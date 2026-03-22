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मोदी सरकार ने टिकटों पर लगी सीमा हटाकर हवाई यात्रा मिडिल क्लास की पहुंच से किया बाहर: अरविंद केजरीवाल

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू उड़ानों के किराए पर लगी अधिकतम सीमा को हटाने का फैसला किया है. यह व्यवस्था पहले यात्रियों को अत्यधिक महंगे टिकटों से बचाने के लिए लागू की गई थी. अब इस सीमा के हटने के बाद एयरलाइंस को किराए तय करने में अधिक स्वतंत्रता मिल जाएगी.

नई दिल्ली: घरेलू हवाई यात्रा के किराए पर लगी सीमा हटाने के केंद्र सरकार के फैसले को लेकर सियासी बहस तेज हो गई है. आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इस निर्णय पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इससे हवाई यात्रा मिडिल क्लास की पहुंच से बाहर हो सकती है. उन्होंने आशंका जताई कि 23 मार्च से लागू होने वाले इस फैसले के बाद टिकटों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

अरविंद केजरीवाल का हमला: अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह फैसला आम लोगों, खासकर मिडिल क्लास के हितों के खिलाफ है. उन्होंने कहा कि हवाई यात्रा अब केवल अमीरों की सुविधा नहीं रही, बल्कि मध्यम वर्ग की जरूरत बन चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह कदम टिकटों की कीमतों में भारी उछाल ला सकता है, जिससे आम आदमी के लिए उड़ान भरना मुश्किल हो जाएगा.

किराए बढ़ने की आशंका: किराए की सीमा हटने के बाद मांग और आपूर्ति के आधार पर टिकटों के दाम तय होंगे. खासकर छुट्टियों, त्योहारों और पीक सीजन के दौरान किराए में तेज उछाल आ सकता है. इससे यात्रियों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ने की संभावना है. अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह हवाई किराए को पूरी तरह बाजार के हवाले करने के बजाय एक प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखें, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके. उन्होंने कहा कि यदि नियंत्रण नहीं रखा गया तो हवाई यात्रा धीरे-धीरे आम जनता की पहुंच से दूर होती चली जाएगी.

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