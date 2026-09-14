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पीएम मोदी के जन्मदिन पर छत्तीसगढ़ में होगी महाआरती, खारून नदी के तट पर होगा भव्य आयोजन

भारतीय जनता पार्टी 17 सितंबर को सेवा संकल्प दिवस के रुप में मनाएगी. रितेश तंबोली की रिपोर्ट.

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खारून नदी के तट पर होगा भव्य आयोजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 14, 2026 at 5:31 PM IST

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रायपुर: गुरुवार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में देशभर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जश्न मनाएंगे. भारतीय जनता पार्टी इस दिन को खास बनाने के लिए सेवा संकल्प दिवस भी मनाएगी. रायपुर के खारून नदी के तट पर महाआरती का आयोजन किया जाएगा. आयोजन में बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता शामिल होंगे. कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा और ध्वजवाहिनी संगठन की ओर से किया गया है. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ मंत्री और विधायक सहित सांसद शामिल होंगे.

पीएम के जन्मदिन पर महाआरती का आयोजन

राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने कहा, "17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है. प्रधानमंत्री के जन्मदिन को पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी उत्साह के साथ मनाएंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक 12 कार्यक्रम तय किए गए हैं, ये कार्यक्रम देशभर में मनाए जाएंगे."

खारून नदी के तट पर होगा भव्य आयोजन (ETV Bharat)

बीजेपी महिला मोर्चा और सनातन ध्वजवाहिनी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में खारून नदी पर यह आयोजन किया जाएगा. खारून नदी के घाट पर 17 सितंबर को महाआरती का आयोजन हमने रखा है. हम सब बहनें मिलकर खारून मैया के दोनों किनारों पर दीपक दान करेंगे. खारून नदी के तट पर हटकेश्वरनाथ का मंदिर है. इसके साथ ही जो भी छोटे-बड़े अन्य मंदिर है, वहां पर सजावट की जाएगी. जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी शामिल होंगे. हटकेश्वरनाथ धाम में सभी लोग पूजा अर्चना करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना करेंगे: लक्ष्मी वर्मा, राज्य सभा सांसद

खारून नदी पर होगा भव्य आयोजन

राज्यसभा सांसद ने कहा, ''महाआरती के इस आयोजन में समाज की 21 बहनें महाआरती में शामिल होंगी. जिसमें 11 पंडित इस आयोजन को पूर्ण करवाएंगे. इस कार्यक्रम में 5 बेटियां ऐसी होंगी जो पूजा-पाठ और भागवत जैसे आयोजन करती हैं. ऐसी बेटियां भी उस महाआरती में सम्मिलित होंगी. इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय होंगे. इसके साथ ही सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे. इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ता और महिला मोर्चा की बहने भी रहेंगे और इस कार्यक्रम को भव्यता के साथ किया जाएगा.''

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