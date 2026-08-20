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Rajasthan CS : मुख्य सचिव वी श्रीनिवास को मिला एक्सटेंशन, अब फरवरी 2027 तक रहेंगे पद पर

1989 बैच के आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास 31 अगस्त 2026 को सेवानिवृत होने वाले थे. 6 महीने का एक्सटेंशन मिला.

CS V Srinivas Gets Extension
मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास को मिला एक्सटेंशन... (फोटो सोर्स : कार्मिक विभाग)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 20, 2026 at 10:16 PM IST

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जयपुर: राज्य के मुख्य सचिव और 1982 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी वी श्रीनिवास को केंद्र सरकार ने 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया है. श्रीनिवास 31 अगस्त 2026 को सेवानिवृत होने वाले थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने उन्हें 6 महीने का एक्सटेंशन देते हुए 6 महीने के लिए उनका कार्यकाल बढ़ा दिया है. वे फरवरी 2027 तक मुख्य सचिव के पद पर बने रहेंगे.

प्रशासनिक गलियारों में चल रही चर्चाओं की मानें तो राज्य सरकार की मंशा भी मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की थी. इसीलिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से उनका कार्यकाल बढ़ाने का आग्रह किया था. मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाए जाने के बाद आगामी निकाय पंचायत चुनाव के साथ-साथ राइजिंग राजस्थान जैसी निवेश परियोजनाओं को भी गति मिल सकेगी.

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आदेश की कॉपी (Source: Department of Personnel)

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17 नवंबर 2025 को बने थे मुख्य सचिव : वी श्रीनिवास 17 नवंबर 2025 को सुधांश पंत की जगह प्रदेश के मुख्य सचिव बनाए गए थे. इससे पहले वो लंबे समय तक केंद्र में प्रति नियुक्ति पर थे. वी श्रीनिवास पाली और जोधपुर जिलों के कलेक्टर भी रहे हैं. इसके अलावा साल 2018 से 15 नवंबर 2025 तक केंद्र में अलग-अलग विभागों में प्रतिनियुक्ति पर रहे हैं.

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मुख्य सचिव के अलावा कई विभागों का एडिशनल चार्ज : वहीं, वी श्रीनिवास के पास मुख्य सचिव के अलावा कई विभागों का अतिरिक्त कार्य भार भी है. वे राजस्थान स्टेट माइन्स एंड मिनिरल्स लिमिटेड के अध्यक्ष, राजस्थान रिवर बेसिन वॉटर रिसोर्स प्लैनिंग अथॉरिटी के अध्यक्ष और चीफ रेजिडेंट कमिश्नर नई दिल्ली का अतिरिक्त कार्यभार है.

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