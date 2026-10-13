ETV Bharat / state

मोनोरेल से बागवानी को मिलेगी नई रफ्तार, अब बागवानों को नहीं सताएगी मजदूरों की कमी!

बागवानी में आधुनिकता के कदम, अब मोनोरेल तकनीक से आसानी से बगीचे तक पहुंची खाद, फसलों की ढुलाई होगी आसान.

Modern monorail technology
बागवानों के लिए मददगार साबित होगी मोनोरेल (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 13, 2026 at 3:31 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

ठियोग: बदलते दौर के साथ व्यक्ति के काम करने के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है. मजदूरों की कमी के चलते किसानों-बागवानों का मशीनों पर भरोसा बढ़ा है, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. इसी कड़ी में हिमाचल के बागवान भी अब आधुनिक मशीनों को बागवानी का हिस्सा बना रहे हैं. खास कर पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की खेती करने वाले बागवान अब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी कमाई बढ़ाने के साथ दूसरों पर निर्भरता कम कर रहे हैं. बागवानों को यहां पर ज्यादातर फसल की ढुलाई के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुविधा नहीं है.

बागवान प्रकाश चौहान ने अपने बगीचे में लगाई मोनोरेल (ETV Bharat)

पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानों की मददगार

पहाड़ी क्षेत्रों में सेब और अन्य कृषि उत्पादों को कठिन ढलानों से सड़क तक पहुंचाना हमेशा से बागवानों के लिए बड़ी चुनौती रहा है. इसी चुनौती को कम करने की दिशा में शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र के ढांगवी गांव में आधुनिक मोनोरेल तकनीक की स्थापना की गई है. चीन से आयातित इस मोनोरेल को ढांगवी गांव के निवासी प्रकाश चौहान के बगीचे में स्थापित किया गया है. इस मोनोरेल के जरिए फलों और अन्य कृषि उत्पादों को आसानी से बगीचों से सड़क तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे बागवानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.

Modern monorail technology
आधुनिक मोनोरेल तकनीक (ETV Bharat)

चीन की तकनीक, हिमाचल की इंजीनियरिंग

आधुनिक मोनोरेल तकनीक की खास बात ये है कि इसमें तकनीक चीन की है, इंजीनियरिंग सहयोग हिमाचल का है और इसे जमीन पर स्थापित करने में स्थानीय कारीगरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. मोनोरेल की स्थापना के दौरान स्थानीय व्यवसायी और मैकेनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में अधिकांश सेब के बागीचे ढलानदार जमीन पर स्थित हैं. कई जगहों पर बगीचों तक गाड़ी पहुंचाने की सुविधा भी नहीं है. ऐसे में बागवानों को सेब की पेटियां, खाद, दवाइयां और अन्य कृषि सामग्री हाथों या पारंपरिक साधनों से ढोकर सड़क तक पहुंचानी पड़ती है. इसमें श्रम और समय दोनों ज्यादा लगते हैं.

Modern monorail technology
मोनोरेल ट्रेल (ETV Bharat)

मजदूरों पर कम होगी निर्भरता

ऐसे में मोनोरेल प्रणाली को इसी समस्या के समाधान के तौर पर देखा जा रहा है. बगीचों की ढलान के अनुरूप स्थापित ट्रैक पर चलने वाली यह प्रणाली कृषि उत्पादों और अन्य सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक हो सकती है. इससे मजदूरों पर निर्भरता कम होगी. विशेष रूप से उन बगीचों में, जहां खड़ी ढलान और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ट्रैक्टर या अन्य वाहन आसानी से नहीं पहुंच पाते, वहां मोनोरेल तकनीक उपयोगी साबित होगी.

Modern monorail technology
प्रगतिशील बागवान प्रकाश चौहान (ETV Bharat)

सोशल मीडिया से पता लगी तकनीक

प्रगतिशील बागवान प्रकाश चौहान ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर मोनोरेल प्रणाली को देखा. जिसके बाद इसके बारे में खोज बिन की और अब अपने बगीचे में इसे 100 मीटर तक लगाया है. इसको लगाने के लिए 3 से 4 फीट की जगह लगती है. मोनोरेल तकनीक स्थापित करने में करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आया है. वहीं, इसे एक किलोमीटर तक चलाने में करीब 1 लीटर डीजल का खर्च आया है, यानी एक बार में ये 8-10 कैरेट ढो सकता है, जिससे ढुलाई करने में आसानी होगी.

Modern monorail technology
एक बार में ये 8-10 कैरेट ढो सकती है मोनोरेल (ETV Bharat)

आधुनिक तकनीक की ओर महत्वपूर्ण पहल

ढांगवी गांव में मोनोरेल की स्थापना को क्षेत्र की बागवानी में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है. हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है. ऐसे में ऊपरी शिमला के बागवान लगातार ऐसी तकनीकों की तलाश में रहते हैं, जिनसे उत्पादन के साथ-साथ बगीचे में श्रम और ढुलाई की लागत को कम किया जा सके. मोनोरेल जैसी तकनीक बगीचे में सेब की पेटियों की ढुलाई, खाद एवं उर्वरक पहुंचाने, कृषि उपकरणों को ले जाने और अन्य जरूरी सामग्री के परिवहन में उपयोगी हो सकती है. इससे कठिन ढलानों पर बागवानों और श्रमिकों की शारीरिक मेहनत कम करने में मदद मिलेगी.

Modern monorail technology
पहाड़ी क्षेत्रों में मोनोरेल वरदान साबित होगी (ETV Bharat)

हिमाचली कारीगरों की भूमिका

प्रगतिशील बागवान प्रकाश चौहान ने बताया कि इस परियोजना की एक खास विशेषता यह भी है कि आधुनिक तकनीक को स्थानीय स्तर पर स्थापित करने में हिमाचल के कारीगरों ने अपनी भूमिका निभाई है. ढांगवी गांव में मोनोरेल की स्थापना दर्शाती है कि आधुनिक कृषि तकनीक को पहाड़ी क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्थापित करने में स्थानीय तकनीकी कौशल और अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान है.

ये भी पढ़ें: जल्द दौड़ेगी हिमाचल की पहली बागवानी मोनो रेल, ट्रायल सफल होने से बागवानों में खासा उत्साह

ये भी पढ़ें: बागवानों के बगीचों में दौड़ेगी मोनो रेल, तैयार फसलों और खाद को ट्रांसपोर्ट करने के लिए नहीं होगी मजदूरों की जरूरत

ये भी पढ़ें: यहां ₹70 KG में मिलेगा 200-300 रुपए वाला मटर का बीज, जानें गेहूं की बिजाई से लेकर ऑफ सीजन सब्जियों तक पूरी जानकारी

TAGGED:

MODERN MONORAIL TECHNOLOGY
HIMACHAL ORCHARDS
MONORAIL SYSTEM IN APPLE ORCHARDS
मोनोरेल
HIMACHAL MONORAIL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.