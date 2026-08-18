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युवाओं के साथ है भाजपा और नरेंद्र मोदी, युवाओं के बीच कांग्रेस खो चुकी है अपना जनाधार उन्हें बोलने का हक नही- नवीन मार्कंडेय

रायपुर : कांग्रेस पार्टी अपना जनमत और जनाधार दोनों खो चुकी है. भारतीय जनता पार्टी युवाओं के बारे में सोचती है. युवाओं के बारे में काम करती है और युवाओं के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. नरेंद्र मोदी देश के युवाओं के संकल्प के साथ उनके विचारों के साथ उनके विकास के लिए प्रतिबद्ध तरीके से खड़े हैं. इस मामले में कांग्रेस अपना जनमत और आधार दोनों खो चुकी है उसे युवाओं के मामले पर बोलने का कोई हक नहीं है.ये सारी बातें बीजेपी के प्रदेश प्रभारी नवीन मार्कंडेय ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान कही.





राष्ट्रीय अध्यक्ष को पता है किसके पास क्या क्षमता : नवीन मार्कंडेय

ईटीवी भारत से बात करते हुए छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के संगठन महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के लिए नित्य नए प्रयोग करती रहती है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन द्वारा बनाए गई नई कोर टीम के बारे में बात करते हुए नवीन मार्कंडेय ने कहा कि नितिन नबीन जी छत्तीसगढ़ में काम देख चुके हैं. उनको पता है कि छत्तीसगढ़ में किसके पास क्या क्षमता है. लोगों के साथ काम करके उन्होंने लोगों के कार्य को भी देखा है. यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के लोगों को उन्होंने अपनी टीम का हिस्सा बनाया है निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ के लिए यह बड़ी बात है.आने वाले समय में नितिन नबीन के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से काम करेगा. इसमें खास तौर से आधी आबादी की भूमिका भागीदारी और हिस्सेदारी अहम है और उसकी जिम्मेदारी हमारे छत्तीसगढ़ को मिली है.

युवाओं के साथ है भाजपा और नरेंद्र मोदी : नवीन मार्कण्डेय (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सवाल : महिला आरक्षण बिल को लेकर के आपने जो काम किया उसमें सफलता नहीं मिली है. संगठनात्मक स्तर पर आपको क्या लगता है.

जवाब : नवीन मार्कंडेय ने कहा कि संगठनात्मक स्तर पर पूरे देश में हमारी मजबूत भागीदारी है. हमारी महिला मोर्चा की मजबूत टीम है और वह टीम इनके नितिन नबीन के मार्गदर्शन में और रूप कुमारी के मार्गदर्शन में बेहतरीन और बेस्ट कार्य करेगी. छत्तीसगढ़ के दीपक म्हस्के जी को आईटी सेल की जिम्मेदारी मिली है निश्चित तौर पर नए भारत और डिजिटल भारत के स्वरूप को आगे ले जाना और संगठन के इस काम को और ऊपर ले जाना बड़ी बात है जो छत्तीसगढ़ के हिस्से में आई है.