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मदरसा शिक्षा में आधुनिकता पर जोर, डॉ. सलीम राज और शादाब शम्स बोले, दीनी तालीम के साथ तकनीकी शिक्षा और कौशल भी जरूरी

छत्तीसगढ़, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने मुस्लिम समाज की नई पीढ़ी को शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता से जोड़ने पर दिया जोर. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.

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वक्फ बोर्ड चेयरमैन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 29, 2026 at 7:00 PM IST

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रायपुर: मुस्लिम समाज की नई पीढ़ी को शिक्षा, तकनीक, कौशल और रोजगार के अवसरों से जोड़ने को लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने महत्वपूर्ण बातें रखी. छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉ. सलीम राज और उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद शादाब शम्स ने मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने, युवाओं को कौशल विकास और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने तथा अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था विकसित करने पर जोर दिया.

दीनी तालीम के साथ कंप्यूटर और विज्ञान की पढ़ाई जरूरी

डॉ. सलीम राज ने कहा कि मुस्लिम समाज के बच्चों और युवाओं का भविष्य शिक्षा और कौशल विकास से जुड़ा है. डॉ. सलीम राज ने दीनी एवं सांस्कृतिक शिक्षा के साथ कंप्यूटर, विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तकनीकी ज्ञान और रोजगारपरक कौशल को शिक्षा का हिस्सा बनाने की जरूरत बताई. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर वाले विजन का उल्लेख करते हुए कहा कि बच्चों को अपनी परंपरा और संस्कृति से जोड़े रखते हुए आधुनिक ज्ञान और तकनीक के अवसर उपलब्ध कराना जरूरी है.

Chhattisgarh and Uttarakhand Waqf Board
मदरसा शिक्षा में आधुनिकता पर जोर (ETV Bharat)


उत्तराखंड मॉडल के अनुभवों का शादाब शम्स ने किया उल्लेख

उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मोहम्मद शादाब शम्स ने उत्तराखंड में मदरसा शिक्षा से जुड़े बदलावों और अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए विकसित व्यवस्था पर चर्चा की. मोहम्मद शादाब शम्स ने कहा कि विद्यार्थियों को केवल पारंपरिक शिक्षा तक सीमित रखने के बजाय आधुनिक शिक्षा और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया जाना चाहिए. उत्तराखंड में किए गए प्रयासों के अनुभवों पर दूसरे राज्यों में भी विचार किए जाने की बात कही.


शिक्षा से रोजगार और उद्यमिता तक फोकस

डॉ. सलीम राज ने कहा कि मुस्लिम युवाओं को केवल नौकरी की तलाश तक सीमित नहीं रहना चाहिए. कौशल विकास, तकनीक, स्वरोजगार और उद्यमिता के माध्यम से आर्थिक रूप से मजबूत बनने की दिशा में भी उन्हें आगे बढ़ना चाहिए. उन्होंने शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और इनके प्रति जागरूकता बढ़ाने की जरुरत बताई.



मुस्लिम बेटियों की शिक्षा को भी बताया जरूरी

मुस्लिम महिलाओं और युवतियों की शिक्षा एवं आर्थिक भागीदारी पर जोर देते हुए डॉ. सलीम राज ने कहा, किसी भी समाज का वास्तविक विकास तभी संभव है, जब उसकी बेटियों और महिलाओं को भी शिक्षा और अवसर मिले.



छत्तीसगढ़ में आधुनिक मदरसा शिक्षा की संभावित कार्ययोजना

छत्तीसगढ़ में मदरसा शिक्षा को आधुनिक शिक्षा से जोड़ने, अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर विकसित करने तथा युवाओं को कौशल और रोजगार से जोड़ने की संभावित कार्ययोजना पर भी चर्चा हुई. डॉ. सलीम राज ने कहा कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए कि मुस्लिम समाज का बच्चा अपनी दीनी और सांस्कृतिक पहचान के साथ आधुनिक भारत की प्रतिस्पर्धा में भी पूरी क्षमता के साथ आगे बढ़ सके.



डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक और उद्यमी बने नई पीढ़ी: वक्फ बोर्ड

डॉ. सलीम राज ने कहा कि मुस्लिम समाज की नई पीढ़ी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, शिक्षक, अधिकारी, उद्यमी सहित किसी भी आधुनिक क्षेत्र में अपनी पहचान बना सकती है. इसके लिए शिक्षा, तकनीक और कौशल के अवसरों को मजबूत करना आवश्यक है. दोनों राज्यों के वक्फ बोर्ड के चेयरमैनों के बयानों में मुस्लिम समाज की नई पीढ़ी को उसकी दीनी और सांस्कृतिक पहचान के साथ आधुनिक शिक्षा, तकनीक, कौशल, रोजगार और उद्यमिता से जोड़ने पर जोर रहा. शिक्षा और कौशल को युवाओं के बेहतर भविष्य और आर्थिक विकास से जोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया.

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