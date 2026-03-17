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बंपर पैदावार के लिए किसानों को मॉडर्न खेती की ट्रेनिंग, सूखी सीधी बुआई धान तकनीक की दी गई जानकारी

किसानों को खेती की ट्रेनिंग ( ETV BHARAT )