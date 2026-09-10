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दक्षिण भारत के 4 राज्यों को रेलवे का तोहफा; ट्रैक का दोहरीकरण और नई पटरियां बिछेंगी

दक्षिण भारत के 4 राज्यों को रेलवे का तोहफा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: दक्षिण भारत में रेल से सफर करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना के लिए 10,021 करोड़ रुपए की 5 नई मल्टी-ट्रैकिंग (रेलवे लाइन दोहरीकरण और नई पटरियां बिछाने) रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया. इन परियोजनाओं के तहत कुल 540 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाई जाएंगी. इन्हें 2029-30 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. आम जनता को सीधा फायदा: इन नई रेल लाइनों के बनने से 17 जिलों के 2,121 गांवों के करीब 52 लाख लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा. ट्रेनों की लेटलतीफी खत्म होगी. पटरियों पर लगने वाला जाम (कंजेशन) घटेगा और नई पैसेंजर ट्रेनें चलाने का रास्ता साफ होगा. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और कारोबार के नए अवसर भी बनेंगे. इन 5 रेल रूट्स पर बिछेंगी नई पटरियां अरक्कोनम-रेनिगुंटा: 77 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन बनेगी.

77 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन बनेगी. व्हाइटफील्ड-बांगरपेट: 47 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी.

47 किमी लंबी तीसरी और चौथी लाइन बिछाई जाएगी. होसुर-ओमालूर: 147 किमी लंबे रूट का दोहरीकरण होगा.

147 किमी लंबे रूट का दोहरीकरण होगा. सलेम-करूर-डिंडीगुल: 159 किमी लंबे ट्रैक का दोहरीकरण किया जाएगा.

159 किमी लंबे ट्रैक का दोहरीकरण किया जाएगा. सिकंदराबाद (घाटकेसर) से काजीपेट: 110 किमी लंबे रूट पर मल्टी-ट्रैकिंग का काम होगा.