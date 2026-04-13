ETV Bharat / state

नारी शक्ति वंदन बिल: सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन, बताया- महिलाओं के सशक्तिकरण का उदय

महिला सुरक्षा मंच की अध्यक्ष बबीता शर्मा ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: केंद्र की मोदी सरकार के नारी शक्ति वंदन बिल को अब व्यापक समर्थन मिल रहा है. विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है. सोमवार को जयपुर में महिला सुरक्षा मंच ने कहा कि यह बिल न केवल महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि समाज में समानता और भागीदारी की भावना को भी मजबूत करेगा. ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण का उदय है. निर्णय प्रक्रिया अधिक संतुलित और समावेशी होंगे : महिला सुरक्षा मंच के अध्यक्ष बबीता शर्मा ने कहा कि लंबे समय से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही है, जिसके कारण नीतिगत निर्णयों में उनकी आवाज पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हो पाती थी. यह बिल उस कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. इसके लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक संतुलित और समावेशी बनेगी. बबीता शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur) शर्मा ने यह भी कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और प्रभावी नीतियां बन सकेंगी. महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण से नीति निर्माण में विविधता आएगी, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा. इसके अलावा, यह बिल युवा महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा और नेतृत्व के नए अवसर खोलेगा.