ETV Bharat / state

दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण, नई सुविधाओं से बदलेगी तस्वीर, जानिए कहां कितना हुआ काम

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है.

दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण
दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण (फाइल फोटो)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 26, 2026 at 7:11 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के रेलवे ढांचे को आधुनिक व यात्री-अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है. यह जानकारी रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में दक्षिण दिल्ली से सांसद के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है.

रेल मंत्री के मुताबिक, जिन 13 स्टेशनों को इस योजना में शामिल किया गया है, उनमें नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, आनंद विहार, सराय रोहिल्ला, दिल्ली कैंट, हजरत निजामुद्दीन, सब्जी मंडी, सफदरजंग, तिलक ब्रिज, आदर्श नगर, बिजवासन व नरेला स्टेशन शामिल हैं. इन स्टेशनों पर चरणबद्ध तरीके से आधुनिक यात्री सुविधाओं का विकास किया जा रहा है.

जानिए कहां पर कितना हुआ काम ?

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अजमेरी गेट की ओर वेटिंग एरिया के विकास का काम पूरा हो चुका है, जबकि पहाड़गंज की ओर दो बेसमेंट निर्माण व एलिवेटेड रोड के फाउंडेशन का कार्य शुरू हो गया है. सफदरजंग स्टेशन पर सिग्नल व टेलीकॉम भवन बनकर तैयार हो चुका है. अब स्टेशन भवन की फिनिशिंग का काम जारी है. बिजवासन स्टेशन पर भवन का ढांचा तैयार हो चुका है और एयर कॉनकोर्स सहित अन्य कार्य प्रगति पर हैं, साथ ही प्लेटफॉर्म शेल्टर का काम भी शुरू किया जा चुका है.

अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है
अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत दिल्ली के 13 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण किया जा रहा है (फाइल फोटो)

दिल्ली कैंट स्टेशन पर पूर्वी हिस्से और रिहायशी क्वार्टर का स्ट्रक्चरल कार्य पूरा कर लिया गया है. वहीं, नरेला स्टेशन पर प्लेटफॉर्म शेल्टर, सतह सुधार, आधुनिक शौचालय, पार्किंग व दिव्यांगजनों के लिए सुविधाओं का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है. सब्जी मंडी स्टेशन पर लिफ्ट व अन्य यात्री सुविधाओं के साथ 12 मीटर चौड़े फुटओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जारी है. तिलक ब्रिज स्टेशन पर नई स्टेशन बिल्डिंग, प्लेटफॉर्म शेल्टर, आधुनिक शौचालय, लिफ्ट, पार्किंग व दिव्यांगजन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है.

दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण
दिल्ली के 13 रेलवे स्टेशनों का तेजी से आधुनिकीकरण (फाइल फोटो)

रेल मंत्री ने बताया कि इन स्टेशनों के आधुनिकीकरण के तहत यात्रियों को बेहतर कनेक्टिविटी, दोनों ओर से स्टेशन तक आसान पहुंच, वेटिंग हॉल, स्वच्छ शौचालय, पर्याप्त बैठने की व्यवस्था, पेयजल, चौड़े फुटओवर ब्रिज, एयर कॉनकोर्स, प्लेटफार्म सुधार, ‘एक स्टेशन एक उत्पाद’ योजना के तहत कियोस्क, उन्नत सूचना प्रणाली व पर्याप्त पार्किंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है.

बता दें कि भाजपा सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सरकार से इन परियोजनाओं की प्रगति व योजना के विस्तार को लेकर सवाल उठाया था. इसके जवाब में रेल मंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में चिन्हित स्टेशनों पर कार्य तेजी से जारी है. यात्रियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं देने के उद्देश्य से इनका कायाकल्प किया जा रहा है.

ये भी पढ़ें:

  1. रेलवे का बड़ा झटका! 1 अप्रैल से बदल जाएंगे टिकट कैंसिल करने के नियम, जेब पर पड़ेगा भारी असर
  2. भारतीय रेलवे का बड़ा फैसला: अब सेना के इन पदक विजेताओं को मिलेगी आजीवन मुफ्त यात्रा की सुविधा

TAGGED:

WORLD CLASS TRANSFORMATION RAILWAY
DELHI RAILWAY STATION REDEVELOPMENT
RAILWAY STATIONS REDEVELOPMENT WORK
अमृत भारत स्टेशन योजना
AMRIT BHARAT STATION SCHEME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.