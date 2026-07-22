गाजियाबाद में जल्द बनेगा आधुनिक पशु अस्पताल; गंभीर पशुओं को भर्ती की सुविधा, होगा जानवरों का एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड
शाहपुर बामेटा गांव में आधुनिक सुविधाओं से लैस पशु अस्पताल बनाने की तैयारी, पशुपालन विभाग ने भूमि का चयन कर डीपीआर शासन को भेजा.
Published : July 22, 2026 at 6:57 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद में तकरीबन आठ लाख की ग्रामीण आबादी रहती है. ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले अधिकतर लोग घर में दुधारु पशु पालते हैं या फिर पशुपालन से संबंधित व्यापार से जुड़े होते हैं, जिनके लिए राहत भरी खबर है. दरअसल, जिले के शाहपुर बामेटा गांव में आधुनिक सुविधाओं से लैस पशु अस्पताल बनाने की तैयारी है. पशुपालन विभाग ने अस्पताल निर्माण के लिए भूमि का चयन कर डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दिया है.
पशुपालन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन से स्वीकृति मिलनी ही निर्माण प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी. आधुनिक पशु अस्पताल का संचालन शुरू होने के बाद जिले के पशुपालकों को सामान्य उपचार के साथ-साथ गंभीर बीमारियों के जांच और आधुनिक चिकित्सा सुविधा में स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकेंगी.
वर्तमान में सामान्य इलाज की सुविधा उपलब्ध: वर्तमान में गाजियाबाद में संचालित पशु चिकित्सालय में सामान्य इलाज की सुविधा उपलब्ध है, लेकिन जटिल बीमारियों की जांच, ऑपरेशन समेत कई विशेष सेवाओं के लिए पशुपालकों को मेरठ या फिर अन्य अस्पतालों का करना पड़ता है. पशुपालकों के लिए पशु को इलाज के लिए दूर लेकर जाने से समय और खर्च दोनों बढ़ जाता है.
अस्पताल के लिए शाहपुर बम्हेटा में जगह चिह्नित: मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. एसपी पांडेय के मुताबिक, आधुनिक पशु अस्पताल बनने से पशुपालकों को बड़ी राहत मिलेगी. विशेष प्रकार की जांच और ऑपरेशन भी जिले में हो सकेंगे. पशुपालकों की सुविधा को देखते हुए डीपीआर (डीटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट) तैयार कर शासन को भेज दी गई है. पशु अस्पताल बनवाने के लिए शाहपुर बम्हेटा में जगह चिह्नित की गई है. इससे छोटे-बड़े पशुपालकों को पशुओं के इलाज के लिए दूसरे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा.
प्रस्तावित अस्पताल में जांच प्रयोगशाला की होगी व्यवस्था: मिली जानकारी के मुताबिक, शाहपुर बम्हेटा में तैयार होने वाले पशु अस्पताल में पशुओं के लिए ओपीडी, भर्ती सुविधा, इमरजेंसी सेवाएं, विभिन्न बीमारियों से संबंधित ऑपरेशन सेवाएं और कई प्रकार के संक्रामक रोगों की पहचान के लिए आवश्यक प्रशिक्षण भी उपलब्ध होंगे. कई बार देखा जाता है की बीमारी की शुरुआती लक्षण स्पष्ट नहीं होते हैं. कई मामलों में आधुनिक जांच सुविधा काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. प्रस्तावित पशु अस्पताल में जांच प्रयोगशाला भी स्थापित की जाएगी.
पशु अस्पताल में मिलेगी ये सुविधाएं
- पशुओं की ओपीडी सुविधा
- गंभीर बीमारियों का इलाज
- सर्जरी की सुविधा
- आपातकालीन उपचार
- भर्ती करने की सुविधा
- अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब
दूध उत्पादन पर पड़ेगा सकारात्मक असर: पशु अस्पताल में डिजिटल एक्स-रे और अल्ट्रासाउंड आदि सुविधाएं भी उपलब्ध होगी. डेयरी व्यवसाय और पशुपालन से जुड़े हजारों परिवारों को आधुनिक पशु अस्पताल का जवाब मिलेगा. समय पर जांच और उपचार की सुविधा मिलने से पशुओं का स्वास्थ्य देता रहेगा, जिससे दूध उत्पादन में भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है.
पशुपालन क्षेत्र के लोगों की आय बढ़ाने में करेगा मदद: अगर आधुनिक पशु अस्पताल की परियोजना समय पर धरातल पर उतरती है तो यह गाजियाबाद में पशु चिकित्सा सेवाओं को नई दिशा देने वाला कदम साबित हो सकता है. आधुनिक संसाधनों से लैस यह केंद्र भविष्य में आसपास के जिलों के पशुपालकों के लिए भी महत्वपूर्ण चिकित्सा केंद्र बन सकता है. विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक पशु चिकित्सा का विस्तार न केवल पशुओं के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का बल्कि देरी और पशुपालन क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा.
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