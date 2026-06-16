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मोदी सरकार के 12 साल का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा, पूरा भारत का नक्सलमुक्त : तोखन साहू

पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर पीसी में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू कोरबा में मौजूद रहे.

MODI GOVERNMENT 12 YEAR
मोदी सरकार के 12 साल पर तोखन साहू (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 16, 2026 at 12:39 PM IST

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Updated : June 16, 2026 at 12:53 PM IST

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कोरबा: केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तोखन साहू ने टीपी नगर स्थित तिलक भवन में पत्रकारों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बीते 12 वर्षों में भारत ने विकास, सुरक्षा और जनकल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं.

तोखन साहू ने गिनाई उपलब्धियां

तोखन साहू ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वयं को प्रधान सेवक मानते हैं. 140 करोड़ देशवासियों को अपना परिवार समझकर दिन-रात सेवा में जुटे हुए हैं. देश आज नए भारत के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यह नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को बख्शता भी नहीं है.

कोरबा में केंद्रीय राज्यमंत्री तोखन साहू (ETV Bharat Chhattisgarh)

58 करोड़ से अधिक बैंक खाता

तोखन साहू ने कहा कि जन-धन योजना के तहत 58 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं, जिनमें बड़ी संख्या महिलाओं की है. कोरोना काल से अब तक 81 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से करोड़ों नागरिकों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिली है.

आवास, स्वच्छ पेयजल की सुविधा

तोखन साहू ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करोड़ों गरीब परिवारों को पक्के मकान मिले हैं.उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाई है. जल जीवन मिशन के जरिए घर-घर स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का कार्य किया गया है. वहीं स्वच्छ भारत मिशन ने देश में स्वच्छता की नई चेतना पैदा की है.

पीएम किसान सम्मान निधि के जरिए आर्थिक मदद

केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के खातों में सीधे आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है. किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाकर किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया गया है.

MODI GOVERNMENT 12 YEAR
मोदी सरकार के 12 साल पर मीडिया से बात करते तोखन साहू (ETV Bharat Chhattisgarh)

विकास के रोडमैप पर कहा, नक्सलमुक्त हुआ भारत

बस्तर के नक्सल मुक्त होने और हसदेव अरण्य के साथ ही अबूझमाड़ में पेड़ों पर कटाई और विकास के रोड मैप के सवाल पर उन्होंने कहा कि भारत नक्सलमुक्त हो चुका है. अब वहां विकास हो रहा है. जहां बंदूकें गूंजती थी, वहां अब स्कूल की घंटी बजती है.

तोखन साहू ने यह भी कहा कि हमारे कई जवान शहीद हुए हैं. अब जाकर भारत आतंक से मुक्त हो रहा है. जिन इलाकों में सरकार नहीं पहुंच पाती थी, अब वहां विकास हो रहा है.

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Last Updated : June 16, 2026 at 12:53 PM IST

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