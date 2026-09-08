442 ट्रेन रद्द, 54 शार्ट टर्मिनेट, 36 दिन का रहेगा ट्रैफिक ब्लाक, मेनटेनेंस का होगा काम, देखें पूरी लिस्ट
10 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच अंबाला डिवीजन से गुजरने वाली 36 दिनों का ट्रैफिक ब्लॉक के कारण 400 से ज्यादा ट्रेनें रद्द रहेगी.
Published : September 8, 2026 at 2:03 PM IST
चंडीगढ़/अंबालाः चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन कार्य के लिए 36 दिनों का पावर और ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा, जिसमें 442 ट्रेन रद्द किया गया. 54 को शार्ट टर्मिनेट/ऑरिजिनेट और 4 डाईवर्टर्टेड करने का निर्णय लिया गया है. यात्रियों की सुविधा के लिए ट्रेनों के संचालन, प्लेटफॉर्म एवं ठहराव में आवश्यक बदलाव किए जाएंगे.
फुट ओवर ब्रिज के गर्डरों की होगी लॉन्चिंगः चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के उन्नयन कार्य को गति देने के लिए रेल भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) द्वारा मौजूदा फुट ओवर ब्रिज (FOB) के शेष गर्डरों की लॉन्चिंग और पुराने FOB के गर्डरों को हटाने का कार्य किया जाना है. इस महत्वपूर्ण कार्य के लिए चंडीगढ़ स्टेशन पर विभिन्न रेल लाइनों पर चरणबद्ध तरीके से कुल 36 दिनों का पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा.
ब्लॉक को तीन चरणों में संचालित किया जाएगाः
पहला चरण-10 सितंबर से 21 सितंबर 2026 तक (12 दिन):
- लाइन नंबर 6 (प्लेटफॉर्म नंबर 5)
- लाइन नंबर 7 (नॉन-प्लेटफॉर्म) और
- लाइन नंबर 8 (प्लेटफॉर्म नंबर 6) पर पावर एवं ट्रैफिक ब्लॉक रहेगा.
दूसरा चरण-22 सितंबर से 03 अक्टूबर 2026 तक (12 दिन):
- लाइन नंबर 4 (प्लेटफॉर्म नंबर 3) और लाइन नंबर 5 (प्लेटफॉर्म नंबर 4) पर ब्लॉक रहेगा.
तीसरा चरण-04 अक्टूबर से 15 अक्टूबर 2026 तक (12 दिन):
- लाइन नंबर 1 (प्लेटफॉर्म नंबर 2)
- लाइन नंबर 2 (नॉन-प्लेटफॉर्म) और
- लाइन नंबर 3 (प्लेटफॉर्म नंबर 2) पर ब्लॉक रहेगा.
12 ट्रेनों के कुल 442 ट्रेन ट्रिप्स रद्दः इन ब्लॉकों के दौरान यात्रियों को न्यूनतम असुविधा हो, इसके लिए ट्रेनों के संचालन में आवश्यक परिवर्तन किए गए हैं. ब्लॉक के दौरान 12 ट्रेनों के कुल 442 ट्रेन ट्रिप्स रद्द किये जाएंगे, 06 ट्रेनों के कुल 54 ट्रिप्स को निर्धारित समयावधि में अम्बाला कैंट तक शॉर्ट टर्मिनेट/शॉर्ट ओरिजिनेट और 02 ट्रेनों के कुल 4 ट्रिप्स को डाईवर्ट किया जाएगा.