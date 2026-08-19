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बिहार में बनेगा सुपरफास्ट हाईवे, केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात.. CM सम्राट ने जताया PM का आभार

मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी हाईवे को मंजूरी: यह प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युइटी पर तैयार किया जाएगी. एनएच-22 का यह हिस्सा सोनबरसा स्थित भारत-नेपाल सीमा को मुजफ्फरपुर जैसे प्रमुख आर्थिक केंद्र से जोड़ा जाएगा. इससे नेपाल सीमा तक बेहतर कनेक्टिविटी होगी. फोरलेन बनने से आसपास के कई शहरों को सीधा लाभ मिलेगा.

पटना: आज केंद्रीय कैबिनेट ने ₹3,590.73 करोड़ की लागत से NH-22 के 82.578 किमी लंबे मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को 4-लेन करने की मंजूरी दी है. भारत-नेपाल सीमा पर स्थित सोनबरसा को मुजफ्फरपुर जैसे आर्थिक केंद्रों से जोड़ने वाला यह कॉरिडोर भिट्ठामोड़ लैंड पोर्ट के जरिए सीमा-पार यात्रा और माल परिवहन को गति देगा. साथ ही, माता सीता के जानकी पुनौरा धाम (सीतामढ़ी) और बौद्ध सर्किट तक पहुंच आसान बनाएगा.

सीएम ने जताया आभार: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा बिहार में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड के फोर लेन मानक में उन्नत करने की स्वीकृति प्रदान किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया है. सीएम ने कहा कि 3,590.73 करोड़ रुपये की लागत से 82.578 किलोमीटर लंबे इस महत्वपूर्ण मार्ग का फोर लेन उन्नयन उत्तर बिहार के विकास को नई गति प्रदान करेगा.

कई शहरों को मिलेगा फायदा: हाइब्रिड एन्युटी मोड (HAM) के तहत बनने वाली इस परियोजना से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा क्षेत्र के लोगों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना से क्षेत्र में कृषि उत्पादों के परिवहन, व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा. साथ ही रोजगार एवं आर्थिक अवसरों का विस्तार होगा. बेहतर सड़क संपर्क से उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलेगी.

केंद्र सरकार ने दी बड़ी सौगात (ETV Bharat)

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बिहार के आधारभूत संरचना विकास को निरंतर मजबूती प्रदान कर रही है. मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा फोर लेन उन्नयन बिहार के विकास की गति को तेज करने और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. बिहार के विकास के प्रति केंद्र सरकार का निरंतर सहयोग हमारे समृद्ध बिहार के संकल्प को और मजबूती प्रदान कर रहा है.

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