success story: 22 साल का युवा किसान, सरगुजा में आधुनिक खेती से कर रहा लाखों की आमदनी

सूरजपुर जिले के गोपालपुर गांव के युवा किसान राकेश कुशवाहा की कहानी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

3000 की नौकरी छोड़ खेती का रिस्क: राकेश पहले 3-4 हजार रुपए महीने की नौकरी करते थे. महंगाई और कम आय देखते हुए उन्होंने एक रिस्क लिया. राकेश कुशवाहा ने कम उम्र में नौकरी की बजाय रिस्क लेकर 35 एकड़ जमीन पर खेती की हैं. रिस्क इसलिए क्योंकि ये जमीन राकेश ने किराए पर ली है. उनकी खुद की जमीन महज 20-30 डिसमिल ही है.

सरगुजा: छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में युवा अब परंपरागत खेती को छोड़कर आधुनिक खेती को अपना रहे हैं. साथ ही अच्छा मुनाफा भी कमा रहे हैं. ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी सूरजपुर जिले के गोपालपुर गांव के युवा राकेश कुशवाहा की है. महज 22 साल की उम्र में वे न सिर्फ आत्मनिर्भर बने, बल्कि कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं.

10-15 हजार की नौकरी से आज के समय में घर चलाना मुश्किल है. इसलिए मैंने खेती का जोखिम लिया और अब अच्छा कमा रहा हूं.- राकेश, युवा किसान

आधुनिक तरीके से सब्ज़ियों की खेती: राकेश ने गोभी, बैंगन, सेमी और शिमला मिर्च की आधुनिक खेती शुरू की. ड्रिप सिस्टम, मशीनों का उपयोग, उन्नत किस्म के बीज का वे उपयोग कर रहे हैं. इन तकनीकों से उनकी पैदावार और मुनाफा दोनों बढ़ गए.

चार एकड़ गोभी से 6 लाख का मुनाफा: गोभी की खेती राकेश ने सिर्फ चार एकड़ में की थी. वे बताते हैं कि इसमें कुल लागत लगभग 3-4 लाख रुपए आई इसके बाद कुल बिक्री करीब 9 लाख रुपए तक हुई. यानी करीब 5 लाख तक का मुनाफा हुआ. शिमला मिर्च, बैंगन और सेमी की फसल अभी बाकी है, लेकिन राकेश बता रहे हैं कि इनसे भी अच्छा मुनाफा हो सकता है.

युवा किसान राकेश अब युवाओं के लिए नई मिसाल बन रहे हैं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

अब रोजगार दे रहे: राकेश कहते हैं कि, पहले मैं नौकरी करता था अब खुद का फार्म है. 20 लोगों को रोजगार दे रहे हैं. करीब 20 लेबर हैं और 1 मुंशी है. अब किसी के दबाव में नहीं रहना पड़ता और समय भी अपने हिसाब से मिल जाता है.

मैं नहीं कहता कि नौकरी छोड़ दो, लेकिन अगर आय 30–35 हजार से कम है तो एक–दो एकड़ में खेती का रिस्क जरूर लें. आधुनिक तरीके से खेती करेंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा.- राकेश, युवा किसान

राकेश ने गोभी, बैंगन, सेमी और शिमला मिर्च की आधुनिक खेती शुरू की (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

राकेश का लक्ष्य है कि वे आने वाले दिनों में 35 एकड़ से बढ़ाकर 40 एकड़ तक खेती का विस्तार करें. आज खेती ही उनका रोजगार भी है और व्यापार भी.