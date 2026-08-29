मोदी कैबिनेट में फेरबदल! बिहार के नेताओं की बढ़ी बेचैनी, इन सांसदों को बनाया जा सकता है मंत्री
केंद्रीय मंत्रिमंडल में संभावित फेरबदल को लेकर बिहार की सियासत में हलचल तेज, युवाओं और सामाजिक समीकरणों को साधने की कवायद.रिपोर्ट- रंजीत कुमार
Published : August 29, 2026 at 8:48 PM IST
पटना: देशभर में जेन जी आंदोलन ने देश की सियासत पर भी असर डाला है. दूसरी ओर राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में बदलाव अवश्यमभावी माना जा रहा है. मंत्रिमंडल में फेरबदल का असर बिहार पर भी पड़ना तय माना जा रहा है. इसी को लेकर बिहार में तमाम नेताओं की बेचैनी भी बढ़ गई है.
केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की सुगबुगाहट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाओं ने एक बार फिर सियासी हलचल बढ़ा दी है. मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव में कुछ पुराने चेहरों की जिम्मेदारी बदली जा सकती है या उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है. जबकि नए और अपेक्षाकृत युवा चेहरों को मौका देने की कोशिश हो सकती है. हालांकि, अभी तक फेरबदल को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है.
नए चेहरों को मिल सकता है मौका: वर्तमान में प्रधानमंत्री कार्यालय की 25 अगस्त 2026 तक की आधिकारिक सूची में बिहार से गिरिराज सिंह, चिराग पासवान, ललन सिंह, राज भूषण चौधरी, नित्यानंद राय, सतीश चंद्र दुबे और रामनाथ ठाकुर समेत कई नेता केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हैं. मिल रहे संकेत के मुताबिक कुछ पुराने चेहरे की छुट्टी होगी तो नए चेहरे को जगह दी जाने की तैयारी है.
युवाओं को मौका: देश की राजधानी दिल्ली में युवाओं का प्रदर्शन लगातार जारी है, फिलहाल यूजीसी बिल के साथ-साथ आरक्षण को लेकर भी युवा सड़क पर उतरे हैं. ऐसे में चर्चित और लोकप्रिय चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर केंद्र की सरकार युवाओं के गुस्से को कम करना चाहेगी. इस बार युवाओं को अधिक तवज्जो दिये जाने के आसार हैं.
जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मौका: बिहार में नई राजनीतिक परिस्थितियों के बीच केंद्र में भी सामाजिक और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कवायद की अटकलें हैं. इसी वजह से संभावित नए चेहरों को लेकर कई नाम चर्चा में हैं. माना जा रहा है बिहार से राजपूत जाति के किसी नेता को जगह मिल सकती है, क्योंकि राजीव प्रताप रूढ़ी को पहले से ही ड्रॉप कर दिया गया है. पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह भी चुनाव हार गए हैं. इस स्थिति में सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है.
मनन मिश्र को मिल सकता है कैबिनेट में जगह: पार्टी सीनियर लीडर्स को संगठन की जिम्मेदारी भी देना चाहती है, ऐसे में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को संगठन में लगाए जाने की चर्चा है. उनकी जगह भूमिहार समाज से राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर को मौका मिलने की संभावना है. इसके अलावा ब्राह्मण प्रतिनिधित्व के लिहाज से मनन कुमार मिश्रा को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की संभावना है. वर्तमान में सतीश चंद्र दुबे मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं.
उपेंद्र कुशवाहा पर भी नजर: सबसे दिलचस्प नामों में उपेंद्र कुशवाहा हैं. बिहार की कुशवाहा राजनीति में उनकी पहचान और एनडीए के साथ उनके संबंधों को देखते हुए उन्हें केंद्र में जिम्मेदारी देने की संभावना पर चर्चा हो रही है. अगर ऐसा होता है तो इसे बिहार के पिछड़ा वर्ग, खासकर कुशवाहा समाज के राजनीतिक समीकरण से जोड़कर देखा जाएगा.
नीतीश कुमार भी हो सकते हैं शामिल: जनता दल यूनाइटेड भाजपा की मजबूत सहयोगी है और वर्तमान में जदयू के दो ही नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली है. नीतीश कुमार को कैबिनेट में लिए जाने की भी संभावना है अगर नीतीश कुमार कैबिनेट में शामिल नहीं होते हैं तो वैसे स्थिति में उनकी जगह पार्टी के किसी और नेता को कैबिनेट में जगह मिल सकती है.
परफॉर्मेंस की समीक्षा: भाजपा प्रवक्ता पंकज सिंह ने कहा है कि समय-समय पर प्रधानमंत्री जी मंत्रियों के परफॉर्मेंस की समीक्षा करते हैं. और कुछ आधार पर मंत्रिमंडल में बदलाव भी किया जाता है. अभी प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर हैं लेकिन जैसे ही वह आएंगे तो फैसला लेंगे.
"हमारी पार्टी किसी तरह की दबाव में काम नहीं करती है हम लगातार युवाओं को आगे लाने का काम करते रहे हैं इसी कड़ी में नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है मंत्रिमंडल विस्तार में भी युवाओं की चिंता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और ऐसा वह करते भी रहे हैं."- पंकज सिंह, भाजपा प्रवक्ता
राजनीतिक विश्लेषक का बयान: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का मानना है कि वर्तमान में भाजपा के खिलाफ देश के अंदर माहौल सकारात्मक नहीं है. युवा सरकार से मुंह मोड़ रहे हैं और ऐसे में सरकार युवाओं के गुस्से को शांत करना भी चाहती है. यूजीसी बिल को लेकर भी आंदोलन चल रहे हैं और सरकार कुछ रास्ता निकालने की तैयारी में है. युवाओं को कैबिनेट में शामिल कर सरकार संदेश देना भी चाहेगी इसके साथ ही राज्यों के चुनाव को साधने की कोशिश भी मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए होगी.
"वर्तमान में भाजपा के खिलाफ देश के अंदर माहौल सकारात्मक नहीं है. युवा सरकार से मुंह मोड़ रहे हैं और ऐसे में सरकार युवाओं के गुस्से को शांत करना भी चाहती है. यूजीसी बिल को लेकर भी आंदोलन चल रहे हैं और सरकार कुछ रास्ता निकालने की तैयारी में है"- डॉक्टर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
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