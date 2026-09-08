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442 ट्रेन रद्द, 54 शार्ट टर्मिनेट, 36 दिन का रहेगा ट्रैफिक ब्लाक, मेनटेनेंस का होगा काम, देखें पूरी लिस्ट

10 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच अंबाला डिवीजन से गुजरने वाली 36 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 400 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रहेगी.

36 DAY POWER AND TRAFFIC BLOCK
442 ट्रेन रद्द, 54 शार्ट टर्मिनेट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 8, 2026 at 2:03 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़/अंबालाः चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन कार्य के लिए 36 दिनों का पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिसमें 442 ट्रेन रद्द किया गया. 54 को शार्ट टर्मिनेट/ऑरिजिनेट और 4 डाईवर्टर्टेड करने का निर्णय लिया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के संचालन, प्लेटफॉर्म एवं ठहराव में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे.

फुट ओवर ब्रिज के गर्डरों की होगी लॉन्चिंगः चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य को गति देने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) द्वारा मौजूदा फुट ओवर ब्रिज (FOB) के शेष गर्डरों की लॉन्चिंग और पुराने FOB के गर्डरों को हटाने का कार्य किया जाना है. इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चंडीगढ़ स्टेशन पर विभिन्न रेल लाइनों पर चरणबद्ध तरीके से कुल 36 दिनों का पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा.

36 DAY POWER AND TRAFFIC BLOCK
रेलवे की ओर से जारी सूचना (Ambala Division)

ब्लॉक को तीन चरणों में संचालित किया जाएगाः
पहला चरण-10 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक (12 दिन):

  • लाइन नंबर 6 (प्लेटफॉर्म नंबर 5)
  • लाइन नंबर 7 (नॉन-प्लेटफॉर्म) और
  • लाइन नंबर 8 (प्लेटफॉर्म नंबर 6) पर पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा.

दूसरा चरण-22 सितंबर से 03 अक्टूबर 2026 तक (12 दिन):

  • लाइन नंबर 4 (प्लेटफॉर्म नंबर 3) और लाइन नंबर 5 (प्लेटफॉर्म नंबर 4) पर ब्लॉक रहेगा.

तीसरा चरण-04 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक (12 दिन):

  • लाइन नंबर 1 (प्लेटफॉर्म नंबर 2)
  • लाइन नंबर 2 (नॉन-प्लेटफॉर्म) और
  • लाइन नंबर 3 (प्लेटफॉर्म नंबर 2) पर ब्लॉक रहेगा.

12 ट्रेनों के कुल 442 ट्रेन ट्रिप्स रद्दः इन ब्लॉकों के दौरान यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए ट्रेनों के संचालन में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं. ब्लॉक के दौरान 12 ट्रेनों के कुल 442 ट्रेन ट्रिप्स रद्द किये जाएंगे, 06 ट्रेनों के कुल 54 ट्रिप्स को निर्धारित समयावधि में अम्बाला कैंट तक शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट और 02 ट्रेनों के कुल 4 ट्रिप्स को डाईवर्ट किया जाएगा.

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रेलवे की ओर से जारी सूचना (Ambala Division)
अम्बाला कैंट तक शॉर्ट टर्मिनेशन/ओरिजिनेशनः ट्रेन संख्या 15063/15068, 12983/12984 और 20989/20990 के संचालन में निर्धारित तिथियों पर बदलाव किया गया है. इन ट्रेनों में से संबंधित सेवाओं को चंडीगढ़ के बजाय अम्बाला कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट अथवा शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा. इसके अतिरिक्त, ट्रेन संख्या 20989 को अम्बाला कैंट स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट कर वापसी में अम्बाला कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा.
दो ट्रेनों का मार्ग परिवर्तन: ब्लॉक अवधि के दौरान ट्रेन संख्या 14615/14616 (लालकुआं–अमृतसर-लालकुआं) के संचालन में भी निर्धारित तिथियों पर मार्ग परिवर्तन किया जाएगा. इन ट्रेनों को चंडीगढ़ के बजाय अम्बाला–सरहिंद–सानेहवाल मार्ग से संचालित किया जाएगा.
यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ठहराव: यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ ट्रेनों को साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) स्टेशन (SASN) पर अतिरिक्त अस्थायी ठहराव भी प्रदान किया जाएगा. इनमें ट्रेन संख्या 18309/18101, 18310/18102, 11905/11906, 15531/15532 तथा 14631/14632 सहित अन्य निर्धारित ट्रेनें शामिल हैं.
ट्रेनों के प्लेटफॉर्म में अस्थायी बदलाव: ब्लॉक के विभिन्न चरणों के दौरान चंडीगढ़ स्टेशन पर कई ट्रेनों के निर्धारित प्लेटफॉर्म में अस्थायी परिवर्तन किया जाएगा. प्रथम चरण (10 से 21 सितंबर) में 20 ट्रेनों, दूसरे चरण (22 सितंबर से 03 अक्टूबर) में 17 ट्रेनों तथा तीसरे चरण (04 से 15 अक्टूबर) में 39 ट्रेनों के प्लेटफॉर्म/बर्थिंग में बदलाव किया गया है. रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध है कि घोषित अवधि में यात्रा करने से पहले अपनी ट्रेन के संचालन, समय, ठहराव एवं प्लेटफॉर्म की जानकारी रेलवे के अधिकृत यात्री सूचना, अनाउंसमेंट, NTES एवं रेल मदद (139) के माध्यमों से अवश्य जांच लें.

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