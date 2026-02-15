आधुनिक आर्य गुरुकुल म्यूज़ियम 80 फीसदी तैयार, इमर्सिव लर्निंग और इंटरैक्टिव डिस्प्ले होंगे मुख्य आकर्षण
पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह म्यूज़ियम गुरुकुल परंपरा के योगदान को नई पीढ़ी तक पहुचाने का माध्यम बनेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 15, 2026 at 9:08 PM IST
फिरोजाबाद/लखनऊ: उत्तर भारत का आधुनिक आर्य गुरुकुल म्यूज़ियम अब लगभग तैयार हो गया है. नई टेक्नोलॉजी से लैस यह संग्रहालय अतीत की गौरवगाथा को नए और आकर्षक अंदाज़ में प्रस्तुत करेगा, जहां इतिहास सिर्फ पढ़ा नहीं जाएगा, बल्कि महसूस किया जाएगा. ब्रज क्षेत्र की यह महत्वाकांक्षी परियोजना न सिर्फ पर्यटन को नई राष्ट्रीय पहचान देगी, बल्कि नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का एक मजबूत माध्यम भी बनेगी.
सिरसागंज में 24.45 करोड़ रुपये से बनाया जा रहा: फिरोजाबाद के सिरसागंज में 24.45 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा उत्तर प्रदेश का पहला आर्य गुरुकुल म्यूज़ियम तेजी से तैयार कराया जा रहा है. इसका लगभग 80 फीसदी से अधिक कार्य पूरा किया जा चुका है. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने समीक्षा बैठक के दौरान जल्द से जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
विजुअल स्टोरीटेलिंग में सजेगा आर्य इतिहास: पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि इस म्यूजियम में इतिहास को इमर्सिव लर्निंग, विजुअल स्टोरीटेलिंग और इंटरैक्टिव डिस्प्ले के जरिए दिखाया जाएगा, जिससे हर उम्र का व्यक्ति इसे आसानी से समझ सके. यहां स्थापना और शुरुआती दौर, संस्थापक और स्थानीय नेताओं का योगदान, आजादी की लड़ाई में भूमिका, सिद्धांत और विचारधारा, योग की अहमियत और आज के समय में इसकी जरूरत जैसे जोन बनाए गए हैं.
कई ब्लॉक का ढांचा तैयार: आर्य गुरुकुल म्यूजियम सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने और उनसे प्रेरणा लेने का एक अच्छा माध्यम है. म्यूजियम में ऑडिटोरियम, मल्टीपर्पज हॉल, एम्फीथिएटर, हेलीपैड, फायर फाइटिंग सिस्टम और कई ब्लॉकों का ढांचा तैयार हो गया है. अधिकतर जगहों पर फिनिशिंग का काम चल रहा है. बाहरी इलेक्ट्रिफिकेशन, ट्यूबवेल, अंडरग्राउंड सम्प और कुछ अन्य कार्य प्रगति पर हैं, जबकि सीसी रोड, हॉर्टिकल्चर, तालाब विकास, फ्लोटिंग मल्टीमीडिया और CCTV जैसे कुछ काम अभी शुरू होने बाकी हैं.
सत्य, धर्म और सेवा का संदेश देता संग्रहालय: इस म्यूजियम में पांच पिलरों की सीख भी होगी जिसमें पहला, ईश्वर ही सच्चे ज्ञान का असली स्रोत है वह निराकार, अनंत और पूरी सृष्टि का रचयिता है, दूसरा वेद हमें सही सोच और सही जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए उन्हें समझना और उनके अनुसार चलना हमारी जिम्मेदारी है. तीसरा, हमें हर हाल में सच का साथ देना चाहिए और गलत बातों से दूर रहना चाहिए, जिससे हमारा हर कदम धर्म और ईमानदारी पर टिका हो.
मानवता की उन्नति करना लक्ष्य: चौथा, हमारा उद्देश्य केवल अपनी तरक्की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की शारीरिक, मानसिक और सामाजिक उन्नति करना है. पांचवां हमें सभी लोगों के साथ प्रेम, सम्मान और न्याय से व्यवहार करना चाहिए. दूसरों की प्रगति में ही अपनी सफलता देखनी चाहिए. आर्य गुरुकुल म्यूज़ियम सिर्फ एक भवन नहीं है, बल्कि एक ऐसे आंदोलन की कहानी बताएगा, जिसने भारत में सोच, समाज और देशभक्ति को नई दिशा दी.
एजुकेशनल हब की तरह काम करेगा म्यूज़ियम: आर्य समाज ने “वेदों की ओर लौटो” का संदेश देकर लोगों को जागरूक किया और सामाजिक बराबरी, शिक्षा और तर्क की सोच को मजबूत बनाया. यह म्यूज़ियम आज की पीढ़ी के लिए एक एजुकेशनल हब की तरह काम करेगा, जहां लोग अपने इतिहास और संस्कारों को आसान और दिलचस्प तरीके से समझ सकते हैं. पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने हाल ही में हुई एक बैठक में इसे जल्द पूरा करने का निर्देश दिए.
फिर से चेतना जागृत करने का संकल्प: मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि आर्य गुरुकुल म्यूजियम हमारे अतीत की विरासत और भविष्य की संभावनाओं के बीच एक सशक्त माध्यम है. अब सिर्फ आगरा का ताजमहल ही नहीं बल्कि आर्य गुरुकुल म्यूज़ियम भी वैश्विक स्तर पर नई पहचान कायम करेगा. ब्रज क्षेत्र का यह म्यूज़ियम सिर्फ इतिहास को संजोने का प्रयास नहीं, बल्कि उस चेतना को फिर से जागृत करने का संकल्प है जिसने समाज को ज्ञान, समानता और राष्ट्रभाव की दिशा दी.
आधुनिक तकनीक और नवाचार के माध्यम से हम अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नई पीढ़ी के दिल और दिमाग से जोड़ रहे हैं, जिससे वे सिर्फ इतिहास को जानें ही नहीं, बल्कि उसे महसूस करें, समझें और उससे प्रेरणा लेकर एक सशक्त भारत के निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं.
