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2014 में 350 और अब ढाई लाख स्टार्टअप, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर बोले धर्मेन्द्र प्रधान

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित संवाद में धर्मेन्द्र प्रधान, नीट एग्जाम को लेकर बताया-तैयार है फूल प्रूफ प्लान.

Dharmendra Pradhan at Bhopal
मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर संवाद कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 13, 2026 at 8:19 PM IST

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भोपाल: मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने के मौके पर आयोजित मीडिया संवाद में धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 25 साल, सरकार में अलग अलग भूमिकाओं, कभी मुख्यमंत्री और कभी प्रधानमंत्री के तौर पर देश सेवा में दिए हैं. उनका कार्यकाल पॉलिटिक्स ऑफ परफार्मेंस का कार्यकाल है. उल्लेखनीय बात ये है कि 2014 में देश में 350 स्टार्टअप थे, जो आज बढ़कर ढाई लाख पहुंच गए हैं. महिला, किसान, गरीब और युवा इन पर मोदी सरकार का खास फोकस है."

उन्होंने नीति आयोग की बैठक का जिक्र करते हुए कहा, "इस बैठक में विरोधी दल के नेताओं ने भी मोदी सरकार के 2047 के विकसित भारत के रोडमैप की प्रशंसा की और संकल्प जताया."

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा- '12 का अपना महत्व'

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर कहा, "12 का जो अंक है, उसका अपना महत्व है. 12 राशियां हैं, 12 महीने हैं और 12 वर्ष में ही महाकुंभ होता है. आज मोदी सरकार में देश की महिलाएं, युवा, गरीब, किसान हर वर्ग का ध्यान रखा जा रहा है. चाहे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देश का पराक्रम दिखाए जाने की बात हो या फिर 2047 के विकसित भारत का रोडमैप. आज नीति आयोग की बैठक में विपक्षी दल के नेता भी मोदी सरकार के रोडमैप की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हैं."

Modi govt completes 12 years
2014 में 350 और अब ढाई लाख स्टार्टअप का दावा (ETV Bharat)

21 जून को है नीट का री-एग्जाम

दोबारा नीट एग्जाम को लेकर केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा है कि "21 जून को होने जा रही नीट परीक्षा में इस बार किसी भी तरीके की चूक नहीं होगी. पूरी परीक्षा में ऐसे चाक-चौबंद इंतजाम होंगे कि किसी भी तरह की त्रुटि की संभावना न रहे." उन्होंने फिर दोहराया कि इस बार परीक्षार्थियों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय दिया गया है.

Modi govt completes 12 years
मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर धमेंद्र प्रधान का संबोधन (ETV Bharat)

धर्मेन्द्र प्रधान बोले- 'इस बार चूक की कोई गुंजाइश नहीं'

धर्मेन्द्र प्रधान ने ईटीवी भारत से अनौपचारिक बातचीत में कहा, "इस बार हमारा पूरा प्रयास है कि नीट की परीक्षा फुल प्रूफ हो. किसी भी तरह की गलती की कोई संभावना न रहे. मैं छात्रों से आग्रह करता हूं कि वे पूरी मेहनत और तैयारी के साथ इस एग्जाम में बैठें." उन्होंने भविष्य को लेकर कहा कि "आगे इन परीक्षाओं को लेकर हम और भी महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रहे हैं."

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