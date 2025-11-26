ETV Bharat / state

नक्सलगढ़ नहीं, आधुनिक खेती का गढ़ बन रहा बस्तर, दंतेवाड़ा के किसानों ले रहे 'ATM मॉडल' से डबल मुनाफा

नक्सलगढ़ नहीं, आधुनिक खेती का गढ़ बन रहा बस्तर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

30 किसानों को चुना गया: दंतेवाड़ा जिला जैविक जिला के रूप में जाना जाता है. जिला प्रशासन और कृषि विभाग जैविक खेती और जैविक सब्जियों को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं. गांव-गांव तक जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इसी लक्ष्य के तहत 30 जैविक किसानों को विशेष रूप से चिन्हित किया गया. उन्हें एटीएम पद्धति से खेती करने का प्रशिक्षण दिया गया है. इस पद्धति से खेत के छोटे से टुकड़े पर एक साथ तीन से चार प्रकार की सब्ज़ियों की खेती कर कम समय में अधिक लाभ कमाया जा सकता है.

दंतेवाड़ा. कभी नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास और खेती-किसानी की कल्पना करना मुश्किल था, लेकिन आज नक्सलगढ़ की तस्वीर तेजी से बदल रही है. जिला प्रशासन और कृषि विभाग की पहल किसानों के लिए सकारात्मक बदलाव ला रही है. इसी कड़ी में जिले के किसानों के बीच ATM पद्धति तेजी से लोकप्रिय हो रही है, जिसने कम समय में ज्यादा मुनाफा देकर किसानों का जीवन बदलना शुरू कर दिया है.

ATM मॉडल एक तरह का मल्टी-लेयर खेती मॉडल है.

इसमें एक बार बुवाई कर किसान हर 15–20 दिन में फसल ले सकते हैं.

इसमें अलग-अलग समय में तैयार होने वाली सब्जियों की बुवाई एक साथ होती है.

जैसे ATM से कभी भी पैसा निकाला जा सकता है, वैसे ही इस मॉडल से नियमित आमदनी मिलती है.

इस मॉडल को Continuous Return Farming भी कहा जाता है.

दक्षिण भारत में बेहद सफल मॉडल, अब दंतेवाड़ा में तेजी से विस्तार हो रहा है.

इस मॉडल से छोटे रकबे में भी तीन–चार तरह की सब्जियां एक साथ तैयार हो जाती हैं. हर 15–20 दिन में फसल बेचकर अच्छी कमाई हो रही है. पालक, मेथी, लाल भाजी, मूली और गाजर लगातार तैयार होती रहती हैं. किसान, विजम गांव

ATM मॉडल कैसे काम करता है?

एक ही खेत में 3–4 तरह की सब्जियां एक साथ लगाई जाती हैं

सतही फसलें (15–20 दिन में तैयार)- पालक, मेथी, लाल भाजी, सरसों भाजी, धनिया

फिर मूली, गाजर, चुकंदर जैसी जड़ वाली फसलें (20–25 दिन में तैयार)- ये सतह की फसलों को बाधित नहीं करतीं हैं.

इसके बाद लंबे समय में तैयार होने वाली मुख्य फसलें- जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च

क्या है मॉडल: दरअसल यह एक खेती मॉडल है. इस पद्धति को ‘एटीएम’ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे एटीएम मशीन से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, उसी तरह इस पद्धति में किसान हर 15 से 20 दिन में फसल ले सकते हैं. पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक, मेथी, लाल भाजी, सरसों भाजी आदि को 15 से 20 दिनों में तैयार किया जा सकता है, वहीं रेशेदार सब्जियां जैसे मूली, गाजर आदि 20 से 25 दिन लगते हैं. ऐसे में एक साथ बुवाई कर इसके अंतराल को कम किया जाता है और फिर फसल काटकर बाजार में बेचा जा सकता है. इस पद्धति के जरिए किसान सालभर सब्जियां उगाकर नियमित आय प्राप्त कर रहे हैं.

एटीएम मॉडल के लाभ



निरंतर आय, हर 15–20 दिन में कटाई

कम जमीन में अधिक उत्पादन

जोखिम कम- एक फसल खराब हो जाए तो दूसरी तैयार

बार-बार बुवाई की जरूरत नहीं

मल्टी लेयर के कारण मिट्टी का पूरा उपयोग

रसायन-मुक्त खेती को बढ़ावा

सालभर रोजगार और कमाई

दक्षिण भारत में है सफल: कृषि अधिकारी सूरज पंसारी ने बताया कि एटीएम पद्धति दक्षिण भारत के कई क्षेत्रों में सफल रही है. अब इसे दंतेवाड़ा में भी तेजी से अपनाया जा रहा है. वर्तमान में जिले के विजम गांव सहित कई क्षेत्रों के किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण, समय-समय पर मार्गदर्शन और जैविक खेती के लिए सहयोग दिया जा रहा है.