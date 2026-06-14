मोदी सरकार के 12 साल पूरे: कांकेर में बीजेपी नेताओं ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां
बीजेपी नेताओं ने कहा कि केंद्र की जनकल्याणकारी योजनाओं से आम लोगों के जीवन में सुखद बदलाव आया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 14, 2026 at 1:52 PM IST
कांकेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद पर काम करते हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं. पीएम मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लंबे वक्त तक पीएम रहने के रिकार्ड को तोड़ा है. केंद्र में बीजेपी सरकार के 12 साल पूरे होने पर, देशभर में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिना रही है. इसी कड़ी में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने मीडिया से बातचीत की.
मोदी सरकार के 12 साल पूरे
पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि पिछले 12 सालों में जो काम देश में हुआ है, उसे विकास के कामों की फेहरिश्त में रखा जाना चाहिए. नीलू शर्मा ने कहा कि 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की. केंद्र की मोदी सरकार ने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया. आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, महिला सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए. उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है.
पर्यटन मंडल के अध्यक्ष ने गिनाई उपलब्धियां
पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा, छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार की योजनाओं से विकास का नया अध्याय लिखा गया है. प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, जल जीवन मिशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से लाखों परिवारों को सीधा लाभ मिला है. साथ ही सड़क, रेल और अन्य आधारभूत संरचनाओं के विकास से प्रदेश की तस्वीर बदली है.
पर्यटन मंडल अध्यक्ष ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में केंद्र सरकार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए और अधिक गति से कार्य करेगी तथा देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी. 31 मार्च 2026 को खुद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने बस्तर की धरती से नक्सलवाद के खत्म होने का ऐलान किया, जो मोदी सरकार की एक बड़ी उपलब्धियों में गिना जा सकता है.
मोदी सरकार में शुरू की गई योजनाएं
- लखपति दीदी योजना
- बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ
- आयुष्मान भारत योजना
- जन धन योजना
- प्रधानमंत्री आवास योजना
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
- नल जल योजना
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
- प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
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