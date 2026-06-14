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मोदी सरकार के 12 साल पूरे: कांकेर में बीजेपी नेताओं ने गिनाई केंद्र सरकार की उपलब्धियां

कांकेर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम पद पर काम करते हुए 12 साल पूरे हो चुके हैं. पीएम मोदी ने हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के लंबे वक्त तक पीएम रहने के रिकार्ड को तोड़ा है. केंद्र में बीजेपी सरकार के 12 साल पूरे होने पर, देशभर में भारतीय जनता पार्टी प्रेस कांफ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां गिना रही है. इसी कड़ी में पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने मीडिया से बातचीत की.

मोदी सरकार के 12 साल पूरे

पर्यटन मंडल के अध्यक्ष नीलू शर्मा ने कहा कि पिछले 12 सालों में जो काम देश में हुआ है, उसे विकास के कामों की फेहरिश्त में रखा जाना चाहिए. नीलू शर्मा ने कहा कि 12 वर्षों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की. केंद्र की मोदी सरकार ने विभिन्न जनहितकारी योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया. आवास, स्वास्थ्य, स्वच्छ पेयजल, महिला सशक्तिकरण, किसानों के कल्याण और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हुए. उन्होंने बताया कि इन योजनाओं का लाभ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लोगों तक पहुंचा है, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है.