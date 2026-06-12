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अच्छी खबर : जयपुर डेयरी को 133 करोड़ का बूस्टर डोज, आधुनिक प्लांट से बढ़ी क्षमता और उत्पादन

जयपुर डेयरी में आए बदलाव के बाद अब रोजाना 70 टन घी का उत्पादन हो सकेगा.

Minister Kumawat inquiring about milk packaging
जयपुर डेयरी में दूध पैकेजिंग की जानकारी लेते मंत्री कुमावत (Photo Credit: Jaipur Dairy)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 12, 2026 at 8:39 PM IST

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जयपुर: राजधानी में दुग्ध उत्पादकों और उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत और खुशखबरी सामने आई है. जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड (जयपुर डेयरी) के संयंत्र का 133 करोड़ रुपए की लागत से आधुनिकीकरण और नवीनीकरण किया गया है. अत्याधुनिक तकनीक से लैस नए प्लांट का उद्घाटन जल्द ही होगा. इससे जयपुर व आसपास के जिलों में दूध और दुग्ध उत्पादों की आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत होगी.

क्षमता में बड़ा इजाफा: पशुपालन, गोपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि आधुनिकीकरण के बाद जयपुर डेयरी की प्रोसेसिंग क्षमता में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है. अब दूध प्रसंस्करण की क्षमता 12 लाख लीटर प्रतिदिन से बढ़कर 20 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई. दूध पाउच पैकिंग क्षमता भी 10 लाख लीटर से बढ़कर 16.50 लाख लीटर प्रतिदिन हो गई. इसके अलावा संयंत्र में आधुनिक बॉयलर और मशीनरी स्थापित की गई है. इससे प्रति घंटे करीब 70 मीट्रिक टन भाप का उत्पादन संभव होगा. साथ ही घी, बटर और अन्य दुग्ध उत्पादों का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकेगा. अब यह प्लांट क्षेत्रीय डेयरी उद्योग के लिए आधुनिक मॉडल के रूप में उभरेगा.

जयपुर डेयरी को 133 करोड़ का बूस्टर डोज (Video Credit: Jaipur Dairy)

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Minister Kumawat inspecting the plant
प्लांट का निरीक्षण करते मंत्री कुमावत (Photo Credit: Jaipur Dairy)

पशुपालकों और उपभोक्ताओं को फायदा: कुमावत के अनुसार, इस परियोजना से उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता और हाइजीनिक दूध समय पर उपलब्ध होगा. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों के पशुपालकों को भी बड़ा लाभ मिलेगा. अधिक प्रसंस्करण क्षमता के चलते अब ज्यादा मात्रा में दूध खरीदा जा सकेगा. इससे किसानों की आय बढ़ेगी. साथ ही, पहले की तुलना में दूध खराब होने की समस्या भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी. यह कदम प्रदेश के डेयरी उद्योग को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

Minister Kumawat inspected the plant.
मंत्री कुमावत ने किया प्लांट का निरीक्षण (Photo Credit: Jaipur Dairy)

डेयरी मंत्री ने किया निरीक्षण: उद्घाटन से पहले तैयारियों का जायजा लेने डेयरी मंत्री कुमावत ने प्लांट का निरीक्षण किया. उन्होंने संयंत्र की विभिन्न प्रोसेसिंग यूनिट्स का अवलोकन किया. अधिकारियों से कार्यप्रणाली की जानकारी ली. निरीक्षण के बाद मंत्री ने संतोष जताया कि प्लांट का काम अंतिम चरण में है. जल्द मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्घाटन करेंगे. राजस्थान कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज और जयपुर डेयरी के एमडी मनीष फौजदार मौजूद थे. अधिकारियों ने मंत्री को नई तकनीकों और बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के बारे में विस्तार से जानकारी दी.

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PRODUCTION OF 70 TONNES GHEE DAILY
133 CRORE FOR MODERNIZATION PLANT
उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत
नए प्लांट का उद्घाटन जल्द
BOOSTER DOSE FOR JAIPUR DAIRY

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