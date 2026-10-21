फ्री वाई-फाई, मिनी लाइब्रेरी और कॉफी शॉप.. युवाओं के लिए बिहार में आधुनिक सुविधाओं से लैस Gen-Z पोस्ट ऑफिस
युवाओं को आकर्षित करने के लिए बिहार में मॉडर्न 'जेन-जी पोस्ट ऑफिस' खोले जा रहे हैं. जानें क्या है इसकी खासियत? रिपोर्ट- बृजम पांडेय
Published : October 21, 2026 at 8:48 PM IST
पटना: बिहार में डाक विभाग अब अपनी पारंपरिक पहचान से आगे बढ़कर युवा पीढ़ी यानी जेन-जी की जरूरतों के अनुरूप खुद को तैयार कर रहा है. पोस्ट ऑफिस को सिर्फ चिट्ठी, पार्सल और बचत खाते से जुड़ी सेवाओं तक सीमित रखने के बजाय युवाओं के लिए आकर्षक, आधुनिक और डिजिटल सुविधाओं से लैस केंद्र बनाने की पहल की जा रही है. इसी कड़ी में बिहार पोस्टल सर्कल ने Gen Z यानी नई पीढ़ी को डाक सेवाओं से जोड़ने के लिए शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों में नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस खोलने की योजना बनाई है.
बिहार में जेन-जी पोस्ट ऑफिस
बिहार में फिलहाल पांच ऐसे पोस्ट ऑफिस काम कर रहे हैं, जबकि चालू वित्तीय वर्ष में पांच और केंद्र खोलने की तैयारी है. इस पहल के तहत डाक विभाग अपनी सेवाओं के साथ-साथ पोस्ट ऑफिस के माहौल, कार्यशैली और लोगों से जुड़ने के तरीके में भी बदलाव कर रहा है.
पोस्ट ऑफिस का मेकओवर
बिहार की चीफ पोस्टमास्टर जनरल शशि शालिनी कुजूर ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में बताया कि डाक विभाग समय के साथ अपनी सेवाओं में बदलाव करता रहा है. आज पोस्ट ऑफिस के माध्यम से आधार से जुड़ी सेवाओं, पार्सल बुकिंग, स्पीड पोस्ट, बचत खाते और बीमा जैसी सुविधाओं का लाभ लिया जा सकता है.
वे बताती हैं कि विभाग का प्रयास है कि इन सेवाओं को नई पीढ़ी तक अधिक प्रभावी तरीके से पहुंचाया जाए. इसी उद्देश्य से केंद्रीय स्तर पर मिले निर्देश के अनुरूप नेक्स्ट जेनरेशन यानी एन-जेन पोस्ट ऑफिस की अवधारणा पर काम किया जा रहा है, ताकि युवा भी डाक विभाग की सेवाओं से जुड़ें और उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार सुविधाएं मिल सकें.
युवाओं की दूरी कम करने की पहल
शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि डाक विभाग में बुजुर्ग और परंपरागत ग्राहक नियमित रूप से आते हैं लेकिन युवा पीढ़ी की जरूरतें और काम करने का तरीका अलग है. आज के युवा कम समय में सेवाएं प्राप्त करना चाहते हैं और डिजिटल माध्यम से काम करना उनकी प्राथमिकता है. ऐसे में पोस्ट ऑफिस की पारंपरिक छवि और वहां का वातावरण कई बार युवाओं को आकर्षित नहीं कर पाता. विभाग अब इसी धारणा को बदलने की कोशिश कर रहा है.
नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस का उद्देश्य केवल नई इमारत या आधुनिक सजावट तैयार करना नहीं है, बल्कि ऐसा वातावरण विकसित करना है जहां युवा सहज महसूस करें. डाक विभाग चाहता है कि छात्र और युवा अपने शैक्षणिक संस्थान में रहते हुए ही पोस्ट ऑफिस की सेवाओं का लाभ उठा सकें. इसके लिए विश्वविद्यालयों और तकनीकी शिक्षण संस्थानों के कैंपस को प्राथमिकता दी जा रही है. इससे छात्रों को डाक सेवाओं के लिए संस्थान से बाहर जाने की जरूरत कम होगी और विभाग की पहुंच सीधे युवा वर्ग तक बनेगी.
अब तक खुल चुके हैं पांच केंद्र
बिहार में इस पहल के तहत अब तक पांच नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस शुरू किए जा चुके हैं. इनमें राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा (समस्तीपुर), कामेश्वर सिंह संस्कृत महाविद्यालय (दरभंगा), आईआईटी पटना, भागलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज और मगध विश्वविद्यालय (गया) के परिसर शामिल हैं. इन केंद्रों को सामान्य पोस्ट ऑफिस से अलग आधुनिक वातावरण देने का प्रयास किया गया है. विभाग की योजना चालू वित्तीय वर्ष में पांच और ऐसे पोस्ट ऑफिस खोलने की है. इसके पूरा होने पर राज्य में इन केंद्रों की संख्या बढ़कर दस हो जाएगी.
इन पोस्ट ऑफिस की खासियत यह है कि यहां डाक विभाग की नियमित सेवाओं के साथ युवाओं की जरूरतों और पसंद को भी ध्यान में रखा गया है. परिसर में उपलब्ध सुविधाओं को इस तरह विकसित किया जा रहा है कि छात्र यहां केवल डाक या पार्सल से जुड़ा काम कराने के लिए ही नहीं, बल्कि कुछ समय बिताने और पोस्ट ऑफिस से सहज रूप से जुड़ने के लिए भी आ सकें. इस तरह डाक विभाग शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से अपने संभावित नए ग्राहकों तक पहुंचने की रणनीति पर काम कर रहा है.
क्या-क्या सुविधाएं होंगी?
नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस में युवाओं के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए कई सुविधाएं दी गई हैं. शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि इन पांचों केंद्रों में मुफ्त वाई-फाई की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके साथ मिनी लाइब्रेरी और कॉफी वेंडिंग मशीन की व्यवस्था भी की गई है. इससे पोस्ट ऑफिस का माहौल अधिक सहज और आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है. छात्र यहां बैठकर पढ़ सकते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जरूरत के अनुसार डाक विभाग की सेवाएं भी ले सकते हैं.
इन केंद्रों को सजाने-संवारने में युवाओं की भागीदारी भी देखने को मिली है. कुछ जगहों पर छात्रों ने स्वयं बैनर और पेंटिंग तैयार कर पोस्ट ऑफिस के वातावरण को बेहतर बनाने में योगदान दिया है. यह पहल इस बात का उदाहरण है कि युवा केवल इन सुविधाओं के उपयोगकर्ता ही नहीं, बल्कि पोस्ट ऑफिस के नए स्वरूप को विकसित करने में सहभागी भी बन सकते हैं. विभाग का मानना है कि जब किसी सेवा के निर्माण और माहौल में युवाओं की पसंद को जगह मिलेगी, तो उनके उससे जुड़ने की संभावना भी बढ़ेगी.
स्पीड पोस्ट से बैंकिंग तक, अन्य सेवाएं उपलब्ध
आधुनिक वातावरण के बावजूद नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस का मूल उद्देश्य डाक विभाग की सेवाओं को उपलब्ध कराना है. इन केंद्रों पर सामान्य डाक, स्पीड पोस्ट और पार्सल बुकिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं. इसके अलावा डाक विभाग की बैंकिंग सेवाओं का लाभ भी लिया जा सकता है. शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं में डिजिटल व्यवस्था के विस्तार के कारण अब कई काम तेजी से किए जा सकते हैं. इससे ग्राहकों को सेवाएं प्राप्त करने में सुविधा होती है.
डाक विभाग की कोशिश है कि युवा केवल पार्सल और स्पीड पोस्ट के लिए ही पोस्ट ऑफिस न आएं, बल्कि बचत और बैंकिंग से जुड़ी सेवाओं का भी लाभ उठाएं. कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बैंकिंग सेवाओं की जानकारी और उन तक आसान पहुंच महत्वपूर्ण हो सकती है. आधुनिक परिसर में इन सेवाओं की उपलब्धता से युवा डाक विभाग की विभिन्न योजनाओं को समझ सकेंगे और अपनी जरूरत के अनुसार उनका इस्तेमाल कर सकेंगे.
नई पीढ़ी के लिए आधुनिक, स्मार्ट और भविष्य के अनुरूप New Generation Post Office का शुभारंभ। परंपरा से परिवर्तन की ओर—इंडिया पोस्ट, भविष्य की ओर अग्रसर। 🇮🇳 📍 स्थान: बोध-मगध विश्वविद्यालय सिटी कैंपस, बोधगया #IndiaPost #BodhGaya #NewGenerationPostOffice #BiharPostalCircle https://t.co/tic4eNPENN— Bihar Postal Circle (@cpmgbihar) August 18, 2026
फिलाटेली को लोकप्रिय बनाने के लिए गिफ्ट आइटम
चीफ पोस्टमास्टर जनरल ने बताया कि नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस में डाक टिकट संग्रह यानी फिलाटेली को भी युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने पर जोर दिया जा रहा है. इसके लिए डाक टिकटों के साथ कप जैसे उपहार से जुड़े उत्पाद भी रखे जा रहे हैं. डाक टिकटों का संग्रह लंबे समय से डाक विभाग की विशिष्ट पहचान रहा है लेकिन बदलती जीवनशैली में नई पीढ़ी को इससे जोड़ना एक चुनौती है.
शशि शालिनी कुजूर कहती हैं कि विभाग आकर्षक उत्पादों और आधुनिक प्रस्तुति के माध्यम से इस क्षेत्र में युवाओं की रुचि बढ़ाना चाहता है. फिलाटेली के माध्यम से युवा इतिहास, संस्कृति और महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों से जुड़े डाक टिकटों के बारे में जान सकते हैं. ऐसे में नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस डाक सेवाओं के साथ विभाग की सांस्कृतिक पहचान को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी बन सकते हैं.
सॉफ्ट स्किल वाले कर्मचारियों की होगी तैनाती
इन पोस्ट ऑफिस के प्रबंधन और कामकाज में कर्मचारियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है. शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि यहां ऐसे कर्मचारियों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है जिनका व्यवहार अच्छा हो और जो युवाओं से सहजता से संवाद कर सकें. कर्मचारियों के चयन में युवाओं को प्राथमिकता देने की योजना है. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र अपनी जरूरतों को आसानी से बता सकें और उन्हें सेवाओं के बारे में स्पष्ट जानकारी मिल सके.
इस मॉडल में केवल तकनीकी सुविधाएं पर्याप्त नहीं हैं. ग्राहकों के साथ व्यवहार, समस्याओं का समाधान और सेवाओं की जानकारी देने का तरीका भी महत्वपूर्ण होगा. युवा वर्ग के साथ बेहतर संवाद स्थापित करने वाले कर्मचारी पोस्ट ऑफिस की पारंपरिक कार्यशैली को अधिक ग्राहक-केंद्रित बनाने में मदद कर सकते हैं. इस तरह नेक्स्ट जेनरेशन पोस्ट ऑफिस में आधुनिक सुविधाओं के साथ सेवा देने के तरीके में भी बदलाव की कोशिश की जा रही है.
पाटलिपुत्र पोस्ट ऑफिस से आधुनिक डिजाइन की शुरुआत
बिहार पोस्टल सर्कल में बदलाव की यह पहल केवल शैक्षणिक संस्थानों तक सीमित नहीं है. विभाग सामान्य पोस्ट ऑफिस के स्वरूप को भी आधुनिक बनाने की दिशा में काम कर रहा है. शशि शालिनी कुजूर ने बताया कि स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर की ओर से तैयार डिजाइन के आधार पर पोस्ट ऑफिस के आंतरिक स्वरूप और वातावरण में बदलाव किया जा रहा है.
इसकी शुरुआत पाटलिपुत्र पोस्ट ऑफिस से की गई है और आगे दूसरे केंद्रों तक भी इस व्यवस्था को पहुंचाने की योजना है. इस पहल का मकसद आम लोगों को ऐसा वातावरण उपलब्ध कराना है, जहां वे डाक विभाग की सेवाएं अधिक सहजता से प्राप्त कर सकें. आधुनिक डिजाइन, डिजिटल सुविधाएं और बेहतर ग्राहक सेवा को व्यापक स्तर पर लागू कर पोस्ट ऑफिस की छवि में बदलाव करने की कोशिश है.
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