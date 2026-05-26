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मोदी सरकार के 12 साल पूरे, बीजेपी ने कहा, सेवा, संकल्प, जनकल्याण और अंत्योदय पर हुआ काम

सीएम साय ने कहा, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के विकास को नई रफ्तार मिली, बस्तर भी विकास की दौड़ में शामिल हुआ.

12 years of PM Modi led govt
विकसित भारत का संकल्प (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 26, 2026 at 3:39 PM IST

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रायपुर: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 12 साल पूरे हो गए हैं. देशभर में पार्टी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं. विष्णु देव साय ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में सेवा, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम 12 सालों में हुआ. सीएम ने कहा कि पीएम मोदी खुद को देश का प्रधान सेवक मानते हैं, उनके नेतृत्व में अंत्योदय योजना को धरातल पर उतारने का ऐतिहासिक काम हुआ है. सीएम ने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम हो रहे हैं, उनको कामों को नई गति मिली है.

''सेवा, संकल्प, जनकल्याण और अंत्योदय के नाम 12 साल''

मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर सीएम विष्णु देव साय ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया. पोस्ट में सीएम ने लिखा, ''बीते 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शासन की सोच और कार्यशैली को बदलते हुए सेवा, सुशासन और अंत्योदय की भावना को केंद्र में रखा तथा यह सुनिश्चित किया कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. गरीब, किसान, महिला, युवा, वंचित और जनजातीय समाज के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया, वह आज देश के कोने-कोने में दिखाई देता है.''

नरेंद्र मोदी जी के ‘प्रधान सेवक’ के रूप में राष्ट्रसेवा, सुशासन और जनकल्याण को समर्पित सफल 12 वर्ष पूर्ण होने पर हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन: विष्णु देव साय, सीएम

विकसित भारत @2047 का संकल्प होगा पूरा-साय

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के लीडरशिप में भारत आत्मविश्वास, सुरक्षा और विश्व स्तर पर प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित कर रहा है. मजबूत अर्थव्यवस्था, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल क्रांति, आत्मनिर्भरता, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक दायित्व की दिशा में देश ने बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं. विकसित भारत @2047 का संकल्प आज जनभागीदारी और विश्वास के साथ आगे बढ़ा है.

प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी, निर्णायक और जनकेंद्रित नेतृत्व में भारत ने सेवा, सुरक्षा, आत्मविश्वास और विकास के नए युग में प्रवेश किया: विष्णु देव साय, सीएम

बस्तर में पहुंची विकास की बयार

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ दशकों तक नक्सल हिंसा से प्रभावित रहा, लेकिन अब बस्तर और वनांचल क्षेत्रों में विकास, विश्वास और जनकल्याण की नई धारा दिखाई देने लगी है. बस्तर में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, मोबाइल कनेक्टिविटी, बैंकिंग सुविधाओं और शासकीय योजनाओं की पहुंच बढ़ी है. सीएम ने कहा कि एक बड़ा बदलाव दूर दराज के गांव तक नजर आने लगा है.

प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, हर घर जल, जन-धन योजना और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने गरीबों, किसानों, मातृशक्ति, युवाओं तथा जनजातीय समाज के जीवन में आशा, सम्मान और आत्मविश्वास का नया संचार हुआ है. योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच ने शासन को अधिक संवेदनशील और जवाबदेह बनाया: विष्णु देव साय, सीएम

''सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मंत्र हुआ कारगर''

सीएम ने कहा, नरेंद्र मोदी ने ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास’ के मंत्र को केवल नारा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे व्यवहार और नीति का आधार बनाया. इसी का परिणाम है कि आज देश विकास और सामाजिक भागीदारी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.

छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जनकल्याण, सुशासन और अंत्योदय के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे: विष्णु देव साय, सीएम

''देश का बढ़ाया मान''

सीएम ने अपने संदेश में कहा, मोदी का नेतृत्व देश को केवल आर्थिक रूप से सशक्त नहीं बना रहा, बल्कि सांस्कृतिक आत्मगौरव, राष्ट्रीय एकता और जनभागीदारी की भावना को भी नई ऊर्जा दे रहा है. प्रधानमंत्री ने भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया.मुख्यमंत्री ने समस्त छत्तीसगढ़वासियों की ओर से प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए उनके स्वस्थ, यशस्वी और दीर्घायु जीवन की कामना की.

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