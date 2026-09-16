गोरखपुर में आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक खेती से बदल रही किसानों की तकदीर
सिंचाई, कृषि यंत्रों और अन्य सुविधाओं की जानकारी देकर खेती की उत्पादकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 16, 2026 at 8:48 PM IST
गोरखपुर: किसानों को आधुनिक तकनीक, प्राकृतिक खेती और सरकारी योजनाओं से जोड़ने के उद्देश्य से बुधवार को गोरखपुर के गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि मंडलायुक्त इंद्र विक्रम सिंह विशिष्ट अतिथि रहे. कार्यक्रम में किसानों ने खेती के अनुभव, आधुनिक तकनीकों और सफल प्रयोगों को साझा किया.
इस दौरान किसानों ने बताया कि नई तकनीक, फसल विविधीकरण और प्राकृतिक तरीकों को अपनाकर खेती की लागत को कम किया जा सकता है. मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक, गुणवत्तापूर्ण बीज, सिंचाई, कृषि यंत्रों और अन्य सुविधाओं की जानकारी देकर उनकी आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर किसानों का रुझान बढ़ने की रिपोर्ट भी सामने आई है.
मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि उत्तर प्रदेश के किसान और कृषि दोनों की सफलता की चर्चा देश स्तर पर हो रही है. यूपी कई फसलों के उत्पादन में देश के कुल हिस्सेदारी का 22 से लेकर 40% तक उपस्थिति दर्ज करा रही है. उन्होंने कहा कि यह सफलता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयासों से मिल रही है.
सूर्य प्रताप शाही ने कहा कि गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश, देश में होने वाले कुल पैदावार का 32% हिस्सेदारी तय करता है. धान के उत्पादन में कभी उत्तर प्रदेश तीसरे-चौथे नंबर का प्रदेश हुआ करता था, लेकिन आज हम देश में पहले नंबर पर हैं. तिलहन के उत्पादन में भी पहले की अपेक्षा 300 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश का कुल फसलों का उत्पादन पौने तीन लाख करोड़ टन था, वह अब बढ़कर 8 लाख टन करोड़ हो चुका है. उत्तर प्रदेश में कृषि विकास तेजी से हो रहा है. किसान आधुनिक तकनीक और प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपनी स्थिति और बेहतर करेंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है और परिणाम भी देखने को मिल रहा है.
कार्यक्रम में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर रामचेत चौधरी भी उपस्थित हुए, जो गौतम बुद्ध के प्रसाद के रूप में विख्यात काला नमक चावल को पूरी दुनिया में फिर से स्थापित करने में लगे हुए हैं. उन्होंने कहा कि अब इसका उत्पादन सिद्धार्थनगर के पांच गांव से निकलकर देश के एक लाख किसानों तक पहुंचने वाला है. इस दौरान बड़ी संख्या में किसान, कृषि विभाग के अधिकारी और कृषि क्षेत्र से जुड़े लोग मौजूद रहे.
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