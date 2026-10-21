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फ्री वाई-फाई, मिनी लाइब्रेरी और कॉफी शॉप.. युवाओं के लिए बिहार में आधुनिक सुविधाओं से लैस Gen-Z पोस्ट ऑफिस

बिहार में जेन-जी पोस्ट ऑफिस ( ETV Bharat )

पटना: बिहार में डाक विभाग अब अपनी पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर युवा पीढ़ी यानी जेन-जी की जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर रहा है. पोस्ट ऑफिस को सिर्फ चिट्ठी, पार्सल और बचत खाते से जुड़ी सेवाओं तक सीमित रखने के बजाय युवाओं के लिए आकर्षक, आधुनिक और डिजिटल सुविधाओं से लैस केंद्र बनाने की पहल की जा रही है. इसी कड़ी में बिहार पोस्टल सर्कल ने Gen Z यानी नई पीढ़ी को डाक सेवाओं से जोड़ने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस खोलने की योजना बनाई है.

बिहार में जेन-जी पोस्ट ऑफिस

बिहार में फिलहाल पांच ऐसे पोस्ट ऑफिस काम कर रहे हैं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में पांच और केंद्र खोलने की तैयारी है. इस पहल के तहत डाक विभाग अपनी सेवाओं के साथ-साथ पोस्ट ऑफिस के माहौल, कार्यशैली और लोगों से जुड़ने के तरीके में भी बदलाव कर रहा है.