लेकिन आने वाली पीढ़ी इन्हें स्वीकार नहीं करेगी. उन्होंने जेन-जी को “जिंदा कौम” बताते हुए कहा कि युवाओं की समस्याओं को उठाना सभी की जिम्मेदारी है. बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि रिकॉर्ड स्तर पर बेरोजगारी के आंकड़े सामने आए हैं. सुबह नौकरी की तलाश में निकलने वाले युवाओं को खाली हाथ लौटना पड़ता है."

उन्होंने केंद्र सरकार पर “इवेंट मैनेजमेंट” के जरिए शासन चलाने का आरोप लगाया और लालकृष्ण आडवाणी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इवेंट मैनेजमेंट संबंधी पुराने बयान का भी उल्लेख किया. दिल्ली की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास की दूरी का उल्लेख किया और कहा कि घटना के बीच वहां दीये जलाए जा रहे हैं.“

खेड़ा ने सनातन विरोधी नारों से दूरी बनाते हुए कहा कि ऐसे नारे कांग्रेस ने नहीं लगाए. उन्होंने संगठन की लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली का उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड के बाद पंजाब और गुजरात समेत अन्य राज्यों में भी जनता के मुद्दे उठाएगी.

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