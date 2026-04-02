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Laughing Epilepsy : जोधपुर AIIMS में 'हंसने वाली मिर्गी' का सर्जरी से उपचार शुरू, जानिए क्या है ये बीमारी

दस से बीस दौरे पड़ते थे : डॉ. अग्रवाल ने बताया कि सर्जरी से पहले, इनमें से कुछ बच्चों को प्रतिदिन 10 से 20 दौरे पड़ते थे. इससे उनका जीवन प्रभावित हो रहा था. अत्याधुनिक कंप्यूटर निर्देशित स्टीरियोटैक्टिक फ्रेम आधारित तकनीक का उपयोग करते हुए, मस्तिष्क के भीतर गहराई में स्थित दौरे पैदा करने वाले घाव को लगभग एक इंच के छोटे चीरे के माध्यम से सटीक रूप से लक्षित करके खत्म किया गया. राजस्थान में पहली बार इस तरह का ऑपरेशन हुआ है.

एम्स के कार्यकारी निदेशक डॉ. गोर्वधन दत्त पूरी ने सर्जरी करने वाली टीम को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बताया कि एम्स न्यूरोसर्जिकल सेवाओं का लगातार विस्तार कर रहा है. इससे मरीजों को उपचार की उन्नत सुविधाएं मिलती रहें. एम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के सहआचार्य डॉ. मोहित अग्रवाल ने बताया कि हाइपोथैलेमिक हैमार्टोमा से पीड़ित चार बच्चों की स्टीरियोटैक्टिक रेडियोफ्रीक्वेंसी एब्लेशन सर्जरी सफलतापूर्वक की है. इस हैमार्टोमा के कारण मरीजों को गैलेस्टिक सीजर जिसे आमतौर पर 'हंसने वाली मिर्गी' के नाम से जाना जाता है. यह मिर्गी का एक दुर्लभ और दवा प्रतिरोधी रूप है यानी इसे दवाई से नियंत्रित नहीं किया जा सकता है.

जोधपुर : जोधपुर एम्स उपचार की नई तकनीक और नवाचारों को लेकर नित नए पायदान चढ़ रहा है. जोधपुर एम्स ने राजस्थान में पहली बार हंसने वाली मिर्गी 'लाफिंग एपिलेप्सी' की सर्जरी कर इतिहास रचा है. दिल्ली एम्स के बाद जोधपुर एम्स देश का दूसरा संस्थान है, जहां इस तरह के उपचार की सुविधा शुरू हुई है. हाल ही में एम्स में चार मरीजों की सर्जरी की गई है.

ब्रेन ओपन किए बगैर सर्जरी : सामान्यतः मस्तिष्क की गहराई में अगर कोई सर्जरी करनी होती है तो ब्रेन ओपन करना पड़ता है, लेकिन इस सर्जरी के लिए डॉक्टरों ने ब्रेन ओपन नहीं किया. कंप्यूटराइज्ड तकनीक से न्यूनतम चीरे के साथ उपचार किया गया. उपचार के बाद चारों मरीजों में इस सर्जरी का सुधार नजर आने लगा, किसी तरह की पोस्ट सर्जरी कोई जटिलता नहीं हुई. उन्हें 48 घंटों के भीतर सुरक्षित रूप से अस्पताल से छुट्टी दे दी गई. अब वे हंसने वाली मिर्गी के दौरे से मुक्त हैं.

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इस प्रक्रिया से गुजरते हैं मरीज : सबसे पहले मरीजों का न्यूरोलॉजिकल मूल्यांकन और सर्जरी-पूर्व जांच डॉ. संहिता पांडा और डॉ. लोकेश सैनी की ओर से की गई. उन्नत MRI लोकलाइजेशन डॉ. सरबेश तिवारी की ओर से किया गया. इसमें घाव का पता लगाया जाता है. एनेस्थीसिया संबंधी सहायता डॉ. स्वाति छाबड़ा और डॉ. मनबीर कौर की ओर से प्रदान की गई. डॉ. मोहित अग्रवाल की ओर से सफलतापूर्वक सर्जरी संपन्न की गई. डॉ. अग्रवाल ने इस उपलब्धि के लिए उन्हें शैक्षणिक मार्गदर्शन देने वाले डॉ. दीपक के. झा और डॉ. सूर्यनारायणन भास्कर के प्रति भी आभार व्यक्त किया.

यह होती है बीमारी. (ETV Bharat gfx)

आयुष्मान योजना में हो रही सर्जरी : एम्स जोधपुर वर्ष 2019 से एक 'व्यापक मिर्गी सर्जरी कार्यक्रम' संचालित कर रहा है, जिसके तहत 'आयुष्मान भारत योजना' के अंतर्गत 100 से अधिक मिर्गी की सर्जरी सफलतापूर्वक और निःशुल्क की जा चुकी है. इससे पूरे क्षेत्र के मरीजों को उन्नत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होना सुनिश्चित हुआ है. एम्स प्रबंधन उन्नत मिर्गी सर्जरी सेवाओं को सुदृढ़ बनाने में निरंतर प्रयासरत है.

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क्या होती है हंसने वाली मिर्गी : गेलास्टिक एपिलेप्सी एक दुर्लभ प्रकार का मिर्गी का दौरा है, जिसमें व्यक्ति बिना किसी कारण के अचानक, अजीब और अनियंत्रित रूप से हंसने लगता है. यह हंसी कुछ सेकंड से एक मिनट तक चल सकती है. यह अक्सर किसी गंभीर मस्तिष्क ट्यूमर का संकेत होती है.

प्रमुख लक्षण: यह सामान्यतः बच्चों में पकड़ में आती है. बच्चे अचानक अकारण और अनियंत्रित हंसना शुरू कर देते हैं. हंसते समय चेहरे के भाव अजीब हो सकते हैं, जैसे घबराहट या डर का दिखना. इस दौरान शरीर के अन्य हिस्सों में झटके आना भी शामिल हो सकता है.

हंसने वाली मिर्गी के मुख्य कारण : इसका प्रमुख कारण हाइपोथैलेमस ट्यूमर है. इसमें मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस क्षेत्र में छोटी गांठ होती है. इससे मस्तिष्क के लिम्बिक सर्किट (भावनात्मक केंद्र) में अचानक असामान्य तीव्रता होने से यह दौरा पड़ता है. ट्यूमर के अलावा यह मस्तिष्क की चोट, संक्रमण या आनुवंशिक कारणों से भी होती है.