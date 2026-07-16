इंडियन रेलवे का आधुनिकिकरण, अमृत भारत स्टेशन योजन के तहत सरोना और बालोद की बदली तस्वीर, 17 को पीएम करेंगे वर्चुअली लोकार्पण
रायपुर रेल मंडल के डीआरएम ने सीएम विष्णु देव साय को बताया कि इन स्टेशन पर होने वाले बदलाव से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 16, 2026 at 3:02 PM IST
रायपुर: छत्तीसगढ़ के सरोना और बालोद रेलवे स्टेशनों की तस्वीर जल्द आपको बदली हुई नजर आएगी. अमृत भारत योजन के तहत इन स्टेशनों को नया रुप दिया जा रहा है. स्टेशनों के आधुनिकिकरण से जहां यात्री सुविधाओं में इजाफा होगा, वहीं पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. गुरुवार को रायपुर रेल मंडल के डीआरएम दयानंद ने सीएम से मुलाकात की. डीआरएम ने बताया कि स्टेशनों के कायाकल्प होने से विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी.
सरोना और बालोद स्टेशन की बदली तस्वीर
मुलाकात के दौरान डीआरएम ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित किए गए सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों के उद्घाटन समारोह के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आमंत्रण पत्र भेंट किया.
अमृत भारत स्टेशन योजना भारतीय रेलवे को आधुनिक, सुरक्षित, सुगम और यात्री-केंद्रित बनाने की दिशा में एक दूरदर्शी पहल है, जिसका लाभ सीधे आम नागरिकों और प्रदेश के समग्र विकास को मिलेगा: विष्णु देव साय, सीएम
यात्री सुविधाओं में होगा इजाफा
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद देते हुए कहा कि भारतीय रेलवे आज अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है. देशभर के रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर यात्री सेवाओं और विश्वस्तरीय अधोसंरचना से सुसज्जित किया जा रहा है, जिससे विकसित भारत के संकल्प को नई गति मिल रही है.
रेलवे केवल आवागमन का माध्यम नहीं, बल्कि विकास, व्यापार, पर्यटन और जनसुविधाओं की जीवनरेखा है. रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और क्षेत्रीय विकास को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा. सरोना एवं बालोद रेलवे स्टेशनों के उन्नयन से यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी तथा क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों को भी नई गति प्राप्त होगी: विष्णु देव साय, सीएम
निवेश, उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा
सीएम साय ने कहा कि डबल इंजन सरकार के समन्वित कोशिशों से छत्तीसगढ़ में आधुनिक रेल अधोसंरचना का विस्तार तेज़ी से हो रहा है. रेल संपर्क के मजबूत होने से प्रदेश में निवेश, उद्योग, व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा तथा आम नागरिकों का आवागमन अधिक सुविधाजनक और सुरक्षित बनेगा.
कल वर्चुअल माध्यम से पीएम करेंगे शुभारंभ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वर्चुअल माध्यम से देशभर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत विकसित एवं नवीनीकृत रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण करेंगे. इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, सुगम, सुरक्षित एवं यात्री-अनुकूल बनाकर देश की परिवहन व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है.
रेलवे स्टेशन पर होगी एयरपोर्ट जैसी फीलिंग, अमृत भारत योजना के तहत बदली इन स्टेशनों की तस्वीर
नौतपा के बीच रायपुर में बदला मौसम, कुछ देर तेज हवाओं के साथ बारिश, पेड़ गिरे, बिजली व्यवस्था भी प्रभावित
नाले का पानी पी रहे पंडो बस्ती के लोग, एमसीबी में सरकारी दावों का निकला दम, पीएचई विभाग के नींद से जागने का इंतजार