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Rajasthan CS : मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को मिला एक्सटेंशन, अब फरवरी 2027 तक रहेंगे पद पर

मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को मिला एक्सटेंशन... ( फोटो सोर्स : कार्मिक विभाग )