युवाओं के साथ है भाजपा और नरेंद्र मोदी, युवाओं के बीच कांग्रेस खो चुकी है अपना जनाधार उन्हें बोलने का हक नही- नवीन मार्कंडेय
नितिन नबीन की नई टीम बनने पर प्रदेश महामंत्री नितिन मार्कंडेय ने बीजेपी को युवाओं की पार्टी कहा.ब्यूरो चीफ भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 18, 2026 at 4:30 PM IST
रायपुर : कांग्रेस पार्टी अपना जनमत और जनाधार दोनों खो चुकी है. भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बारे में सोचती है. युवाओं के बारे में काम करती है और युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के संकल्प के साथ उनके विचारों के साथ उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध तरीके से खड़े हैं. इस मामले में कांग्रेस अपना जनमत और आधार दोनों खो चुकी है उसे युवाओं के मामले पर बोलने का कोई हक नहीं है.ये सारी बातें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नवीन मार्कंडेय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कही.
राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है किसके पास क्या क्षमता : नवीन मार्कंडेय
ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नित्य नए प्रयोग करती रहती है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा बनाए गई नई कोर टीम के बारे में बात करते हुए नवीन मार्कंडेय ने कहा कि नितिन नबीन जी छत्तीसगढ़ में काम देख चुके हैं. उनको पता है कि छत्तीसगढ़ में किसके पास क्या क्षमता है. लोगों के साथ काम करके उन्होंने लोगों के कार्य को भी देखा है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए यह बड़ी बात है.आने वाले समय में नितिन नबीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम करेगा. इसमें खास तौर से आधी आबादी की भूमिका भागीदारी और हिस्सेदारी अहम है और उसकी जिम्मेदारी हमारे छत्तीसगढ़ को मिली है.
सवाल : महिला आरक्षण बिल को लेकर के आपने जो काम किया उसमें सफलता नहीं मिली है. संगठनात्मक स्तर पर आपको क्या लगता है.
जवाब : नवीन मार्कंडेय ने कहा कि संगठनात्मक स्तर पर पूरे देश में हमारी मजबूत भागीदारी है. हमारी महिला मोर्चा की मजबूत टीम है और वह टीम इनके नितिन नबीन के मार्गदर्शन में और रूप कुमारी के मार्गदर्शन में बेहतरीन और बेस्ट कार्य करेगी. छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के जी को आईटी सेल की जिम्मेदारी मिली है निश्चित तौर पर नए भारत और डिजिटल भारत के स्वरूप को आगे ले जाना और संगठन के इस काम को और ऊपर ले जाना बड़ी बात है जो छत्तीसगढ़ के हिस्से में आई है.
सवाल : कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बड़े नेताओं की अनदेखी हुई है.
जवाब : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश संगठन महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने कहा कि कांग्रेस को खुद देश की जनता ने दरकिनार कर दिया है. अगर ऐसी स्थिति है तो कांग्रेस को बोलने की आवश्यकता भी नहीं है और उनको बोलना भी नहीं चाहिए वो जितना बोलेंगे वो उनके खिलाफ ही जाएगा.
सवाल : युवाओं के साथ जो कुछ हुआ क्या उसे बीजेपी मैनेज नहीं कर पाई.
जवाब : नवीन मार्कंडेय ने कहा कि युवाओं को मैनेज करने की बात ही नहीं है. देश का युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ है और देश का युवा उनके नेतृत्व को हम उभार रहे हैं. मोदी जी ने कहा है कि पूरे देश भर में युवा नेतृत्व को हम खड़ा करेंगे और हम कर रहे हैं देश के युवा के साथ तो मोदी जी खड़े हैं. भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उनको आगे बढ़ा रहे हैं आप देख रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे युवा हैं.
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