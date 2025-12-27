साल के अंत में सुखविंदर सरकार के लिए सुख भरी खबर, पीडीएनए में मोदी सरकार ने जारी किए इतने करोड़ रुपए
इससे पहले केंद्र सरकार के द्वारा 400 करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि जारी की गई थी.
शिमला: साल के अंत में हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हिमाचल को आपदा राहत व पुनर्वास के लिए 601 करोड़ रुपए से अधिक की रकम जारी की है. इस आशय का ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया गया है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये रकम तुरंत राज्य सरकार के खजाने में ट्रांसफर करने के लिए कहा गया है.
ये राहत राशि पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट यानी पीडीएनए के तहत जारी की गई है. इससे राज्य सरकार को राहत व पुनर्वास कार्य में मदद मिलेगी. कुल जारी होने वाली रकम 601.92 करोड़ रुपए की है. नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के तहत ये केंद्रीय राहत राशि रिकवरी एंड रीकंस्ट्रक्शन विंडो से जारी की जाती है. उल्लेखनीय है कि उक्त प्रावधानों के तहत हिमाचल प्रदेश को ये राहत राशि की दूसरी किस्त है.
इससे पहले चार सौ करोड़ रुपए से अधिक की राहत राशि जारी की गई थी. वर्ष 2023 की आपदा में केंद्रीय टीम ने हिमाचल में पीडीएनए के तहत 9300 करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया था. केंद्र ने 2023 की आपदा के लिए 1500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी थी. उसमें से राज्य को 451 करोड़ रुपए मिल चुके हैं. अब ये 601.92 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त आई है. केंद्र ने कुल 1504.80 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं. अब इस मदद राशि का 75 फीसदी प्रयोग होने के बाद अगली किश्त जारी की जाएगी.
उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में 2023 में भयावह आपदा के दौरान 500 से अधिक लोगों की जान चली गई थी. सरकारी संपत्ति को 10 हजार करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ था. अकेले अगस्त महीने की 14 तारीख को वर्ष 2023 में 55 लोगों की जान गई थी. वर्ष 2025 में भी हिमाचल प्रदेश में आपदा के दौरान हजारों लोग प्रभावित हुए हैं. इस साल आपदा में 454 लोगों की जान गई है. इनमें से 190 लोगों की मौत मानसून सीजन के कारण होने वाले सडक़ हादसों में दर्ज की गई.
सडक़ हादसों में बिलासपुर में 8, चंबा में 26, हमीरपुर में 3, कांगड़ा में 22, किन्नौर में 15, कुल्लू में 13, लाहौल-स्पीति में 4, मंडी व शिमला में क्रमश: 25,25, सिरमौर में 11, सोलन में 25 व ऊना में 13 लोगों ने जान गंवाई. इसी प्रकार बाढ़ व लैंड स्लाइड में बिलासपुर में 16, चंबा में 42, हमीरपुर में 14, कांगड़ा में 35, किन्नौर में 15, कुल्लू में 36, लाहौल-स्पीति में 6, मंडी में 42, शिमला में 23, सिरमौर में 12, सोलन में 7 और ऊना में 16 लोग मारे गए.
पीएम नरेंद्र मोदी ने हिमाचल के लिए इस साल 1500 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया है. पीएम नरेंद्र मोदी ने सितंबर में हिमाचल का हवाई सर्वे किया था. फिलहाल हिमाचल प्रदेश को पीडीएनए के तहत जारी 601.92 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त से पुनर्वास कार्यक्रम में मदद मिलेगी.
