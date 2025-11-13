ETV Bharat / state

यूपी में टूरिस्ट के लिये खास तैयारी; दुधवा के पास बनेगा माॅडर्न वेलनेस टूरिज्म हब, पर्यटकों को मिलेगी लग्जरी कॉटेज सुविधा

लखनऊ : उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध ईको टूरिज्म स्थल दुधवा नेशनल पार्क अब पर्यटन के नए अध्याय लिखने जा रहा है. लखीमपुर खीरी जनपद के चंदन चौकी गांव में करीब पांच एकड़ क्षेत्रफल में ‘होलिस्टिक वेलनेस टूरिज्म’ थीम पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त एक विशेष आवासीय पर्यटन इकाई विकसित की जाएगी.

उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 'यह पहल दुधवा को केवल वन्यजीव प्रेमियों का प्रमुख गंतव्य ही नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, प्रकृति और शांति की तलाश में आने वाले पर्यटकों के लिए भी एक आदर्श अनुभव केंद्र बनाएगी.' पर्यटन मंत्री ने बताया कि 'यहां पर्यटकों के लिए विभिन्न श्रेणी के लग्जरी कॉटेज बनाए जाएंगे. ये कॉटेज न केवल आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होंगे, बल्कि प्रकृति के बीच सुकूनभरा अनुभव भी देंगे. परिसर में पर्यटकों के विशिष्ट अनुभव लिए खेलकूद सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी. पर्यटकों के लिए योग, ध्यान और वेलनेस की भी सुविधाएं उपलब्ध होंगी.' इन सुविधाओं की बुकिंग उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग और उप्र. ईको टूरिज्म विकास बोर्ड की वेबसाइट्स पर उपलब्ध होगी.

उन्होंने बताया कि संचालन और अनुरक्षण के लिये उत्तर प्रदेश ईको टूरिज्म विकास बोर्ड एवं बीवीजी इंडिया लिमिटेड के बीच एग्रीमेंट हुआ है. इस अवसर पर महानिदेशक पर्यटन राजेश कुमार, अपर निदेशक ईको टूरिज्म विकास बोर्ड पुष्प कुमार के और कंपनी के चीफ ग्रोथ ऑफिसर जीतेंद्र वालिया मौजूद रहे.