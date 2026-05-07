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आधुनिक पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन: विरासत के साथ विकास पर जोर, जनता को मिलेंगी बैंक जैसी सुविधाएं

दिल्ली के नेहरू प्लेस में आधुनिक पोस्ट ऑफिस का केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया उद्घाटन.

Modern Post Office at Nehru Place
नेहरू प्लेस में आधुनिक पोस्ट ऑफिस (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 7, 2026 at 4:02 PM IST

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Updated : May 7, 2026 at 4:35 PM IST

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नई दिल्‍ली: राजधानी दिल्ली के नेहरू प्लेस में भारतीय डाक विभाग ने अत्याधुनिक पोस्ट ऑफिस केंद्र की शुरुआत की है. केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन किया. इस मौके पर उनके साथ दिल्ली कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी उपस्थित रहीं. पोस्ट ऑफिस में तमाम तरीके की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं. नई तकनीक के साथ पोस्ट ऑफिस का नवीनीकरण किया गया है, ताकि बदलते हुए इस आधुनिक युग में पोस्ट ऑफिस को बचाया जा सके. नए स्वरूप में तैयार किए गए इस पोस्ट ऑफिस में डिजिटल बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्ट पेमेंट बैंक और अन्य आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इसका उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर अधिकतम सुविधाएं प्रदान करना और डाक सेवाओं को आधुनिक युग के अनुरूप बनाना है.

पोस्‍ट ऑफ‍िस को बचाने की पहल
केंद्रीय मंत्री ने पोस्ट ऑफिस की नई सुविधाओं का निरीक्षण किया. नए स्वरूप में तैयार किए गए इस पोस्ट ऑफिस में डिजिटल बैंकिंग, इंश्योरेंस, पोस्ट पेमेंट बैंक और अन्य आधुनिक सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं. इसका उद्देश्य लोगों को एक ही स्थान पर अधिकतम सुविधाएं प्रदान करना और डाक सेवाओं को आधुनिक युग के अनुरूप बनाना है.

आधुनिक पोस्ट ऑफिस का उद्घाटन (Etv Bharat)

उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि विकास के साथ-साथ देश की पुरानी विरासत को भी संरक्षित किया जाए. उन्होंने कहा कि भारतीय डाक विभाग देश की सबसे पुरानी और विश्वसनीय संस्थाओं में से एक है, जिसे आधुनिक तकनीक के साथ आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है. उन्होंने यह भी बताया कि नए पोस्ट ऑफिस में लोगों को बैंक जैसी सुविधाएं मिलेंगी, जिससे आम नागरिकों को काफी सहूलियत होगी.

मुख्‍यमंत्री रेखा गुप्‍ता ने की सराहना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी पोस्ट ऑफिस के आधुनिकीकरण की सराहना की और कहा कि यह कदम जनता के लिए बेहद लाभकारी साबित होगा. हालांकि इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में हाल ही में हुई हिंसक घटनाओं पर भी चिंता जताई. उन्होंने कहा कि राजनीतिक मतभेदों के बीच हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए. यह आधुनिक पोस्ट ऑफिस न केवल डाक सेवाओं को मजबूत करेगा, बल्कि डिजिटल इंडिया की दिशा में भी एक अहम कदम साबित होगा. इससे आम लोगों को बेहतर, तेज़ और सुविधाजनक सेवाएं मिलेंगी, साथ ही भारतीय डाक विभाग की प्रासंगिकता भी आने वाले समय में बनी रहेगी.

नए कलेवर में आधुन‍िक पोस्‍ट ऑफ‍िस
राजनीतिक मतभेदों के बीच हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए. हम विश्वास करते हैं कि दोषियों के खिलाफ निष्पक्ष और कठोर कार्रवाई होगी तथा पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा.हमारे एक भी कार्यकर्ता का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा.बंगाल में शांति, सुरक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों की पुनर्स्थापना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है.।

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Last Updated : May 7, 2026 at 4:35 PM IST

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