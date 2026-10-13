मोनोरेल से बागवानी को मिलेगी नई रफ्तार, अब बागवानों को नहीं सताएगी मजदूरों की कमी!
बागवानी में आधुनिकता के कदम, अब मोनोरेल तकनीक से आसानी से बगीचे तक पहुंची खाद, फसलों की ढुलाई होगी आसान.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 13, 2026 at 3:31 PM IST
ठियोग: बदलते दौर के साथ व्यक्ति के काम करने के तौर तरीकों में भी बदलाव आया है. मजदूरों की कमी के चलते किसानों-बागवानों का मशीनों पर भरोसा बढ़ा है, जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हो रहा है. इसी कड़ी में हिमाचल के बागवान भी अब आधुनिक मशीनों को बागवानी का हिस्सा बना रहे हैं. खास कर पहाड़ी क्षेत्रों में सेब की खेती करने वाले बागवान अब नई नई तकनीकों का इस्तेमाल कर अपनी कमाई बढ़ाने के साथ दूसरों पर निर्भरता कम कर रहे हैं. बागवानों को यहां पर ज्यादातर फसल की ढुलाई के लिए मजदूरों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि कई पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुविधा नहीं है.
पहाड़ी क्षेत्रों में बागवानों की मददगार
पहाड़ी क्षेत्रों में सेब और अन्य कृषि उत्पादों को कठिन ढलानों से सड़क तक पहुंचाना हमेशा से बागवानों के लिए बड़ी चुनौती रहा है. इसी चुनौती को कम करने की दिशा में शिमला जिले के कोटखाई क्षेत्र के ढांगवी गांव में आधुनिक मोनोरेल तकनीक की स्थापना की गई है. चीन से आयातित इस मोनोरेल को ढांगवी गांव के निवासी प्रकाश चौहान के बगीचे में स्थापित किया गया है. इस मोनोरेल के जरिए फलों और अन्य कृषि उत्पादों को आसानी से बगीचों से सड़क तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे बागवानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है.
चीन की तकनीक, हिमाचल की इंजीनियरिंग
आधुनिक मोनोरेल तकनीक की खास बात ये है कि इसमें तकनीक चीन की है, इंजीनियरिंग सहयोग हिमाचल का है और इसे जमीन पर स्थापित करने में स्थानीय कारीगरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. मोनोरेल की स्थापना के दौरान स्थानीय व्यवसायी और मैकेनिक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. हिमाचल प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में अधिकांश सेब के बागीचे ढलानदार जमीन पर स्थित हैं. कई जगहों पर बगीचों तक गाड़ी पहुंचाने की सुविधा भी नहीं है. ऐसे में बागवानों को सेब की पेटियां, खाद, दवाइयां और अन्य कृषि सामग्री हाथों या पारंपरिक साधनों से ढोकर सड़क तक पहुंचानी पड़ती है. इसमें श्रम और समय दोनों ज्यादा लगते हैं.
मजदूरों पर कम होगी निर्भरता
ऐसे में मोनोरेल प्रणाली को इसी समस्या के समाधान के तौर पर देखा जा रहा है. बगीचों की ढलान के अनुरूप स्थापित ट्रैक पर चलने वाली यह प्रणाली कृषि उत्पादों और अन्य सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक हो सकती है. इससे मजदूरों पर निर्भरता कम होगी. विशेष रूप से उन बगीचों में, जहां खड़ी ढलान और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण ट्रैक्टर या अन्य वाहन आसानी से नहीं पहुंच पाते, वहां मोनोरेल तकनीक उपयोगी साबित होगी.
सोशल मीडिया से पता लगी तकनीक
प्रगतिशील बागवान प्रकाश चौहान ने बताया कि सबसे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर मोनोरेल प्रणाली को देखा. जिसके बाद इसके बारे में खोज बिन की और अब अपने बगीचे में इसे 100 मीटर तक लगाया है. इसको लगाने के लिए 3 से 4 फीट की जगह लगती है. मोनोरेल तकनीक स्थापित करने में करीब 4 से 5 लाख रुपए का खर्च आया है. वहीं, इसे एक किलोमीटर तक चलाने में करीब 1 लीटर डीजल का खर्च आया है, यानी एक बार में ये 8-10 कैरेट ढो सकता है, जिससे ढुलाई करने में आसानी होगी.
आधुनिक तकनीक की ओर महत्वपूर्ण पहल
ढांगवी गांव में मोनोरेल की स्थापना को क्षेत्र की बागवानी में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है. हिमाचल की अर्थव्यवस्था में सेब का महत्वपूर्ण योगदान है. ऐसे में ऊपरी शिमला के बागवान लगातार ऐसी तकनीकों की तलाश में रहते हैं, जिनसे उत्पादन के साथ-साथ बगीचे में श्रम और ढुलाई की लागत को कम किया जा सके. मोनोरेल जैसी तकनीक बगीचे में सेब की पेटियों की ढुलाई, खाद एवं उर्वरक पहुंचाने, कृषि उपकरणों को ले जाने और अन्य जरूरी सामग्री के परिवहन में उपयोगी हो सकती है. इससे कठिन ढलानों पर बागवानों और श्रमिकों की शारीरिक मेहनत कम करने में मदद मिलेगी.
हिमाचली कारीगरों की भूमिका
प्रगतिशील बागवान प्रकाश चौहान ने बताया कि इस परियोजना की एक खास विशेषता यह भी है कि आधुनिक तकनीक को स्थानीय स्तर पर स्थापित करने में हिमाचल के कारीगरों ने अपनी भूमिका निभाई है. ढांगवी गांव में मोनोरेल की स्थापना दर्शाती है कि आधुनिक कृषि तकनीक को पहाड़ी क्षेत्रों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप स्थापित करने में स्थानीय तकनीकी कौशल और अनुभव का महत्वपूर्ण योगदान है.