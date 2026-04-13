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नारी शक्ति वंदन बिल: सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन, बताया- महिलाओं के सशक्तिकरण का उदय

केंद्र सरकार के नारी शक्ति वंदन बिल को सामाजिक संगठनों का समर्थ मिलने लगा है.

Women Reservation Bill
महिला सुरक्षा मंच की अध्यक्ष बबीता शर्मा (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 13, 2026 at 5:09 PM IST

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जयपुर: केंद्र की मोदी सरकार के नारी शक्ति वंदन बिल को अब व्यापक समर्थन मिल रहा है. विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस पहल का स्वागत करते हुए इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है. सोमवार को जयपुर में महिला सुरक्षा मंच ने कहा कि यह बिल न केवल महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करेगा, बल्कि समाज में समानता और भागीदारी की भावना को भी मजबूत करेगा. ये बिल महिलाओं के सशक्तिकरण का उदय है.

निर्णय प्रक्रिया अधिक संतुलित और समावेशी होंगे : महिला सुरक्षा मंच के अध्यक्ष बबीता शर्मा ने कहा कि लंबे समय से महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही है, जिसके कारण नीतिगत निर्णयों में उनकी आवाज पर्याप्त रूप से शामिल नहीं हो पाती थी. यह बिल उस कमी को दूर करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है. इसके लागू होने से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे निर्णय प्रक्रिया अधिक संतुलित और समावेशी बनेगी.

बबीता शर्मा ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

शर्मा ने यह भी कहा कि महिलाओं की बढ़ती भागीदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और प्रभावी नीतियां बन सकेंगी. महिलाओं के अनुभव और दृष्टिकोण से नीति निर्माण में विविधता आएगी, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा. इसके अलावा, यह बिल युवा महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित करेगा और नेतृत्व के नए अवसर खोलेगा.

लैंगिक समानता को मिलेगा बढ़ावा : कानून के लाभ गिनाते हुए बबीता ने बताया कि इससे महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में सीधा प्रतिनिधित्व मिलेगा, जिससे उनके अधिकारों की बेहतर रक्षा हो सकेगी. साथ ही, यह कदम लैंगिक समानता को बढ़ावा देगा और समाज में महिलाओं की स्थिति को मजबूत करेगा. ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ेगी और वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक सजग होंगी.

पढ़ें : जयपुर सांसद मंजू बोलीं- महिलाओं की भागीदारी अभी आदर्श नहीं, 'नारी शक्ति वंदन' से बदलेगा परिदृश्य

संगठनों ने सरकार से आग्रह किया कि इस बिल को जल्द से जल्द प्रभावी रूप से लागू किया जाए और इसके क्रियान्वयन के लिए स्पष्ट रोडमैप तैयार किया जाए. उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसके प्रभावी कार्यान्वयन और निगरानी भी जरूरी है, ताकि इसका वास्तविक लाभ देश की हर महिला तक पहुंच सके.

जल्द लागू हो कानून : बबीता शर्मा ने कहा कि यह बिल महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा, साथ ही उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि बिल को जल्द लागू किया जाए और इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. उनका मानना है कि सही तरीके से लागू होने पर यह कानून महिलाओं को वास्तविक अधिकार और अवसर प्रदान करेगा, जिससे समाज में समानता को बढ़ावा मिलेगा.

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