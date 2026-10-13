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मोनोरेल से बागवानी को मिलेगी नई रफ्तार, अब बागवानों को नहीं सताएगी मजदूरों की कमी!

बागवानों के लिए मददगार साबित होगी मोनोरेल ( ETV Bharat )

ठियोग: बदलते दौर के साथ व्यक्ति के काम करने के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है. मजदूरों की कमी के चलते किसानों-बागवानों का मशीनों पर भरोसा बढ़ा है, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. इसी कड़ी में हिमाचल के बागवान भी अब आधुनिक मशीनों को बागवानी का हिस्सा बना रहे हैं. खास कर पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की खेती करने वाले बागवान अब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी कमाई बढ़ाने के साथ दूसरों पर निर्भरता कम कर रहे हैं. बागवानों को यहां पर ज्यादातर फसल की ढुलाई के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुविधा नहीं है.

बागवान प्रकाश चौहान ने अपने बगीचे में लगाई मोनोरेल (ETV Bharat) पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानों की मददगार